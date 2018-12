Vizualizări: 54

Ion Harbuz, primar de Buțeni, Hâncești: „Dragostea de țară m-a determinat să mă întorc acasă"

23 Decembrie 2018 — Ion Harbuz a fost convins de comunitate să candideze pentru a deveni ales local. După patru ani de muncă în Italia a revenit acasă și la 27 de ani a devenit primar în Buțeni, Hâncești. Acum este la al doilea mandat și afirmă că a reușit să implementeze mai multe proiecte în localitatea sa.



Sunteți tânăr și cu toate acestea aveți deja experiență în domeniul APL...



Ion Harbuz: La 27 de ani am devenit primar. Am ales să candidez la solicitarea cetățenilor din localitate, eu lucram în calitate de ofițer de urmărire penală, dar consătenii m-au convins să renunț la activitatea din Hâncești și să revin în Buțeni. Și în Italia am lucrat patru ani și am avut posibilitatea să rămân acolo, aveam casă și un serviciu foarte bun, dar dragostea de țară și patriotismul m-au determinat să părăsesc meleagurile străine.



Regretați uneori că ați ales să vă întoarceți?



Ion Harbuz: Pentru viitorul copiilor mei cred că trebuia să rămân în Italia. Acum mă confrunt cu unele situații complicate, cu greutăți financiare și mă gândesc că pentru binele lor era mai bine dacă rămâneam. Totuși, e greu să fii departe de casa părintească și nu știu dacă m-aș fi obișnuit să trăiesc printre străini.



În aceste două mandate ați realizat lucruri importante pentru comunitatea DVS...



Ion Harbuz: Aceste realizări nu se datorează doar mie, ci echipei competente pe care o avem. În Buțeni locuiesc circa 3700 de oameni și am reușit să aprovizionăm întreaga localitate cu apă, am construit drumuri pe care cetățenii nici nu mai sperau să le vadă vreodată asfaltate sau betonate. Astăzi străzile din sat sunt iluminate, am construit parcuri și terenuri de joacă pentru copii, sunt lucruri care vor rămâne în urma noastră.



Sunt convinsă că aveți și alte obiective...



Ion Harbuz: Nu am reușit să construim sistemul de canalizare și stația de epurare. Este o problemă atunci când nu ai apă, dar ea devine și mai acută atunci când ai apă dar nu ai canalizare. În comun cu alte localități din vecinătate ne propunem să facem un proiect în acest sens.



Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) ce reprezintă pentru DVS?



Ion Harbuz:Localitatea noastră era membră a CALM și până la venirea mea în funcție. Am reactualizat această colaborare în 2011, atunci când am câștigat primul mandat. Este un suport enorm pentru noi, primarii, mă bucur de ceea ce fac cei de la CALM, sper că vor ține piept tuturor provocărilor și vor merge înainte.



Ce semnificație au pentru DVS. sărbătorile de iarnă?



Ion Harbuz: Sunt zile frumoase petrecute în sânul familiei pentru că noi, primarii, nu prea avem timp pentru cei dragi.



În această perioadă aveți grijă și de copiii nevoiași...



Ion Harbuz: Primarul este tatăl tuturor copiilor din localitate, deoarece este autoritatea tutelară. Ne străduim să ajungem la copiii din familii vulnerabile, astfel încât și ei să simtă feeria sărbătorilor. Acest lucru îl facem nu cu banii primăriei, ci cu ajutorul agenților economici, a oamenilor de bună credință. Noi avem o localitate de care sunt mândru. Sunt oameni care au amenajat o sanie, în loc de cal folosesc un tractoraș și împreună cu Moș Crăciun și Alba ca Zăpada merg prin localitate și împart cadouri tuturor copiilor. Acest gest îl fac din banii lor .



Să înțelegem că mai există unitate în satele noastre?



Ion Harbuz: Încă mai avem oameni mărinimoși, care își iubesc țara, revin acasă de peste hotare, doar că ei trebuie motivați și apreciați, ei nu de bani au nevoie. Le doresc tuturor cetățenilor Republicii Moldova să aibă parte de multă sănătate, de persoane dragi în preajmă, iar bunul Dumnezeu să-i aibă în pază oriunde ar fi.



Vă mulțumim!