Viorel Rusu, expert CALM: „Acordând zilnic asistență APL am elaborat multiple inițiative de perfecționare a cadrului legislativ”

28 Decembrie 2018 — CALM a acordat permanent membrilor săi asistență juridică, în 2018 însă a fost demarat un proiect mai amplu de acordare a unor servicii mai complexe de ordin juridic, dar și conexe, cum ar fi relațiile de muncă, de serviciu, patrimoniul, achizițiile publice, chiar și unele aspecte ce țin de reprezentarea în instanțele de judecată în caz de litigiu. Viorel Rusu, expert juridic în cadrul CALM, doctor în drept ne spune în cadrul unui interviu pentru calm.md de ce APL ar avea nevoie de asemenea servicii și în ce condiții apelează autoritățile locale la CALM.



De ce APL ar avea nevoie de serviciile juridice ale CALM?



Viorel Rusu: În primul rând din cauza lipsei resurselor umane. În majoritatea APL de nivelul I nu există funcția de jurist, sau de specialist în acest domeniu. Totodată, este foarte costisitor să menții un serviciu juridic în cadrul autorității locale. Din aceste considerente, CALM sistematizează problemele cu care se confruntă APL și venim cu explicații, note informative, chiar și unele proiecte de decizii necesare autorităților locale. Spectrul de probleme de ordin juridic din cadrul APL este destul de vast, începând de la personal, statutul funcționarilor publici, drepturile, obligațiile acestora, organizarea concursurilor și până la aspecte legate de patrimoniu, de notificare a diferitor decizii și acte ale APL din partea organului de control, adică a Cancelariei de Stat. Apar diferite litigii, fie în cadrul APL, fie cu Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. În același timp, asistând zilnic APL am putut veni cu diverse inițiative de perfecționare a cadrului legislativ. Am elaborat propuneri, adresări privind patrimoniul, întărirea capacităților financiare ale APL, asigurarea cu resurse a unor competențe. Propunerile noastre au tematici diverse, printre cele mai importante fiind în domeniul salarizării deoarece, la acest capitol, autoritățile locale sunt discriminate față de cele centrale, deși nu putem să spunem că volumul de lucru este mai mic, mai ales că din an în an cresc responsabilitățile APL. Și în acest caz am venit cu mai multe adresări, propuneri. De foarte multe ori autoritățile centrale doar au luat act de propunerile noastre, fără a produce schimbările necesare, probabil din cauza că agenda acestora a avut alte priorități, mizându-se pe un rezultat imediat, nu unul în perspectivă.



Putem spune că Congresul Autorităților Locale din Moldova este un apărător al APL?



Viorel Rusu: CALM reprezintă APL în raport cu APC. Totodată, noi nu suntem doar apărători ai APL, dar avem și o activitate intensă de susținere a acestei categorii de angajați în raport cu autoritățile centrale, miza fiind îmbunătățirea cadrul juridic și instituțional la nivel local, pentru a beneficia de o autonomie locală veritabilă.



În ultima perioadă cu ce probleme s-au adresat autoritățile locale?



Viorel Rusu: Au fost mai multe. Am acordat asistență privind condițiile în care poate fi dizolvată o întreprindere municipală, ce se poate de făcut în cazul în care la elaborarea bugetului pentru anul 2019 Consiliul taie foarte mult din cheltuieli și vrea să reducă din personal, cum să fie asigurată transparența în procesul decizional. De asemenea, cunoașteți că există o Lege nouă privind salarizarea în domeniul bugetar și apar multiple întrebări privind stabilirea noului salariu.



Pentru 2019 ce priorități aveți?



Viorel Rusu: Vrem să consolidăm Serviciul de asistență juridică în cadrul CALM. Nu oferim doar asistență juridică dar și monitorizăm unele cauze penale și vrem să întărim și aceste capacități. Dorim să organizăm cursuri de instruire a personalului de la nivel local în diverse domenii. De exemplu, autoritățile locale au statut de agent constatator și legislația este complexă în domeniul aplicării răspunderii contravenționale. Este necesar de a elabora unele ghiduri, organizarea unor mese rotunde pentru a acorda suport autorităților locale.



Vă mulțumim!