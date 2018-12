Vizualizări: 38

Serghei Neicovcen: Vocea societății civile în 2019 trebuie să fie și mai activă.

28 Decembrie 2018 — 1. Cum a fost 2018 pentru Centrul Contact?

Centrul Contact a avut un an productiv și foarte intens din punct de vedere al proiectelor și al activităților. Provocările la care a trebuit să facem parte au consolidat echipa și ne-au fortificat forțele. Suntem mândri de realizările noastre. Drept urmare, am reușit să creăm 10 grupe de cetățeni activi în 10 localități din Republica Moldova. Cu susținerea facilitatorilor Centrului Contact și în parteneriat cu Administrația Publică Locală am elaborat planurile locale pentru promovarea transparenței. La finele anului curent Centrul CONTACT a susținut 30 de proiecte mici in aceste 10 localități pentru promovarea transparentei APL și participării active a cetățenilor.



2. Prin ce s-a evidențiat acest an și care au fost proiectele implementate de echipa Centrului Contact?

În acest an, am avut trei proiecte mari. Ne-am axat pe realizarea unui proiect UNDEF; „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (The United Nations Democarcy Fund - UNDEF) care și-a propus drept scop sporirea nivelului de transparență în activitatea autorităților publice locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea în mod participativ a politicilor publice locale, elaborarea și implementarea unor planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile de interes public. 10 localități beneficiare ale proiectului „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative” și-au elaborat planul local de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilor din localitate la informațiile de interes public pentru următorii 3 ani.

Un alt proiect se referă la Găgăuzia. Proiectul „Consolidarea societății civile din UTA Găgăuzia”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor NonGuvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo din Comrat. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.

Totodată, proiectul UNDP, Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” care contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susţinerea activităţilor comune în domeniul dezvoltării afacerilor și îmbunătăţirii infrastructurii localităţilor.

În parteneriat cu CONTACT Cahul am organizat o serie de traininguri pentru ONG-urile din sudul Molodvei în diferite domenii de dezvoltarea organizațională. La fel am facilitat elaborarea planurilor strategice pentru 3 ONG- uri din sudul Moldovei.

În parteneriat cu Fundația Est-Europeana am elaborat un set de materiale pentru dezvoltarea ONG-urilor. Toate aceste proiecte au oferit un impuls societății și au dinamizat procesele. Suntem mândri de rezultatele noastre, precum și de modul în care am comunicat cu beneficiarii și partenerii noștri.



3. Care a fost impactul campaniilor de informare pe care le-ati organizat, tinind cont ca suntem intr-un an electoral?

O să mă refer la un proiect foarte important care a vizat acest aspect. Cetățeanul trebuie să învețe a alege liber, a alege conștient – acesta a fost motto-ul proiectului ”Alege liber! Alege conștient” implementat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova / Departamentul Buna Guvernare.

În jur de 600 de cetățeni cu drept de vot, în special tineri care vor merge pentru prima dată la alegeri, din 7 localități din Republica Moldova au participat la spectacolul teatrului social cu titlul „Toma Necredinciosul și alegerile”, prezentat de actorii Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul.

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra beneficiarilor care au obținut cunoștințe și și-au format atitudini față de procesul electoral ce urmează a avea loc în luna februarie 2019,Menționăm că scopul proiectului este sporirea nivelului de cunoaștere și de înțelegere de către cetățenii Republicii Moldova a proceselor electorale în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2019 și promovarea unor alegeri libere și corecte. Localitățile beneficiare ale proiectului sunt: Cociulia, Cantemir; Leova, Cimișlia, Hâncești, Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul. Proiectul va finaliza în februarie 2019 cu dezbateri publice electorale, cu participarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale în care aceste localități sunt încadrate.



4. Cât de activă a fost societatea civilă în 2018?

Rolul societății civile rămâne la fel de important cum a fost și în alți ani. Societatea civilă nu poate rămâne indiferentă la tot ce se întâmplă în țară și este cea care reacționează prompt le politicile publice inițiate de guvernare. Vocea societății civile trebuie să fie una activă și în 2019. Vreau să menționez că societatea civilă contribuie esențial la dezvoltarea economică si social a țării prin susținerea și acordarea serviciilor pentru păturile social-vulnerabile și acorda suport necesar pentru dezvoltarea afacerilor, inclusiv in sectorul agrar.

De asemenea, societatea civilă protejează drepturile oamenilor care sunt deseori discriminați spre ex. Femei. Romii, Persoane cu dizabilități etc.



5. Ce vă propuneți pentru anul viitor și care sunt direcțiile de bază pe care le veți aborda?

Planurile noastre rămân a fi ambițioase și pentru 2019. Vom continua activitatea noastră în tot special spre direcția de dezvoltare a spiritului civic și implicarea civică în special la nivel local. Vom continua să contribuim la transparența APL, vom susține dezvoltarea ONG-urilor in special mă refer la Găgăuzia si Transnistria prin acordarea suportului necesar (informare si instruire). Avem certitudinea că proiectele ulterioare vor face mai activă societatea și îi va oferi o platformă de dezvoltare durabilă.