Viorel Furdui, director executiv al CALM: „Anul 2018 a însemnat pentru CALM dedicație, perseverență, curaj și implicare”

31 Decembrie 2018 — Tradițional, la sfârșitul anului are loc ședința Consiliului de administrare a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) în cadrul căreia se fac totalurile anului care se scurge și se stabilesc principalele obiective pentru anul viitor. Din Consiliul de Administrare al CALM fac parte toți primarii de orașe și președinții asociațiilor primarilor din cele 32 de raioane. CALM este una dintre cele mai democratice organizații, deoarece statutul de primar de oraș oferă dreptul de a deveni membru al Consiliului de administrare, indiferent de apartenența popitică, gen sau alte criterii. Pe lângă cei 70 de membri ai Consiliul de Administrare al CALM, la ședință pot participa și membrii supleanți, dar și experții CALM. Potrivit directorului executiv Viorel Furdui, anul 2018 pentru administrația locală și CALM a fost cu multe provocări, dar și cu rezultate remarcabile.



Anul 2018 a fost unul complex, intensiv și plin de evenimente



Ca de obicei, autoritățile locale au avut foarte mult de muncit în teritoriu, au fost mai multe provocări, mai multe oportunități de implementare a diferitor proiecte, au existat mai multe programe, inclusiv guvernamentale. Impresia este că anul acesta mai mulți bani au fost investiți în infrastructura drumurilor din teritoriu, pentru aprovizionarea cu apă, iluminatul stradal, iar APL au dedicat mult timp acestor obiective. Pe de o parte au existat mai multe posibilități de a îmbunătăți infrastructura locală, dar și calitatea serviciilor, pe de altă parte în rândul APL se simțea o atmosferă tensionată privind relațiile cu organele de control ale statului, anumite presiuni politice ce au avut loc în perioada precedentă și despre care s-a vorbit nu doar în Republica Moldova, dar și la nivel internațional. Știm foarte bine că în acest sens există și unele rezoluții ale Consiliului Europei care au constatat anumite devieri, atât privind invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău, dar și dosarele penale care au fost inițiate, dar nu au avut o finalitate, ceea ce trezește suspiciuni în privința justificării intentării acestora. Mă refer la cazul fostului primar de Chișinău Dorin Chirtoacă, dar sunt și alte exemple care au bulversat opinia publică. Este un paradox faptul că pe de o parte APL se bucură de mai multă atenție din partea autorităților centrale, pe de altă parte însă se atestă această atmosferă care nu este motivantă.



Ne dorim să cooperăm în interesul colectivităților locale



În ceea ce privește CALM, organizație care reprezintă APL, pentru noi acest an a fost la fel de intens și complicat. Anul 2018 a început cu stângul, deoarece de Ziua Autonomiei Locale, sărbătoare instituită la inițiativa CALM, Guvernul a organizat o manifestare doar că s-a considerat că la acest eveniment CALM nu trebuie să participe. Cred că a fost un duș rece pentru toți atunci când în discursurile principalilor parteneri de dezvoltare s-a simțit o anumită îngrijorare privind situația care există în APL. Totodată, discursul președintelui CALM Tatiana Badan a fost aplaudat în picioare de majoritatea celor prezenți, iar gestul ei de a-i întinde mâna premierului, în semn de necesitate și deschidere pentru cooperare, a fost un semnal clar că noi ne dorim să cooperăm în interesul colectivităților locale.



Încă mai există o neînțelegere a ceea ce înseamnă dialog instituționalizat



Întotdeauna am menționat importanța cooperării între APL și APC, atunci când APC conștientizează că trebuie să colaboreze cu structura asociativă a autorităților locale, când dialoghează la nivel profesionist cu organizația care reprezintă APL și care are capacitatea de a aborda la nivel profesionist orice probleme care vizează APL. Chiar dacă anul a început cu stângul, ulterior am observat o anumită deschidere în vederea soluționării acestei probleme. Au fost organizate câteva întruniri, una dintre ele a avut loc la sfârșitul lunii februarie, cu participarea miniștrilor și premierului și s-a ajuns la concluzia de a crea un grup de lucru care să reacționeze mai rapid la necesitățile și oportunitățile ce apar în activitatea APL. Păcat că s-a tărăgănat foarte mult pentru a crea acest grup și la înregistrarea unor rezultate concrete în acest sens. Pe parcursul anului membrii grupului s-au întrunit doar de două ori. Pe de o parte am avut niște înțelegeri, pe de altă parte unele din proiectele de decizii, de acte nu au fost consultate cu APL, în special cu CALM, iar o asemenea abordare a lăsat un oarecare gust amărui. Totuși, au existat anumite colaborări cu Cancelaria de Stat, am văzut dorința unor conducători ai acestei instituții să impulsioneze acest dialog și să-l transforme în unul efectiv. Cred că totuși încă există o neînțelegere a ceea ce înseamnă cu adevărat un dialog instituționalizat. Am auzit foarte des spunându-se că se va dialoga direct cu APL. Cred că aceasta este o etapă depășită, deoarece experiența ne demonstrează că nu poți să ai un dialog efectiv cu 900 de primari și să înregistrezi rezultate. Problemele sunt foarte diferite în comunități, orașe și pentru a identifica niște soluții generalizate nu ajung oameni, efort, logistică. Iată de ce în toată lumea civilizată există acest dialog instituționalizat, ceea ce înseamnă că trebuie să discuți în primul rând în mod profesionist cu asociațiile reprezentative. Noi nu spunem că nu trebuie să existe dialogul direct, doar că impactul nu va fi cel scontat, trebuie să existe instituții sau structuri asociative care acumulează toate aceste probleme, le studiază și vin cu soluții, viziuni și propuneri, așa se întâmplă în toată lumea civilizată. Sperăm să ajungem și în Republica Moldova să avem un asemenea dialog, cu atât mai mult că tot în 2018 au fost câteva rezoluții ale Consiliului Europei în care se explica ce înseamnă un dialog efectiv, formele și modalitățile de a realiza un dialog instituționalizat între autoritățile centrale și asociațiile reprezentative ale APL. La momentul actual este nevoie din ambele părți de o mai bună înțelegere și de o comunicare mai bună.



Noul sistem de salarizare a fost adoptat într-un regim fulger, fără a fi consultat



Analizând foarte bine situația și dorind să fim realiști, în cadrul Consiliului de Administrare al CALM din decembrie 2017 am trasat câteva obiective. Unul dintre acestea a fost necesitatea de a întreprinde măsuri urgente pentru a schimba situația în domeniul salarizării persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul APL și nu numai, deoarece știam că este o problemă destul de acută. Chiar la acea ședință am semnat niște adresări pe care le-am expediat Guvernului, altor factori de decizie, am început să colectăm semnături din teritoriu. Unor primari li s-a interzis să semneze aceste sesizări dar, în general, procesul a început atunci și cu toate discuțiile complicate care au existat la diferite nivele, ne bucurăm că acest obiectiv, în mare parte a fost realizat și în rezultat, în vara anului 2018 am avut o decizie de a mări veniturile persoanelor cu demnitate publică din cadrul APL cu 50%, acestea fiind păstrate și în cadrul noului sistem de salarizare. Regretăm foarte mult că nu am reușit să convingem factorii decizionali să acorde mai multă atenție și altor categorii de funcționari din cadrul APL, cum ar fi secretarii, contabilii, inginerii cadastrali, acești angajați fiind în prezent mai puțin motivați de către noul sistem de salarizare. Mai urmează să facem niște analize și să primim mai multe confirmări, dar din informația pe care o avem la moment, aceste categorii de funcționari vor beneficia de majorări într-o măsură mult mai mică, despre aceasta menționând chiar ei în cadrul diverselor întruniri. Acesta rămâne un obiectiv pentru perioada următoare. Cred că principala problemă a fost că noul sistem de salarizare a fost adoptat într-un regim fulger, fără a fi consultat CALM-ul, societatea civilă sau sindicatele. În opinia noastră, una dintre carențele noului sistem de salarizare este că nu a fost ajustat, în mare parte, la sistemul de administrație publică locală din Republica Moldova, cu toate principiile privind modul de organizare și funcționare, ceea ce va genera niște probleme, inclusiv pentru cei care vor dori să-l implementeze. CALM a venit cu mai multe propuneri concrete la acest capitol, trebuie să oferim o marjă de decizie cât mai mare APL, în dependență de venituri să poată avea o politică proprie de stimulare, inclusiv a funcționarilor publici, mai ales în cazul în care autoritățile centrale recunosc că nu există suficiente resurse la nivel central, de ce să nu oferim această posibilitate celor care au resurse la nivel local?



Suntem la etapa finală de creare a rețelei secretarilor, a contabililor, a specialiștilor în domeniul funciar și a celor responsabili de domeniul perceperii fiscale



O altă preocupare a CALM pe parcursul anului 2018 a fost oferirea unor platforme de comunicare pentru alte categorii de funcționari din cadrul APL, nu doar pentru primari. În acest sens, mai ales în ultima perioadă am desfășurat o activitate foarte amplă în ceea ce privește crearea rețelelor profesionale ale diferitor categorii de funcționari din APL. Suntem la etapa finală de creare a rețelei secretarilor, a contabililor, a specialiștilor în domeniul funciar și a celor responsabili de domeniul perceperii fiscale. Sunt categorii extrem de importante ale APL și care pot să ne furnizeze o bună expertiză, deoarece ne așteptăm în următoarea perioadă la o activitate foarte intensă în ceea ce privește modificarea cadrului legal și vom avea nevoie de experiența acestor persoane. Considerăm că cunoștințele specialiștilor foarte bine pregătiți trebuie puse în serviciul tuturor APL. Totodată, aceste categorii de funcționari au rămas cumva în umbră și din acest motiv sunt tratați poate cu mai puțină atenție nu de către primari, dar la alte nivele ale administrației publice, inclusiv la capitolul salarizare, motivare, protecție socială, ș.a.m.d. Ne dorim ca acești angajați din cadrul APL să poată să-și promoveze drepturile și interesele, dar și ca vocea lor să fie auzită. Am observat un interes enorm și o participare activă din partea lor, ceea ce ne-a convins că am ales obiectivul corect.



Uniunea Europeană intenționează să impulsioneze relațiile directe cu APL și cu societatea civilă



Anul acesta a fost unul bun deoarece nu a existat săptămână fără a fi semnat un nou parteneriat, proiect între APL din Republica Moldova și România sau alte țări. Anul acesta am dezvoltat parteneriate importante cu Asociația Orașelor din România, am consolidat relațiile cu Asociația Comunelor din România, cu asociația din Letonia, ș.a. Pe plan internațional nu putem să nu menționăm niște rezultate care au contribuit, într-un anumit sens și la stabilizarea situației în Republica Moldova. Avem o relație specială cu Consiliul Europei. Când au apărut anumite tensiuni pe intern a fost necesar să reacționăm și structurile europene au avut puterea de decizie și de implicare prin monitorizare și elaborarea unor rapoarte, rezoluții. De mai mulți ani CALM promovează la nivelul Comitetului Regiunilor adoptarea unei atitudini mai speciale față de Republica Moldova, care este stat asociat la UE și în care locuiesc, în mare parte, cetățeni ai Uniunii Europene și față de aceștia este necesară o abordare respectivă din partea structurilor UE, responsabile de APL. Acest lucru ar trebuie să se manifeste prin mai multe programe cu acces direct pentru APL sau prin intermediul altor țări membre ale UE: România, Estonia, Letonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, etc. Am dori ca structurile asociative, cum este și CALM să participe alături de prietenii noștri din UE la ședințele structurilor corespunzătoare ale UE, cum ar fi Comitetul Regiunilor. Este important să fim auziți atunci când se stabilesc niște priorități de țară, programe, politici, domenii de finanțare, deoarece noi am observat că cei care elaborează politicile UE nu întotdeauna au o legătură directă cu reprezentanții APL din Republica Moldova și din acest motiv mai multe programe, proiecte care se implementează aici nu întotdeauna sunt direcționate corect. În Rezoluția Parlamentului European este criticată starea democrației din RM, este și o mențiune specială ce vizează APL și societatea civilă. Chiar dacă UE critică autoritățile statului nostru, acest lucru nu va periclita colaborarea cu APL și societatea civilă, inclusiv prin finanțarea proiectelor și dezvoltarea unor programe. Mai mult decât atât, se intenționează impulsionarea relațiilor directe cu APL și societatea civilă, ceea ce corespunde obiectivelor CALM încă de la creare.



În domeniul comunicării am obținut rezultate foarte bune



De asemenea, din punct de vedere al comunicării CALM-ului cu membrii săi, dar și cu alți actori interesați în domeniul APL ne-am propus și am obținut rezultate foarte bune. Am devenit mai vizibili, nu există nici un eveniment în cadrul CALM-ului care să nu fie reflectat. Sunt funcționale mai multe surse de informare, cum ar fi ziarul „Vocea Administrației Locale”, site-ul calm.md, dar și pagina noastră de facebook, ceea ce considerăm important pentru ca activitatea CALM să fie cunoscută mai bine de către membri. Totodată, astfel excludem niște abordări mai tendențioase atunci când cineva încearcă să defăimeze activitatea CALM.



E foarte important să ne păstrăm speranța și să vedem lumina de la capătul tunelului



Cu siguranță anul 2019 va fi unul complex. E vorba nu doar de alegeri parlamentare, trebuie să fie organizate și alegeri locale, iar mulți primari nu mai vor să candideze, lucru regretabil, deoarece au acumulat o experiență foarte bună și sunt efectivi în a găsi soluții la problemele cetățenilor. Eu cred că în condițiile RM primarii sunt un patrimoniul important, deoarece știm foarte bine cât de greu obțin aceste rezultate frumoase și nu doresc să-i pierdem. E foarte important să ne păstrăm speranța, să nu lăsăm mâinile în jos, pentru că filosofia ne învață că nimic nu e veșnic, totul e în proces de schimbare și sperăm că acest spirit de dezamăgire, pasivitate, neapreciere suficientă, inclusiv din partea cetățenilor va trece, să încercăm să vedem și binele de la capătul tunelului. Din acest punct de vedere sunt optimist, pentru că altfel, probabil, nu va rămâne nimeni în această țară ca să poată construi un viitor.



Serviciul de Comunicare al CALM