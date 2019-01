Vizualizări: 64

Primarul orașului Dondușeni Ivan Belciug: „CALM m-a încurajat să merg înainte”

15 Ianuarie 2019 — Primarul orașului Dondușeni Ivan Belciug consideră că administrațiile locale ar avea de câștigat dacă s-ar face politică doar în campaniile electorale. Dacă există sau nu locuri de muncă în orășel, cine îl ajută să ia deciziile corecte, dar și ce rol a jucat CALM la începutul activității sale de ales local aflăm din interviul pentru calm.md.



În APL din Dondușeni activează și oameni tineri. Cum credeți, ce îi motivează să rămână în acest domeniu?



Ivan Belciug: Dorința de a schimba lucrurile în bine. Chiar dacă e greu, rezultatele ne motivează să perseverăm.



Care dintre aceste rezultate sunt cele mai reprezentative?



Ivan Belciug: În proporție de 70 % am reușit să iluminăm străzile orășelului cu becuri led, banii fiind alocați din economiile primăriei, dar și cu ajutorul USAID. Am înaintat câteva proiecte privind alimentarea localității cu apă. Pentru acest an am identificat sursele necesare în vederea elaborării proiectul tehnic a stației de epurare a apelor uzate. Suntem la ultima etapă a acestui proces, sursele ajung la noi și ne străduim să asigurăm maximă transparență.



Unii primari spun că resurse sunt puține iar impedimente sunt foarte multe…



Ivan Belciug: Cred că spun acest lucru atunci când le este cel mai greu. Într-adevăr, presiunea statului se simte la primării. Ar fi ideal dacă investitorii ar finanța direct proiectele, fără intermediari.



Aveți locuri de muncă în Dondușeni, aveți oameni optimiști la primărie, tot așa cum sunteți și DVS.?



Ivan Belciug: La primărie am o echipă bună care mă susține, mă ajută să iau deciziile corect. Cât privește locurile de muncă, în 2017 a fost deschisă o întreprindere cu o capacitate de circa 1200 locuri de muncă, la moment însă activează doar 200 de persoane. Președintele raionului Dondușeni a reușit să aducă acest investitor străin. Din păcate, problema este că din cauza ajutorului social mulți oameni nu vor să se angajeze. O bună parte dintre cetățenii care au rămas în localitate sunt din familii social-vulnerabile, iar ajutorul social pe care îl primesc din partea statului îi ajută să supraviețuiască.



Să înțelegem că ajutorul social încurajează, în anumite cazuri, lenevia? E nevoie de o reformă, de o reevaluare a celor care trebuie să beneficieze de aceste ajutoare?



Ivan Belciug: Într-o anumită măsură statul a inițiat această reformă. Persoanele înregistrate la Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă, în funcție de suma pe care o primește, lucrează în folosul comunității. Pentru noi este cam dificil deoarece trebuie să ducem evidența timpului de muncă prestat, să știm câte persoane trebuie să iasă la muncă în fiecare zi și pentru câte ore. E greu și din cauza că am rămas fără viceprimar deoarece consilierii nu au vrut să aprobe candidatura unei persoane care își dorea să se dedice comunității. Vreau să spun că, din păcate, politicul are efecte negative asupra activității oricărui primar. Dacă politicul nu s-ar implica în activitatea unei primării ar fi mult mai ușor de înregistrat rezultate. Bine ar fi ca politica să se facă doar în campaniile electorale, iar atunci când vii să reprezinți cetățenii, interesele politice ar trebui să dispară, cel puțin eu încerc să fac acest lucru.



Despre Congresul Autorităților Locale din Moldova ce ne puteți spune?



Ivan Belciug: Chiar din primele zile ale mandatului am făcut cunoștință cu reprezentanții CALM-ului și vă spun sincer că am simțit căldură și susținere din partea lor. Ca orice primar la primul mandat nu prea știi de unde să le iei și unde să le pui, iar CALM-ul mi-a dat un imbold să merg înainte și să nu las mâinile în jos.



Vă mulțumim!