Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: „Mă bucur că suntem parte a celor mai mari proiecte ce se realizează în Republica Moldova”

15 Ianuarie 2019 — Primăria municipiului Strășeni este un model în ceea ce privește integritatea, dar și atragerea investițiilor străine. Valentina Casian consideră că un primar trebuie să pună accent nu doar pe dezvoltarea infrastructurii, dar și pe transparență și implicarea cetățenilor. De ce este nevoie de promovarea acțiunilor de la nivel local, dar și cum putem dezvolta localitățile în condițiile unor bugete austere, aflăm din interviul pentru calm.md.



2018 a fost la fel de intens ca ceilalți ani sau a avut ceva specific?



Valentina Casian: Pentru mine toți anii din acest mandat sunt la fel. Nu promovez ceea ce se implementează în localitate doar înainte de alegeri. Vorbim despre ceea ce realizăm în localitate deoarece trebuie să lansăm și mesaje pozitive, oamenii trebuie să cunoască ceea ce autoritățile locale întreprind în fiecare localitate. Cu regret, doar informația negativă se promovează, iar din această cauză mulți oamenii nu înțeleg care este direcția pe care trebuie să o urmeze în procesul de administrare. Prin intermediul CALM trebuie să ne consolidăm și să avem o poziție unitară în tot ce înseamnă administrație publică locală, doar așa putem să înregistrăm rezultate.



Puține administrații locale reușesc să-și facă cunoscute realizările și mulți cred că nu se întâmplă nimic în comunitățile noastre…



Valentina Casian: Exact așa cum avem responsabilitatea de a realiza proiecte, la fel trebuie să ne străduim ca mesajele noastre să ajungă la fiecare cetățean. Mai mult decât atât, dacă se implementează un proiect într-un sector al localității, cetățenii din alte zone trebuie motivați să se implice și ei. În Strășeni acordăm prioritate regiunilor în care cetățenii vin cu idei, dar și cu contribuția lor, inclusiv cu cea financiară. De la începutul administrării localității mi-am propus să lucrăm la capitolul transparență, a promovării integrității și anticorupției. Recent, prin intermediul CALM și cu susținerea proiectului PNUD „Migrație și Dezvoltare Locală” am prezentat altor colegi primari experiența municipiului Strășeni în implementarea proiectului „Promovarea integrității la nivel local în Zona Parteneritaului Estic.” M-a impresionat și m-a bucurat faptul că primarii au fost interesați de ceea ce am reușit noi să realizăm la acest capitol. Un ales local mi-a spus că totul pornește de la primar și dacă acesta nu este corupt atunci acest flagel nu va afecta nici administrația. L-am contrazis deoarece sunt cazuri când un primar integru nimerește într-un sistem corupt, fapt ce s-a întâmplat în 2011 în Strășeni. Noi trebuie să preluăm bunele practici unii de la alții. Nu este neapărat să le împrumutăm de peste hotare, avem și în teritoriu exemple bune în acest sens, iar acest lucru se face prin intermediul CALM-ului.



În 2018 ați ajuns și la sediul NATO…



Valentina Casian: Prin intermediul CID NATO din Moldova s-a dorit ca formatorii de opinie să vadă realitatea cu ochii proprii, să culeagă direct de la reprezentanții NATO informația necesară și apoi să transmitem mesaje veridice populației din localitățile noastre. Din păcate, unii lideri politici de la noi promovează neadevăruri despre NATO. Fiecare cetățean trebuie să cunoască faptul că orice guvernare stabilește relațiile pe care dorește să le aibă cu NATO. De exemplu, cu susținerea NATO am reușit să scoatem pesticidele depozitate încă în perioada sovietică în Strășeni, dar și în multe alte localități ale Republicii Moldova. Un alt domeniu de care se preocupă NATO este integritatea și anticorupția. În această privință în 2017 am aprobat un plan de acțiuni, acesta fiind actualizat în 2018 și prevede eliminarea elementelor birocratice și coruptibile ce există la nivel local. Cred că adevărul despre NATO trebuie să ajungă la cetățeni.



Mulți oameni își doresc ca anume aleșii locali care au trecut testul integrității să-i reprezinte și în Parlament. Mai multe personalități și-au anunțat intenția de a candida pe circumscripția din Strășeni. De ce nu participați și DVS. în această competiție electorală?



Valentina Casian: Am decis să rămân în slujba celor care mi-au acordat încrederea în 2011 și în 2015. Este decizia pe care am luat-o de această dată.



Ce priorități aveți pentru anul 2019?



Valentina Casian: Foarte multe. Datorită partenerilor de dezvoltare suntem parte a unor proiecte foarte mari. Mizăm pe continuarea colaborării cu PNUD în cadrul programului Comunitatea Mea al USAID. Cu sprijinul SlovakAID și a Ambasadei Cehiei vom începe construcția unei porțiuni a sistemului de canalizare dar și a stației de epurare. Suplimentar, cu resurse din bugetul local ne-am propus implementarea mai multor proiecte de infrastructură, dar și de promovare a imaginii localității și creștere a nivelului de transparență. Sporirea gradului de cultură, creșterea nivelului de transparență sunt la fel de importante ca și implementarea proiectelor de infrastructură. Un primar trebuie să pună accent nu doar pe construcția de drumuri, canalizare, apeduct și iluminat, dar și pe transparență și implicarea cetățenilor. Un alt proiect important este posibil grație sprijinului băncii germane KFV, este vorba de construcția aducțiunii Chișinău-Strășeni-Călărași și a sistemului intern de canalizare în localitate. Pentru prima etapă sunt alocate 16,5 milioane euro și tot cu sprijinul KFV vom reuși să extindem sistemul de iluminat public stradal. De asemenea, mi-am propus construcția pe o suprafață de 6,7 ha a unui complex sportiv. Este elaborat studiul de fezabilitate, suntem la etapa de finalizare a proiectului tehnic și sper că vom identifica finanțatorii pentru implementarea acestui obiectiv foarte important pentru localitatea noastră.



Succesul depinde de dedicația primarului?



Valentina Casian: Da, dar depinde și de echipa cu care lucrează. De asemenea, nu este cel mai important să fii membru al unui partid sau altul și un primar nu trebuie să aștepte sau să stea cu mâna întinsă la guvernarea centrală pentru a primi un leu. Situația financiară nu este foarte bună în Republica Moldova, iar cu bugetele austere pe care le avem nu putem să realizăm prea multe lucruri. Iată de ce trebuie să punem accentul pe identificarea donatorilor, a partenerilor cu sprijinul cărora poți să implementezi mai multe proiecte în localitate. Eu mă bucur că suntem parte a celor mai mari proiecte ce se realizează în Republica Moldova. De asemenea, succesul nostru se datorează într-o măsură foarte mare CALM-ului deoarece de aici absorbim toate inițiativele, învățăm cum să tratăm cadrul legal care există. Noi trebuie să punem accentul pe autonomie locală și descentralizare. Acest lucru se face în cadrul CALM-ului, iar un primar care pune accentul pe autonomie locală și descentralizare știe cum să abordeze un subiect sau altul, dar și cum să se descurce în diverse situații.



Vă mulțumim!