Vizualizări: 110

Vasile Tîltu, primarul de Domulgeni, Florești: „În viața mea nu am cerșit atât cât în acești trei ani și jumătate”

15 Ianuarie 2019 — Vasile Tîltu, primarul de Domulgeni, Florești a venit în APL pentru că părinții celor 119 copii cu vârstă preșcolară din sat erau nevoiți să-și ducă odraslele la grădinițele din localitățile vecine. Aflăm din interviul pentru calm.md de câți bani este nevoie pentru a renova o instituție preșcolară, dar și ce a reușit primarul care într-un singur mandat s-a înfrățit cu șase comune din România.



Ați înregistrat mai multe realizări pe perioada acestui mandat…



Vasile Tîltu: Cu sprijinul României, prin intermediul Fondului de Investiții am construit cazangeria din grădiniță, am conectat această instituție la apeduct și rețelele de gaze. Cu susținerea Ambasadei Lituaniei am făcut un teren de joacă pentru copii. La momentul de față grădinița nu este funcțională, deși avem 119 copii cu vârstă preșcolară. Prin intermediul băncii germane KfW am adus 75 mii de euro pentru renovarea acesteia. Contribuția primăriei noastre este de 700 mii lei, cu 300 mii de lei ne-a ajutat Consiliul raional, de la Guvern am primit 550 mii lei, bani cu care facem sistemul de canalizare și apeduct interior. Sperăm ca grădinița să devină funcțională de la 1 septembrie curent. O să mă bucur de aceste rezultate indiferent dacă voi fi sau nu primar. Acum încerc să identific sursele pentru dotarea instituției cu tehnica necesară în blocul alimentar, a mobilierului și pentru instalarea unui teren de joacă în curtea grădiniței. Localitatea noastră este înfrățită cu șase comune din România, iar o parte din mobilier l-am primit deja din partea comunei Gugești, județul Vrancea. Sper ca frații de peste Prut să ne ajute să realizăm acest obiectiv pentru ca copiii noștri să nu fie transportați cu mașina în alte sate.



Spuneați că din Domulgeni oamenii nu pleacă. Cum explicați acest lucru?



Vasile Tîltu: Terenurile noastre agricole sunt prelucrate și avem multe frigidere, două abatoare, iar din carnea prelucrată se fac mezeluri. La noi vin să lucreze și oamenii din satele vecine. Agenții economici mari care activează pe teritoriul localității sponsorizează unele activități ale primăriei. Recent am câștigat un proiect finanțat de IFAD și vom repara o porțiune de drum din centrul satului. Este nevoie de 2,5 milioane de lei pentru asfaltare, iar contribuția noastră va fi asigurată de către agenții noștri economici.



Se obțin greu acești bani pe care îi aduceți în sat?



Vasile Tîltu: Se obțin greu, dar cel care caută neapărat va găsi. În Evanghelie se spune bate și se va deschide, cere și ți se va da. E un proces anevoios, e multă muncă depusă, îi spuneam și soției că în viața mea nu am cerșit atât cât în acești trei ani și jumătate. Primii aproape doi ani din mandat am fost mai mult pe drumuri, multe lucruri nu le cunoșteam, ceream sfaturi de la colegii cu mai multe mandate. Unii mă ajutau, alții mai puțin, dar le mulțumesc tuturor pentru că și refuzul te poate mobiliza să faci trei pași înainte.



Dvs. ați candidat la funcția de primar pentru că doreați să renovați grădinița și se pare că ați reușit…



Vasile Tîltu: Am făcut tot ce am promis în campania electorală, dar și multe alte lucruri. Am renovat interiorul primăriei, am instalat încălzirea, am creat un parc modern în centrul localității, la intrarea în sat am instalat bustul lui Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei căruia trebuie să-i purtăm cinstea. Am iluminat în totalitate satul, a rămas partea de jos, dar acolo trebuie de schimbat pilonii și sper că până la finalul mandatului să reușesc și acest lucru. Îmi doresc să renovez partea exterioară a clădirii primăriei și să fac un teatru de vară.





Pentru al doilea mandat ce ați mai avea de făcut?



Vasile Tîltu: Eu nu am zis nimic de al doilea mandat. Nu știm dacă va fi sau nu reforma teritorial-administrativă. Colegii primari din România mi-au spus că și Guvernul de acolo a avut o asemenea intenție, dar în cadrul unei întruni cu toți primarii s-a votat împotrivă și astfel s-a renunțat la această intenție.



Cum credeți, localitatea Domulgeni va putea să se dezvolte dacă va rămâne fără primărie?



Vasile Tîltu: Nu. În cazul localității mele deja de două ori s-a călcat pe greblă. Pe vremea Uniunii Sovietice colhozul din sat s-a asociat cu colhozul din localitatea vecină. Ni s-a luat moara, animalele, absolut tot. Când a fost implementată reforma din 1999 primăria noastră a fost închisă și ne deservea cea din comuna Prodănești. Iar ni s-au luat toate bunurile din instituția primăriei: mobilier, mese, scaune. Colegii din România ne-au ajutat să dotăm primăria cu mobilier de calitate, din cireș masiv, iar să rămânem fără nimic?



Susținătorii acestei reforme spun că o primărie nu poate să se dezvolte având o mie-două de locuitori…



Vasile Tîltu: Nu sunt de acord. Eu analizez ce a fost înainte mea și ce este acum. Nu mă laud, avem greutăți, dar ne descurcăm. Primăria comunei Petrova, județul Maramureș vrea să ne doneze o mașină de pompieri, un alt frate primar de peste Prut vrea să ne dea un microbuz. Intenționez să formez o echipă de pompieri, iar cu microbuzul vreau să ne deplasăm în România. În cadrul proiectului „Cunoaște-ți Țara” am organizat pentru consătenii mei câteva călătorii peste Prut și oamenii au rămas impresionați de ceea ce au văzut. Unii spun că românii sunt așa sau altfel. Să fim serioși. Orice copac are crengi uscate, dar și verzi. Cu microbuzul pe care îl vom primi vreau să-mi duc consătenii în Maramureș, să vadă cu ochii lor Transfăgărășanul sau Brașovul. Nu toată lumea e ceea ce se vede pe fereastră.



Vă mulțumim!