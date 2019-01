Vizualizări: 53

Emilia Albu, primar de Mereșeuca, Ocnița: „În activitatea noastră este nevoie de perseverență, curaj, dârzenie și insistență”

16 Ianuarie 2019 — Emilia Albu este ales local în Mereșeuca, Ocnița de două decenii, dar și președintele Asociației Primarilor CALM, filiala Ocnița. Cum s-a schimbat localitatea în acești ani, ce o motivează pe femeia primar să activeze în acest domeniu, dar și care este rolul Congresului Autorităților Locale din Moldova în procesul de descentralizare aflăm din interviul pentru calm.md.



Ce înseamnă aceste cinci mandate de primar?



Emilia Albu: Cred că responsabilitate, perseverență, curaj, dârzenie și insistență.



De ce este nevoie de curaj în activitatea unui ales local?



Emilia Albu: Pentru că nu este atât de ușor de soluționat problemele care apar. Iar de perseverență este nevoie pentru că acestea nu se mai finalizează.



Cum credeți, ați reușit în aceste cinci mandate să schimbați imaginea localității?



Emilia Albu: Cred că pot afirma că am reușit acest lucru. Am construit un bloc nou de studii pentru gimnaziul dn sat, dar și o cantină pentru elevi. Anul trecut, cu surse din bugetul de stat în valoare de circa 530 mii de lei la această instituție a fost posibilă darea în exploatare a unui bloc sanitar. Am renovat grădinița de copii ce nu a activat timp de 25 de ani, am gazificat localitatea. Am reparat unele drumuri, iar în carul proiectului „Drumuri bune pentru Moldova 1” am construit o porțiune de drum în centrul satului, am reușit să iluminăm toate străzile, am instalat două terenuri de joacă, sunt și alte realizări.



Cum credeți, de ce oamenii v-au acordat acest vot de încredere de atâtea ori?



Emilia Albu: Cred că datorită rezultatelor pe care le avem împreună cu echipa de la primărie, cu consilierii locali, dar și cu alegătorii pentru că doar împreună putem înregistra rezultate.



Ce așteptări aveți de la 2019?



Emilia Albu: Aș dori să continue programul „Drumuri bune pentru Moldova II”, am planificat să reparăm toate drumurile în variantă albă. Avem un sat frumos, cu relief muntos, pitoresc, dar care ne crează probleme deoarece pe timpurile ploiase drumurile se distrug. Îmi doresc să reușim să astfaltăm mai multe drumuri.



Locurile de muncă lipsesc și în Mereșeuca?



Emilia Albu: Localitatea noastră nu este o excepție. Pleacă cei tineri la studii și nu mai revin în sat. Cred că pleacă anume din cauza locurilor de muncă, pentru că condițiile de trai în sat sunt foarte bune. Când am candidat în 1999 nu funcționau telefoanele, nu era lumină, nici salarii. Era o perioadă foarte grea. Acum avem condiții bune, dar oamenii pleacă pentru că lipsesc locurile de muncă.



Cum îi determinăm pe tineri să revină acasă, să contribuie la deschiderea locurilor de muncă?



Emilia Albu: Cred că o ieșire din situație ar fi acordarea diferitor granturi pentru a dezvolta micul business, a întreprinderilor individuale, mai ales că în ultimul timp observăm o înviorare a acestui domeniu. În sate este dificil de creat unele locuri de muncă, iată de ce niște fabrici sau uzine în centrele raionale ar putea motiva oamenii să revină acasă.



Ce așteptări aveți de la Congresul Autorităților Locale din Moldova?



Emilia Albu: Să fim la fel de activi, la fel de consolidați pentru că este unica organizație ce ne unește deoarece avem aceleași scopuri, aceleași probleme pe care încercăm să le soluționăm. Important este faptul că CALM este o organizație apolitică. Niciodată nu am văzut să se facă diferența între primari, unii să fie promovați pentru că sunt de la un anume partid, iar alții să fie ignorați. Doresc ca și pe viitor Congresul să activeze și să fim mai activi. Sincer să vă spun, uneori sunt lucruri pe care le văd și asupra cărora ași dori să-mi expun părerea dar din lipsă de timp nu prea reușesc și peste un timp observ că CALM ceva a făcut, ceva a publicat, alți colegi s-au implicat și sunt bucuroasă că am reușit să obținem foarte multe lucruri bune anume datorită Congresului Autorităților Locale.



Ce anume s-a reușit?



Emilia Albu: De exemplu, reforma noului sistem de finanțare implementată în anul 2015. Pentru acest rezultat noi am ieșit în stradă, dar și pentru majorarea salariului. Cu ajutorul CALM s-a reușit ca Fondul rutier să fie repartizat tuturor localităților, în funcție de numărul populației. Am fost nevoiți să mergem și la Strasbourg pentru a ne apăra aceste drepturi.



Ce vă motivează să cndidați pentru încă un mandat?



Emilia Albu: Până acum mă motivau unele probleme pe care nu le-am soluționat. Pentru următorul mandat mi-aș dori să construim o fântână arteziană, deoarece mai avem unele probleme cu apa potabilă. Avem în sat mai multe apeducte, dar aproape toate aceste surse de apă vin din izvoare, iar secetele din ultimii ani ne-au demonstrat că trebuie să fim pregătiți.



Vă mulțumim!