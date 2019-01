Vizualizări: 54

Petru Cozlan, primar de Cățeleni, Hâncești: „Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, așa cum sunt ele"

16 Ianuarie 2019 — Petru Cozlan, primarul satului Cățeleni, raionul Hâncești este la al patrulea mandat. Susține că Republica Moldova nu este pregătită pentru a implementa reforma administrativ-teritorială, iar experiența din 1999 ne-a demonstrat acest lucru. Aflăm din interviu cum am putea dezvolta satele și ce așteptări are alesul local de la alegerile parlamentare.



Satul Cățeleni are 1500 de locuitori. În ultima perioadă de timp se vorbește despre necesitatea implementării reformei teritorial-administrative. Ce părere aveți despre această intenție?



Petru Cozlan: Nu sunt adeptul reformei deoarece nu suntem pregătiți pentru aceste schimbări. Mai avem mult de muncă în localități privind aprovizionarea cu apă potabilă, a calității drumurilor, a gazificării, sunt și alte probleme ce încă urmează să le soluționăm și apoi vom putea vorbi despre reforme.



Totuși, unii sunt de părere că primăriile mici nu au resurse pentru a face drumuri, canalizare, etc..



Petru Cozlan: Republica Moldova tot este o țară mică și nici resurse nu prea are, dar nimeni nu afirmă că nu ar fi nevoie de un asemenea stat. Noi am trecut prin reformă din anul 1999 și până în 2003. Eu știu care a fost atunci atitudinea și nu învinuiesc primarii pentru că cunosc care era realitatea. Primarul avea în gestiune mai multe localități și el nu reușea să studieze toate problemele cu care se confruntau oamenii. Țin minte că la un moment dat se tăiau nucii de pe o plantație, erau copaci care deja dădeau roade, eu fiind consilier m-am adresat primarului, iar răspunsul lui a fost că nu poate face față lucrurilor și să soluționăm noi problemele așa cum considerăm necesar.



În ce condiții am putea dezvolta satele noastre?



Petru Cozlan: Prin diferite modalități și formule. În primul rând să ne dezlege mâinile, multe lucruri nu sunt duse până la bun sfârșit în privința impozitării, a agenților economici. Noi, la nivel local înțelegem mai bine în ce condiții trebuie de aplicat unele taxe. Sunt agenți economici care doresc să plătească taxe mai mari în bugetele locale pentru că înțeleg că astfel vom crea condiții mai bune în comunitățile în care activează. Trebuie create premise pentru a putea atrage investiții în localitățile noastre. Trebuie să oferim posibilitatea localităților să se dezvolte. La moment e foarte greu de făcut acest lucru deoarece potențialul uman în mare parte a plecat, în sate au rămas oamenii în etate, cu dizabilități, la primărie nu avem cadre. Probleme există, dar trebuie să ne așezăm, să discutăm și să găsim soluțiile ce ne-ar permite să îmbunătățim lucrurile le nivel local.



Anul acesta vor fi alegeri parlamentare, dar și locale. Ce așteptări aveți?



Petru Cozlan: Am trecut prin foarte multe campanii electorale și vreau să vă spun că și după alegeri viața continuă. Indiferent care vor fi forțele ce vor veni la cârma țării, vreau să nu uite că în spatele lor este cetățeanul, iar acesta așteaptă ca să nu fie uitat de cei pe care i-a ales. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că un pensionar nu poate supraviețui cu 1500 de lei. Un metru ster de lemne costă circa 900 de lei, în afară de aceasta marea majoritate a pensionarilor sunt bolnavi și au nevoie de medicamente. Am observat că se gândesc la majorări de salarii, dar mai sunt restanțe. Trebuie să încercăm să fim solidari cu oamenii mai triști ca noi.



Despre CALM ce ne puteți spune?



Le mulțumesc angajaților CALM-ului pentru că suntem o echipă care spunem lucrurilor pe nume și avem rezultate frumoase. Poate unora acest lucru nu convine, pentru că și eu în calitate de primar nu mă simt chiar confortabil atunci când mi se face observație, dar după aceasta chiar mă bucur că oamenii mi-au spus părerea sincer. Noi nu vrem să fim incomozi, dar lucrurilor trebuie să le spunem pe nume, așa cum sunt ele.



Vă mulțumim!