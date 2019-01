Vizualizări: 56

Petru Cigoreanu, primar de Horești, Ialoveni: „CALM-ul ne oferă consultanța necesară în activitatea noastră”

24 Ianuarie 2019 — Petru Cigoreanu este primar la al doilea mandat în Horești, Ialoveni. Faptul că localitate este situată în apropiere de Chișinău îi determină pe mulți oameni să se angajeze la muncă în capitală, astfel primăria duce lipsă de cadre. Despre realizările și obiectivele primarului Petru Cigoreanu este interviul pentru calm.md.



E mai ușor la al doilea mandat decât la primul?



Petru Cigoreanu: Cred că experiența acumulată în primul mandat mă ajută.



Cu ce probleme vă confruntați la Horești?



Petru Cigoreanu: Nu avem contabili. Suntem în apropiere de Chișinău iar acest lucru îi motivează pe contabilii noștri să se angajeze în capitală, unde salariile sunt mai mari.



Sunteți la sfârșit de mandat. Veți reuși să finalizați proiectele începute?



Petru Cigoreanu: Sper să reușim construcția unei piețe agricole în localitate. Acum, în zilele de odihnă, oamenii vând produsele în stradă și ne dorim să le creăm condiții: grupuri sanitare, dar și două pavilioane unde să se realizeze produsele lactate și carnea.



Renovarea grădiniței a fost unul dintre obiectivele DVS…



Petru Cigoreanu: Da, am reușit cu ajutorul Fondului de Investiții Sociale din Moldova să reparăm temeinic această instituție preșcolară, am reamenajat toate grupurile sanitare, avem deja apeduct, canalizare, am dotat bucătăria cu mobilier. De asemenea, am instalat o cazangerie modernă cu colectoare solare, valoarea acesteia a constituit 75 mii de euro. A fost un proiect de amploare deoarece ne-am dorit să creăm condiții bune copiilor.



În al treilea mandat ce v-ați dori să implementați în localitate?



Petru Cigoreanu: Până atunci trebuie să mai parcurgem unele etape și să trecem de alegerile locale. Mi-aș dori să continui proiectele începute. Cu banii din Fondul Rutier am reușit să reparăm unele drumuri, eu pledez pentru asfaltarea acestora. În afară de aceasta, la reparația drumurilor contribuie și locuitorii satului iar noi îi ajutăm cu tehnică, inclusiv financiar. Avem elaborat proiectul privind construcția canalizării, 250 de gospodării deja beneficiază de acest serviciu. Am finalizat proiectul de construcție a stației de epurare, avem și finanțare de la Fondul Ecologic Național. În Casa de Cultură am investit în fiecare an, acolo au sediul mai multe instituții, avem două biblioteci, două săli de festivități, avem activități sportive precum taekwondo, dansuri populare și mai avem spații libere pe care dorim să le dăm în chirie.



Ce reprezintă Congresul Autorităților Locale din Moldova?



Petru Cigoreanu: Printre primele lucruri pe care le-am făcut atunci când am venit în funcția de primar a fost să mă familiarizez cu ceea ce face CALM-ul și astfel am convenit împreună cu Consiliul local să aderăm și noi în calitate de membri. CALM-ul ne oferă consultanța necesară în activitatea noastră.



Vă mulțumim!