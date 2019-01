Vizualizări: 63

Feodosia Bunescu, primar de Băhrinești, Florești: „Activitatea primarilor de sectoare facilitează munca APL și implică cetățenii în procesul decizional"

24 Ianuarie 2019 — Feodosia Bunescu este primarul localității Băhrinești, Florești. Pe lângă primarul ales de cetățeni, în sat sunt 12 primari de sectoare care se schimbă în prima zi a fiecărei luni. Activitatea primarilor de sectoare facilitează munca angajaților APL, dar și implică cetățenii în soluționarea problemelor. De cele mai multe ori primarii de sectoare nu doresc să candideze pentru a ocupa această funcție deoarece, din experiența proprie, înțeleg care sunt cerințele cetățenilor, dar și care sunt posibilitățile APL. Despre această idee inedită este interviul oferit pentru calm.md de către Feodosia Bunescu.



Cum a apărut ideea celor 12 primari de sectoare?



Feodosia Bunescu: Cred că de la necesitatea de a comunica cu fiecare om din localitate, dar și de a organiza activități, inclusiv culturale, de a colecta contribuția pentru proiecte, de a bucura anumiți cetățeni, de a selecta beneficiarii unor proiecte, etc. Acești 12 primari de sectoare au de îndeplinit o anumită sarcină timp de o lună. Ei îmi comunică despre problemele sectorului, această activitate fiind pe bază de voluntariat. În fiecare lună persoane noi sunt rugate să se implice în această practică. Eu am o întrevedere cu ei și îi familiarizez cu toate proiectele de moment, dar și cu problema pe care ei trebuie să o soluționeze. De exemplu, în luna ianuarie curent primarii de sectoare selectează beneficiarii cantinei sociale din localitate. În luna decembrie aceștia au îndeplinit rolul a 12 Moși Crăciuni și au oferit fiecărei familii cadouri de Anul Nou. În toamna anului 2017 aceste persoane au colectat contribuția pentru proiectul de construcție a apeductului. Într-un an implicăm în această practică 144 de persoane.



Acest lucru facilitează activitatea primăriei, dar și implică cetățenii în soluționarea problemelor comunității...



Feodosia Bunescu: Eu nu reușesc să ajung în cele 658 de gospodării, iar primarii de sectoare reușesc într-o jumătate de zi să ne ofere răspunsuri privind starea de lucruri, problemele cetățenilor. De exemplu, astăzi persoanele date sondează situația privind disponibilitatea cetățenilor de a adera la proiectul de salubrizare. Această practică presupune și o delegare a funcțiilor primarului către cetățeni. De asemenea, primarii de sector au făcut o carte de învățătură pentru tineri a cărei autori sunt 128 de bătrâni din sat. Am ales această denumire pentru ca fiecare tânăr din Băhrinești să vadă că această carte este anume pentru el și să o citească.



Doresc aceste persoane să candideze la funcția de primar?



Feodosia Bunescu: De cele mai multe ori nu-și doresc acest lucru. În această perioadă de activitate ei văd câte cerințe au oamenii. Dacă am construit apeduct, a doua zi ar trebui să fie și drumurile reparate. Totodată, persoanele care au îndeplinit această funcție sunt foarte receptive și ulterior, de câte ori este nevoie, se implică. Una dintre ele a observat că o femeie înnoptează pe scaunul de la stație și a luat-o la ea acasă. A ținut-o, a încălzit-o și a doua zi a venit la mine pentru a identifica modalitățile ce ar ajuta-o.



Ați preluat această experiență din altă localitate sau ideea vă aparține?



Feodsia Bunescu: Am început să implic acești oameni fără a da o denumire ideii. Lucrând cu o asociație obștească de la Chișinău am fost rugată să povestesc mai multe despre această practică și să dau o denumire inițiativei și atunci am inventat denumirea „Satul cu 12 primari".



Sunteți la al treilea mandat. Vă doriți o continuare a activității în APL?



Feodisa Bunescu: Da, pentru că îmi doresc drumuri asfaltate la Băhrinești și iluminarea întregului sat.



Vorbeați despre tineri. Aceștia se mai regăsesc în satele noastre?



Feodosia Bunescu: Se regăsesc, dar nu sunt atât de receptivi ca și oamenii maturi. Organizăm discoteci și nici măcar nu dansează ca pe vremuri, ies din sală, sunt foarte preocupați de problemele informaționale care există. Acesta este contingentul care rămâne în sate, cei mai mulți tineri nu sunt nici angajați și nici nu sunt implicați în sistemul educațional.



Vă mulțumim!