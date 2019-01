Vizualizări: 67

Oleg Gașper, primarul comunei Ivancea, Orhei: „Sper că rezultatele activității mele vor fi apreciate în timp"

24 Ianuarie 2019 — De Bobotează, în comuna Ivancea, raionul Orhei a fost deschisă a doua Casă de Cultură. Primarul Oleg Gașper intenționează să renoveze sala de sport și să o doteze cu tot necesarul, dar și să dezvolte infrastructura din localitate. În cadrul unui interviu pentru calm.md, alesul local ne spune cum a reușit să-i surprindă de sărbători pe oamenii nevoiași din localitate, dar și ce îl motivează să aducă investiții în comunitate.



Comuna Ivancea era cunoscută în perioada sovietică...



Oleg Gașper: Era o zonă turistică dezvoltată, aveam câteva tabere pionierești, într-adevăr era cunoscută în Uniunea Sovietică. Când făceam serviciul militar în Sankt Petersburg câteva persoane străine mi-au povestit despre meleagul meu natal. Am trăit atunci un sentiment de mândrie. Cu părere de rău clădirile au fost distruse, iar faima de altă dată s-a pierdut. Încercăm să reanimăm turismul, dar trebuie să recunoaștem că e destul de greu să-ți reconstruiești un nume în acest domeniu.



Sunteți primar la al doilea mandat. Ați reușit să realizați unele obiective propuse la începutul acestei activități?



Oleg Gașper: Am observat că indiferent de rezultatele pe care le ai, problemele sunt întotdeauna mult mai vizibile. Dacă zeci de ani nu au fost construite apeducte, sisteme de canalizare, acum e greu să le faci pe toate într-un timp restrâns și cu posibilități limitate. De exemplu, am reușit conectarea a două localități la gazoductul de tensiune înaltă. Aceste lucrări au costat circa 16 milioane de lei. Pe parcursul câtorva ani s-au efectuat lucrări de iluminare a satelor. Nu am finisat acest obiectiv, dar reușim să instalăm un sistem de iluminat performant care este și mai econom. Chiar și așa, dacă nu arde becul la poarta cuiva, neapărat primarul va fi cel vinovat.



În 2018 ați reușit renovarea a două Case de Cultură.



Oleg Gașper: Sunt lucruri de care putem fi mândri. Avem două localități în care ani de-a rândul nu avea unde să se adune tineretul, unde să activeze ansamblurile folclorice. Cu ajutorul Consiliului raional și a celui local am găsit soluțiile necesare. Am construit o nouă grădiniță de copii, iar din fosta clădire am făcut o Casă de Cultură. O altă clădire a fost cotă de avere a cetățenilor, am răscumpărat-o, am reparat-o și iată că am reușit să le deschidem. Oamenii sunt dornici de a se implica în activități culturale, sunt atașați valorilor. Bibliotecile sunt situate în incinta acestor clădiri, avem computere și internet, mese de tenis și de biliard și am observat că și cei tineri, dar și cei mai în vârstă vin să-și petreacă aici timpul.



Ce vă propuneți să realizați până la sfârșitul mandatului?



Oleg Gașper: Sunt multe idei ce nu am reușit să le implementăm din mai multe motive. Am început construcția sistemului de canalizare, dar nu am reușit să finisăm proiectul, ceea ce ne împiedică să reparăm unele drumuri. Nu poți să faci inițial drumul și apoi sistemul de canalizare. Mai avem de lucru la sistemul de iluminare, avem un proiect privind construcția unei săli de sport. Este vorba de o colaborare cu o asociație din Marea Britanie. Sunt multe de făcut, este și dorință. Avem acești bani care vin din Fondul Rutier și reușim să reparăm anual unele drumuri. Cu susținerea Consiliului raional urmează să asfaltăm un drum de 4 km.



Acești reprezentanți ai asociației din Marea Britanie au fost de sărbători în comuna Ivancea.



Oleg Gașper: Cu ajutorul lor am reușit să facem cadouri persoanelor nevoiașe din localitate. Lacrimile de bucurie ale oamenilor ce au beneficiat de aceste mici semne de atenție sunt recunoștința cea mai mare. Cuvintele frumoase sau distincțiile nu au o asemenea valoare. M-a impresionat și faptul că oaspeții noștri și-au lăsat familiile de sărbători și au parcurs atâția km pentru a fi alături de oameni mai triști. Sper că peste ani, mergând pe străzile din comună alături de nepoți și privind ceea ce am reușit să fac, voi avea un sentiment de mândrie.



Vă mulțumim!