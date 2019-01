Vizualizări: 13

Implementarea voluntariatului în situații excepționale - un obiectiv al CALM și IGSU!

28 Ianuarie 2019 — La 24 ianuarie, la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI a avut loc ședința grupului de lucru pentru implementarea voluntariatului în situațiile excepționale din Republica Moldova. La ședința prezidată de Anatolie Viniciuc, șef-adjunct al IGSU și Hans Kohler, președintele ONG-ului din Austria „ Network Structure Projects”au participat reprezentanți ai IGSU, ai CALM/APL, dar și pompieri voluntari.



Hans Kohler, în calitate de conducător al organizației Network Structure Project și-a asumat o misiune importantă și nobilă pentru Republica Moldova, cea de a contribui la dezvoltarea serviciului de pompieri voluntari. Experiența Austriei arată că acest serviciu are un rol extraordinar de important în combaterea diverselor situații excepționale, cât și la consolidarea comunităților. De asemenea, serviciul de pompieri voluntari oferă o punte de comunicare foarte efectivă între administrația publică locală și cetățeni. La sfârșitul anului trecut, în cadrul unei vizite de studiu, reprezentanții IGSU și ai CALM au avut posibilitatea să se convingă de faptul că a fi pompier voluntar în Austria este o onoare, iar acești oameni beneficiază de un respect deosebit din partea cetățenilor. Chiar dacă aceasta este o activitate neremunerată, statutul de pompier voluntar oferă în Austria mai multe avantaje la angajarea în câmpul muncii, la practicarea și promovarea diferitor activități, etc.



Potrivit colonelului Anatolie Viniciuc, unul dintre cele mai importante obiective pentru anul curent al IGSU este implementarea voluntariatului în situațiile excepționale din Republica Moldova, care va aduce serviciul de urgență cât mai aproape de cetățenii țării.



Hans Kohler a prezentat un concept privind etapele ce urmează a fi parcurse pentru dezvoltarea acestui serviciu de pompieri voluntari, dar și pentru a ajunge la o reglementare corespunzătoare a acestui domeniu.



În urma dezbaterilor a fost aprobat conceptul de „Dezvoltare a serviciului de pompieri voluntari din Republica Moldova”, propus de Hans Kohler. De asemenea, la inițiativa șefului IGSU, general-maiorului Mihail Harabagiu a fost completat grupul de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor ce pot contribui la dezvoltarea voluntariatului în Republica Moldova și a fost aprobată o strategie de dezvoltare a serviciului de pompieri voluntari.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că pentru a înregistra rezultate urmează o activitate destul de intensă. „Ne bucură faptul că s-a ajuns la consensul necesar și a fost aprobată această viziune a lui Hans Kohler. Unul dintre principalele elemente menționate și de CALM este că Republica Moldova are nevoie de un concept a ceea ce înseamnă statutul pompierilor voluntari, deoarece încă nu există o claritate în acest sens și din acest motiv apar mai multe impedimente în buna funcționare a acestui serviciu.”



În aceeași zi, CALM a avut o întrevedere separată cu Hans Kohler care are o experiență de mai bine de 20 de ani în calitate de primar și este familiarizat cu problemele APL din RM. Datorită contribuției lui Hans Kohler a fost posibilă echiparea posturilor de pompieri voluntari, dar și a posturilor de pompieri profesioniști cu tehnica necesară adusă din Austria. La sfârșitul anului trecut, Consiliul de Administrare al CALM a decis să-i acorde lui Hans Kohler titlul de membru de onoare al CALM și al Consiliului de Administrare. Viorel Furdui a explicat că acest statut îi va permite lui Hans Kohler să se implice în mai multe activități ale CALM. De asemenea, CALM ar putea beneficia de experiența vastă a fostului primar din Austria, cum ar fi descentralizarea financiară, cea administrativă, prestarea diferitor tipuri de servicii pentru APL. „Austria este un model în acest sens, cu tradiții seculare în domeniul autonomiei locale, iar Hans Kohler și-a manifestat interesul să ne susțină”, a menționat Viorel Furdui.



Anul acesta încă 5 autospeciale vor fi donate de către Austria comunităților din Republica Moldova. Acest lucru a devenit posibil datorită bunei colaborări între Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Network Structure Project și Inspectorarul General pentru Situații de Urgență al MAI.



Serviciul de Comunicare al CALM