Un an de activitate al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova sărbătorit împreună cu CALM!

28 Ianuarie 2019 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat joi, 24 ianuarie, la celebrarea unui an de activitate a Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR). Evenimentul a reunit membri ai asociației, oameni de afaceri și parteneri ai AIR. De asemenea, ne-a onorat cu prezența și Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel Ioniță, președintele de onoare al AIR, Excelența Sa având un rol determinant în apariția acestei asociații.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a punctat faptul că din Asociația Investitorilor din România fac parte companii importante care, prin crearea locurilor de muncă dar și prin dezvoltarea diferitor tipuri de servicii, contribuie la transformarea comunităților locale. „Pe lângă legăturile culturale și istorice pe care le avem, România este unul dintre principalii parteneri economici ai Republicii Moldova și susținătorul necondiționat al statului nostru pe calea sa de integrare europeană. CALM are relații bune de cooperare cu Asociația Comunelor din România și cu Asociația Orașelor din România. Ne dorim să înregistrăm rezultate la fel de frumoase și cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova.”



Președintele executiv al AIR Dan Nuțiu a declarat că pentru membrii asociației acest an a fost unul plin de provocări, dar și de satisfacții. „Dacă în urmă cu un an aveam drept scop coagularea mediului investițional din România prezent în Republica Moldova, astăzi suntem o entitate bine reprezentată și avem obiective mult mai îndrăznețe, printre acestea fiind deschiderea unui birou de reprezentare la București pentru a fi cât mai aproape de autoritățile centrale, dar și de potențialii investitori din România care doresc să vină în Republica Moldova.”



Despre cooperarea cu CALM, președintele executiv al AIR Dan Nuțiu a menționat că pentru a putea funcționa, investitorii au nevoie de o relație extraordinară cu autoritățile locale. „Ne bucurăm că am găsit această deschidere, iar în momentul de față primul contact pe care îl realizează orice investitor din România este cu autoritățile locale din zonele de interes.”



Prezenți la eveniment, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Strășeni Valentina Casian, dar și vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț Constantin Cojocaru și-au manifestat toată deschiderea pentru investitori care sunt interesați să vină în comunitățile locale.



Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova a fost creată la 24 ianuarie, curent. La momentul constituirii AIR avea 12 membri fondatori, până la ora actuală numărul acestora a ajuns la 26. La 17 iulie 2018, Congresul Autorităților Locale din Moldova(CALM) a semnat un Acord de colaborare cu Asociația Investitorilor din România (AIR). CALM și AIR cooperează pentru a realiza acțiuni specifice, menite să susțină investitorii din România în Republica Moldova și comunitățile locale din Republica Moldova în diverse domenii.



Serviciul de Comunicare al CALM