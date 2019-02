Vizualizări: 61

Valentin Guțan, primar de Cricova: „Descentralizarea financiară ar permite comunităților să se dezvolte"

1 Februarie 2019 — Valentin Guțan este de mai bine de trei decenii primar în orașul Cricova. Oamenii din localitate au doar cuvinte de laudă atunci când vine vorba de alesul lor local, menționând că are spirit gospodăresc, răbdare să le asculte păsul și rezultate remarcabile. Valentin Guțan este primul primar decorat cu cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii", în semn de înaltă apreciere a muncii îndelungate și prodigioase în organele administrației publice, pentru contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intense. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a fost printre primele instituții care i-au apreciat munca acordându-i distincția de Primar Emerit. Cu ocazia Zilei autonomei locale și a lucrătorului din administrația publică locală,Valentin Guțan a acordat un interviu pentru calm.md.



Ziua de 1 februarie este semnificativă doar pentru angajații din domeniul APL sau pentru toți cetățenii?



Valentin Guțan: Această zi are o semnificație pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, deoarece cu administrația publică locală începem parcursul vieții pe acest pământ și tot cu APL îl încheiem. Ca să fiu mai explicit, nașterea dar și decesul le înregistrăm la primărie. Pentru mine această zi are o semnificație deosebită, cel puțin reieșind din faptul că de trei decenii activez în acest domeniu. Istoric nu mai știu dacă sunt, dar cred că în atâția ani m-am format ca primar. Consider că trebuia să fie o zi în care să consemnăm și această instituție care, conform sondajelor, este una dintre primele în care au încredere cetățenii.



Ce înseamnă autonomie locală și câtă autonomie locală avem?



Valentin Guțan: Autonomie locală ar însemna când orice comunitate este în stare să-și rezolve problemele de una singură, fără a depinde de cineva. E vorba, în primul rând, de autonomie financiară. Câtă autonomie locală avem? Sunt convins că ar trebui mai multă, deoarece o administrație publică puternică, cu o autonomie adevărată este în beneficiul tuturor – a administrației publice centrale, dar și a cetățenilor. În felul acesta s-ar reuși soluționarea mai temeinică și a mai multor probleme din teritoriu. Conform legislației avem dreptul de a lua decizii, avem și alte drepturi, dar și foarte multe obligații. Citind legislația s-ar părea că avem suficientă autonomie, dar e mai complicat atunci când încercăm să rezolvăm anumite probleme și înțelegem că o lege sau alta ne limitează aceste posibilități.



Dvs. ați demonstrat că puteți dezvolta localitatea pe care o reprezentați. Despre aceasta vorbesc cetățenii din Cricova, dar și mandatele pe care le-ați câștigat cu ușurință. V-a avantajat cumva faptul că aveți acel oraș subteran, că vă vizitează mulți turiști?



Valentin Guțan: La această întrebare cred că ar trebui să răspundă cei care îmi încredințează votul lor de încredere. Cred totuși că conlucrarea cu cetățenii m-a ajutat foarte mult. Orașul subteran din Cricova este o destinație turistică importantă, dar în primul rând oamenii din orașul nostru au făcut posibile toate rezultatele.



Ce ar ajuta autoritățile locale să se dezvolte mult mai dinamic?



Valentin Guțan: Mai multă autonomie și descentralizarea, în primul rând cea financiară, aceștia ar fi pilonii de bază ce ar permite ca APL, comunitățile să se dezvolte.



Ce mesaj aveți pentru colegii din administrația locală în această zi de 1 februarie?



Valentin Guțan: Îi felicit cu acest prilej, le doresc succes și să nu uite că suntem în slujba comunității, a celor care ne-au ales. Noi, reprezentanții administrației publice locale de nivelul I, de nivelul II sau centrale suntem cei care încercăm să găsim metode de soluționare a problemelor cetățenilor.



Vă mulțumim!