Concurs pentru selectarea experților formatori și mentori în cadrul Programului „Women 4 Leadership”

— Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” împreună cu CRAION Contact-Cahul anunță concurs pentru selectarea experților formatori și mentori în cadrul Proiectului „Women 4 Leadership” în perioada martie- decembrie 2019. Acest Program este lansat în parteneriat cu CRAION Contact-Cahul, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova și cu suportul Guvernului Suediei.În cadrul celei de-a doua sesiuni a Academiei de Leaderism „Women 4 Leadership”, în perioada martie- decembrie 2019, 100 de femei din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de instruire pentru dezvoltare personală și de o gamă largă de oportunități de dezvoltare a abilitaților de leaderism politic, comunicare publică și tehnici de organizare a campaniilor electorale.Pentru realizarea instruirilor și activităților de mentorat se anunță concurs de selectare a experților formatori și mentori pe următoarele subiecte:1) Partidele politice și rolul lor în dezvoltarea democrației. Doctrine politice2) Participarea femeilor în cursa electorală3) Dezvoltare personală & Leaderism4) Tehnici de lucru cu electoratul5) Identificarea priorităților comunităților și a votanților6) Metode și tehnici de colectare de fonduri pentru campanie7) Comunicarea și promovarea mesajului de campanie; Vorbirea în public; participarea in dezbateri publice; comunicarea prin rețelele de socializare în campania electorală8) Comunicarea APL cu cetățenii și asigurarea transparenței procesului decizional9) Lucrul cu liderii comunitari10) Planificarea strategică – proces participativ comunitar.Responsabilitățile formatorului:1) să elaboreze și să prezinte metodologia de dezvoltare a capacităților participantelor, care va include planul de instruire, un set cuprinzător de instrumente de instruire, inclusiv agendele, materialele, studiile de caz, modelele de simulare, formulare de evaluare și alte materiale care vor fi anexate la setul de instrumente2) să pregătească și să faciliteze sesiuni de instruire conform unui sau mai multor subiecte din cele enumerate în acest anunț3) să prezinte rapoarte după fiecare formare, cu o descriere detaliată a rezultatelor obținute, inclusiv descrierea activităților de desfășurare a activităților, să furnizeze contribuții la elaborarea și analiza chestionarelor de evaluare a cunoștințelor de admisie și a chestionarelor de feedback post-formare4) să prezinte raportul final, care va reflecta descrierea generală a misiunilor implementate, inclusiv principalele provocări și constrângeri, recomandări pentru viitoarele cursuri de formare.Responsabilitățile expertului mentor:1) Comunicarea constantă și directă cu participantele din cadrul programului2) Consilierea/ încurajarea participantelor pentru participarea la evenimente publice de dezbateri, emisiuni TV, radio și interviuri3) Consilierea participantelor în elaborarea declarației misiunii personale și definirea pașilor pentru campania electorală locală4) Asistența în procesul de pregătire a sarcinilor individuale a participantelor în perioada dintre instruiri5) Încurajarea și consilierea în elaborarea hârții potențialilor votanți etc.6) Consultanță pe subiecte specifice la solicitarea participantelor în proiect.Procedura de aplicare:Oferta poate fi prezentată de experți formatori individuali sau de companii /organizații interesate.Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:1) Scrisoare de intenție cu oferta financiară pentru serviciile ce vor fi prestate în calitate de expert formator (în lei moldovenești per zi) și în calitate de expert mentor (în lei moldovenești per lună)2) CV-ul expertului3) În cazul persoanelor juridice, anexați copia certificatului de înregistrare sau alt document confirmativ al înregistrării persoanei juridice.Dosarul de participare urmează a fi prezentate până la data de 15.02.2019, la adresa de e-mail: info.aoivc.@gmail.com cu mențiunea: Formator/ Mentor - Academia de Leaderism „Women 4 Leadership”, sau să-l depuneți personal pe adresa: or. Chișinău, strada Bulgară nr.1, AO „Institutum Virtutes Civilis”. Pentru alte detalii ne puteți contacta la numerele de tel: 0 22 27 25 00 sau 079403288, persoana de contact – Alina Bulgac.Doar candidații selectați vor fi contactați.