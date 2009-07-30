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Din categorie: Ong & Societate Civilă
Объявление об отборе участниц в Академию женского лидерства „Women 4 Leadership”, с апреля по август 2019 года
Chișinău, 12 Februarie 2019 — Ассоциация «Institutum Virtutes Civilis» (IVC) и IP CRAION Contact-Cahul в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women) в Молдове и при финансовой поддержке правительства Швеции, объявляет отбор участниц в рамках Академии женского лидерства „Women 4 Leadership”, с апреля по август 2019 года.
Академия женского лидерства «Women 4 Leadership» предлагает комплексную программу поддержки и расширения прав и возможностей женщин, заинтересованных в участии в процессах принятия решений на местном уровне и политической жизни в Республике Молдова.
Во время этой сессии Академии лидерства «Women 4 Leadership», которая состоится в период с апреля по август 2019 года, 50 женщин из разных регионов Республики Молдова получат консультации для развития личности и широкого спектра возможностей развития политических лидерских способностей, методы общения и организации избирательных кампаний, а также возможность учиться на политическом опыте других женщин как из Республики Молдова, так и из-за рубежа.
Национальные эксперты будут делиться с вами эффективными и применяемыми методами поощрения и развертывания эффективных общественных кампаний, мотивируя общественность голосовать за женщину-кандидата и определяя приоритеты целевого электората и т. д.
Участницы будут обучены в духе лучших практик и участия в процессе принятия решений на местном уровне на протяжении пяти мероприятий (тренинги, круглые столы, ораторские занятия, публичные дебаты, наставничество) и будут иметь возможность применять эти знания и навыки, начиная с выборов в 2019 году.
Все расходы на проживание, питание и транспорт предоставляются организаторами. За дополнительной информацией, свяжитесь с нами по телефону: (+373) 79403288; +373 22 272500.
Начало обучения в проекте запланировано c апреля 2019 года. Если вы решили принять участие, заполните формуляр, приложенный к этому объявлению, подпишите и отправите его до 20 марта 2019 года на ivc.moldova@gmail.com с пометкой темы Формуляр участия «Women 4 Leadership”.
Свяжемся только c отобранными кандидатами.
Проект „Women 4 Leadership” реализуется на национальном уровне Ассоциацией «Institutum Virtutes Civilis» (IVC) и IP CRAION Contact-Cahul и вносит вклад в создание инклюзивной платформы для диалога, обучения и действий женщин-лидеров, увеличивая шансы на утверждение женщин из разных групп, включая молодых женщин, группы этнических меньшинств, женщин-инвалидов, которые практически не участвуют в процессе принятия решений.
Эта деятельность осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве на основании проектов с Организации Объединенных Наций по вопросам равенства женщин и возможностей женщин, финансируемым правительством Швеции и UN Women. Мнения и взгляды, выраженные здесь, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин или донора.
Формуляр ЗДЕСЬ.
Академия женского лидерства «Women 4 Leadership» предлагает комплексную программу поддержки и расширения прав и возможностей женщин, заинтересованных в участии в процессах принятия решений на местном уровне и политической жизни в Республике Молдова.
Во время этой сессии Академии лидерства «Women 4 Leadership», которая состоится в период с апреля по август 2019 года, 50 женщин из разных регионов Республики Молдова получат консультации для развития личности и широкого спектра возможностей развития политических лидерских способностей, методы общения и организации избирательных кампаний, а также возможность учиться на политическом опыте других женщин как из Республики Молдова, так и из-за рубежа.
Национальные эксперты будут делиться с вами эффективными и применяемыми методами поощрения и развертывания эффективных общественных кампаний, мотивируя общественность голосовать за женщину-кандидата и определяя приоритеты целевого электората и т. д.
Участницы будут обучены в духе лучших практик и участия в процессе принятия решений на местном уровне на протяжении пяти мероприятий (тренинги, круглые столы, ораторские занятия, публичные дебаты, наставничество) и будут иметь возможность применять эти знания и навыки, начиная с выборов в 2019 году.
Все расходы на проживание, питание и транспорт предоставляются организаторами. За дополнительной информацией, свяжитесь с нами по телефону: (+373) 79403288; +373 22 272500.
Начало обучения в проекте запланировано c апреля 2019 года. Если вы решили принять участие, заполните формуляр, приложенный к этому объявлению, подпишите и отправите его до 20 марта 2019 года на ivc.moldova@gmail.com с пометкой темы Формуляр участия «Women 4 Leadership”.
Свяжемся только c отобранными кандидатами.
Проект „Women 4 Leadership” реализуется на национальном уровне Ассоциацией «Institutum Virtutes Civilis» (IVC) и IP CRAION Contact-Cahul и вносит вклад в создание инклюзивной платформы для диалога, обучения и действий женщин-лидеров, увеличивая шансы на утверждение женщин из разных групп, включая молодых женщин, группы этнических меньшинств, женщин-инвалидов, которые практически не участвуют в процессе принятия решений.
Эта деятельность осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве на основании проектов с Организации Объединенных Наций по вопросам равенства женщин и возможностей женщин, финансируемым правительством Швеции и UN Women. Мнения и взгляды, выраженные здесь, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин или донора.
Формуляр ЗДЕСЬ.
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