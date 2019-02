Vizualizări: 281

Președintele Comitetului European al Regiunilor Karl-Heinz Lambertz către CALM „Vă felicit pentru munca pe care o desfășurați în Republica Moldova pentru a ancora țara, autoritățile locale și cetățenii în procesul de integrare europeană”

18 Februarie 2019 — Oficialul european și-a reiterat disponibilitatea de a coopera cu CALM în vederea susținerii APL din Republica Moldova pentru ca acestea să-și atingă obiectivele în parteneriat cu autoritățile regionale și locale ale Uniunii Europene.



Într-o scrisoare adresată președintelui Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), primar al satului Selemet, Cimișlia Tatiana Badan, președintele Comitetului European al Regiunilor (COR) Karl-Heinz Lambertz își exprimă susținerea față de autoritățile locale din Republica Moldova, membre ale CALM și intenția de a fortifica cooperarea între COR și CALM.



„A fost o plăcere să vă cunosc, alături de delegația română în Comitetul European al Regiunilor, pe parcursul Forumului de cooperare organizat la Bruxelles, înaintea sesiunii plenare din februarie”, se menționează în scrisoare. Karl-Heinz Lambertz a felicitat-o pe Tatiana Badan și întreaga asociație CALM pentru munca pe care o desfășoară în Republica Moldova pentru a ancora țara, autoritățile locale și cetățenii Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.



Președintele Comitetului European al Regiunilor a menționat faptul că inițiativele prioritare pentru autoritățile locale din Moldova, enumerate de CALM la Bruxelles sunt de o importanță fundamentală și a confirmat disponibilitatea instituției COR de a coopera cu CALM în domenii precum democrația locală și descentralizarea, ocuparea forței de muncă și dezvoltării, infrastructurii și serviciilor, investițiilor publice-private. „Cooperarea, în special, în scopul identificării modalităților de dezvoltare durabilă și încurajării autorităților locale de a contribui la realizarea obiectivelor comune, este un instrument real ce va permite parteneriatului nostru să dea roade, așa cum s-a menționat și în cadrul Forumului de cooperare”, a punctat Lambertz.



În plus, în legătură cu domeniile prioritare menționate mai sus, oficialul european a afirmat că Uniunea Europeană oferă noi instrumente de cooperare în contextul Parteneriatului estic (PE), iar CALM a fost încurajat să profite din plin de acestea, în special în contextul deținerii copreședenției CORLEAP de către R. Moldova în 2022.



„Am încredere în cooperarea cu DVS. în vederea întăririi multidimensionale a colaborării noastre, prin intermediul Parteneriatului estic, în condițiile în care țara DVS, alături de altele, a făcut o alegere clară pentru o viitoare integrare și este invitată să conducă acest proces, în special, prin implicarea activă a autorităților locale”.



Președintele COR a mulțumit CALM pentru că și-a împărtășit la Bruxelles din viziunile cu privire la posibilitățile și instrumentele politice care ar putea fi luate în considerare pentru a permite o cooperare mai strânsă între COR și CALM. Potrivit oficialului european, această cooperare trebuie să fie dezvoltată într-un proces continuu, utilizând toate mijloacele posibile din cadrul structurilor Comitetului European al Regiunilor. „Un prim pas a fost făcut în timpul ședinței noastre plenare, în cadrul căreia a fost organizată o dezbatere privind situația democrației locale în rândul membrilor; un eveniment similar ar putea fi programat pentru una dintre viitoarele reuniuni ale comisiei noastre CIVEX”, a notat Karl-Heinz Lambertz.



De asemenea, Lambertz a sugerat președintelui CALM să ia în calcul organizarea unor modalități pragmatice de cooperare în cadrul delegației române, de exemplu, în timpul pregătirii lucrărilor înainte de sesiunea plenară.



În plus, președintele Comitetului European al Regiunilor a invitat CALM să-și exprime preocupările în cadrul conferinței COR privind starea democrației regionale și locale, eveniment ce va avea loc la 27 iunie 2019 la Bruxelles, în ziua celei de-a 25-a aniversări a COR și a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.



În cele din urmă, Karl-Heinz Lambertz și-a exprimat nerăbdarea de a se reîntâlni cu CALM în cadrul celui de-al 8-lea Summit al Regiunilor și Orașelor Europene care va avea loc la București în perioada 14-15 martie 2019.



Totodată, oficialul european a asigurat-o pe președinta CALM Tatiana Badan de faptul că este pregătit să consolideze, în măsura posibilităților, instrumentele existente pentru dezbateri și cooperare cu CALM, dar și disponibilitatea de a rămâne la dispoziția CALM pentru a lua în calcul alte modalități de a ajuta autoritățile locale din Republica Moldova să-și atingă obiectivele în parteneriat cu autoritățile regionale și locale ale Uniunii Europene.



Comitetul European al Regiunilor (COR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 28 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul COR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor. COR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate. Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte COR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.



Serviciul de Comunicare al CALM