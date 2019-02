Vizualizări: 248

Rețeaua profesională a contabililor din APL - la ultima etapă de realizare!

18 Februarie 2019 — Circa 100 de contabili din APL s-au reunit în cadrul unui atelier de lucru vineri, 15 februarie, la invitația Congresului Autorităților Locale din Moldova. Organizatorii au avut drept obiectiv dezbaterea și definitivarea planului de acțiuni în procesul de creare și dezvoltare a Rețelei Profesionale a contabililor din APL, stabilirea priorităților în activitatea rețelei, dar și oferirea răspunsurilor la multiplele neclarități ce au apărut ca urmare a implementării reformei salarizării.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a salutat interesul sporit al contabililor față de inițiativa CALM, dovadă fiind prezența numeroasă a acestora la eveniment. „Acest lucru demonstrează viabilitatea inițiativei noastre, dar și dorința și aspirațiile DVS de a fi creat un asemenea mecanism de comunicare care să vă ofere posibilitatea să vă promovați interesele, aceasta fiind și misiunea CALM. Crearea rețelelor profesionale ale angajaților din administrația locală ne va permite să reacționăm prompt la necesitățile și solicitările DVS. Cunoscând impedimentele cu care vă confruntați la implementarea noii legislații în domeniul salarizării am invitat la evenimentul de astăzi și reprezentanți ai ministerului Finanțelor care sperăm că vor oferi răspunsuri la multiplele întrebări care s-au acumulat.”



Expertul economic în cadrul CALM Viorel Gârbu a amintit că acesta este al doilea atelier de lucru organizat de către CALM pentru contabilii din cadrul APL. Vorbind despre legea salarizării adoptată la sfârșitul anului 2018, Viorel Gârbu a reamintit faptul că fiecare angajat este extrem de sensibil la modificările ce vizează salariul. „Urmare a acestei reforme, la unele categorii de persoane salariul a scăzut, chiar dacă intenția a fost ca acesta să crească. Am auzit și voci care dădeau vina pe contabili spunând că aceștia nu au înțeles foarte bine cum să aplice noua legislație. În același timp, în anumite aspecte, noua lege este destul de evazivă și lasă spațiu de interpretare, iar pe durata acestui seminar ne-am propus nu doar să discutăm planul de acțiuni al rețelei CALM, dar am invitat și reprezentanți ai ministerului Finanțelor care se ocupă de domeniul salarizării.” Potrivit expertului CALM, contabilii sunt bine pregătiți și cunoscând nuanțele noii legi au avut capacitatea să pună întrebări și să transmită mesajul conducerii ministerului de profil care promovează politica în domeniul salarizării în vederea depășirii acestor probleme.



Expertul CALM Octav Ivanov a afirmat că probleme contabililor au fost separate de către CALM în trei categorii. „Este foarte important ca aceștia să aibă condiții bune de muncă, pentru a avea o productivitate sporită, dar și pentru a le asigura respectarea drepturilor lor profesionale. De asemenea, ne dorim să le dezvoltăm capacitățile prin organizarea diverselor instruiri, a schimburilor de experiență, elaborarea de ghiduri, fiind extrem de necesară existența acestei platforme unde contabilii se pot întâlni, pot comunica, aborda probleme arzătoare, una dintre acestea fiind legislația destul de instabilă. Ne propunem dezvoltarea rețelei la nivel național, iar paralel să creăm și rețele teritoriale, pentru că sunt probleme generale și altele specifice, locale.” Potrivit lui Octav Ivanov, urmează instituționalizarea acestei rețele prin alegerea organelor de conducere, dar și dezvoltarea componentei de mentorat, astfel încât contabilii cu experiență să ajute colegii începători, acesta fiind și un element de legătură între această categorie de funcționari. „Avem o relație foarte apropiată cu Asociația Comunelor din România care are o rețea similară a contabililor. Ne dorim să facem schimb de experiență și transfer de bune practici cu colegii de peste Prut. Obiectivul nostru este de a schimba lucrurile spre bine, iar acest lucru este posibil atunci când ai un plan bine pus la punct și reprezentativ.”



Natalia Bostan, funcționar în cadrul primăriei din Ciorescu, municipiul Chișinău a venit la atelierul de lucru organizat de CALM deoarece își dorește să fie la curent cu modificările din legislație care vizează activitatea sa. „Este o bună oportunitate de a face schimb de experiență, dar și de a comunica cu colegii, pentru că altfel nu prea avem timp”.



Elena Daranuța din Grigorievca, Căușeni consideră că toate seminarele ce vizează activitatea contabilității din APL sunt necesare, deoarece așa poți acumula multe cunoștințe. „Astăzi, de exemplu, am reușit să găsesc răspuns la multiple întrebări. Totodată, am făcut cunoștință cu colegii și știu că voi putea apela în caz de necesitate. Ne dorim cât mai multe asemenea evenimente.”



Potrivit Marianei Chirilă din Bozieni Hâncești, sunt anumiți termeni care trebuie utilizați atunci când sunt prezentate dările de seamă. „Nu întotdeauna reușim să asimilăm informația din Monitorul Oficial sau din ziare, ar fi bine ca toate aceste informații, termenii să ne fie transmiși prin email. Sunt mulți contabili tineri, fără experiență, care nu cunosc cum se calculează noile modificări de salarizare, iar CALM ar putea să ne informeze și în această privință. Ar fi bine să beneficiem și noi de instruiri periodice, tot așa ca și cadrele didactice.”



Valentina Șarapov din comuna Grădinița, raionul Căușeni a lucrat la gimnaziul din localitate, iar de trei ani activează în cadrul APL. Susține că în ambele instituții salariul e mic, iar condițiile de muncă nu sunt cele mai bune. „Trebuie să prezentăm dări de seamă responsabililor de la raion, iar noi nu prea putem ieși din sat dacă ninge și avem probleme cu responsabilii de la direcția Finanțe, asta chiar dacă expediem actele în variantă electronică. Sunt și alte probleme care ne periclitează activitatea. Astăzi însă am aflat multe lucruri noi, de exemplu, cum să calculăm salariul dar și performanța după noile cerințe și plecăm acasă mulțumiți.



Participanții la eveniment au aprobat planul de acțiuni în procesul de creare și dezvoltare a Rețelei Profesionale a contabililor din cadrul APL și au stabilit prioritățile pentru perioada următoare.



Serviciul de Comunicare al CALM