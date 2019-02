Vizualizări: 129

Lilian Botnaru, primarul comunei Lozova, Strășeni: „Este nevoie de o legătură permanentă între APL și APC, așa cum există în România”

26 Februarie 2019 — Zece reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a prticipat la cea de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.). Evenimentul s-a desfășurat la București, în perioada 17-20 februarie. Lilian Botnaru, primarul comunei Lozova, Strășeni ne-a împărtășit din emoțiile cu care s-a întors acasă.



Premierul român Viorica Dăncilă nu a venit doar pentru prezență.



La sesiunea ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România am avut ocazia să mă întâlnesc cu trei primari din România cu localitățile cărora suntem înfrățiți, dar și cu primari cu care am depus proiecte transfrontaliere. Pe parcursul perioadei am discutat despre planurile de viitor cu colegii de peste Prut pentru a înregistra rezultate poate chiar mai bune decât cele pe care le avem acum. În cadrul evenimentului a fost înaintată propunerea de a include în cadrul Programului de Dezvoltare al României o componentă care să prevadă proiecte comune între localitățile înfrățite din cele două state. Cred că premierul României a luat act de această inițiativă. De asemenea, a fost impresionant faptul că prim-ministrul României, împreună cu miniștrii au participat la tot programul din prima zi a sesiunii, nu au venit doar pentru prezență. Viorica Dăncilă și miniștrii au oferit răspunsuri la întrebările înaintate de către primari, au fost identificate soluții, au fost notate unele subiecte pentru a fi abordate doleanțele primarilor în cadrul ședinelor Executivului de la București. Cred că acest dialog între actorii locali și guvernanți este unul esențial, această bună practică ar trebui preluată și în Republica Moldova. La Adunarea Generală a membrilor CALM ar fi bine să participe toți actorii politici de nivel înalt, mai ales reprezentanți ai Cabinetului de miniștri pentru a aborda toate problemele și doleanțele ce vin din teritoriu.



În Biblie se spune bate și ți se va deschide, acest lucru trebuie să se întâmple între puterea locală și cea centrală de la noi.



Delegația Republicii Moldova a fost impresionată de deschiderea guvernării de la București și de faptul că aceasta vrea să audă vocea autorităților locale. Viorica Dăncilă a fost și la sesiunea ordinară din anul trecut, iar unele probleme abordate atunci deja au fost soluționate. Ceilalți miniștri au menționat că vin în fața primarilor pentru a afla care le sunt probleme. În Biblie se spune bate și ți se va deschide, acest lucru trebuie să se întâmple între puterea locală și cea centrală de la noi. Nu e de ajuns ca noi să batem, adică să atenționăm despre problemele existente, este nevoie și de deschiderea autorităților centrale în vederea colaborării și identificării soluțiilor. Noi în fiecare zi suntem în teritoriu și ne întâlnim cu cetățenii, auzim problemele oamenilor, ne facem notițe dar, din păcate, nu putem găsi soluții în toate cazurile, avem nevoie de susținere de la centru, bugetele locale nu ne oferă posibilitatea să rezolvăm toate problemele cetățenilor. În România, de exemplu, 60% din impozitul pe venit, inclusiv cel pe persoane juridice rămâne la administrația publică locală, plus o parte din TVA. Noi abia visăm ca aceste lucruri să se întâmple și aici.



Cred că deja a venit momentul când și autoritățile din RM trebuie să audă vocile noastre



Este importantă participarea primarilor noștri la asemenea evenimente, pentru a afla care sunt propunerile de a îmbunătăți posibilitățile APL și a prelua ceea ce e demonstrat deja că funcționează. Ar fi mult mai ușor dacă puterea centrală ar implementa unele practici care s-au dovedit a fi eficiente în România. Anul trecut reprezentanții Guvernului au ieșit în teritoriu și au discutat cu APL, ne-au întrebat despre probleme și în unele cazuri chiar am găsit și soluții. Cred că această experiență trebuie continuată, să nu se întâmple doar atunci când sunt alegeri. Este nevoie de o legătură permanentă între APL și APC, doar așa am putea soluționa ceea ce așteaptă cetățeanul de la toți actorii politici.



Tot ceea ce vrea să facă primarul: drum, apă, canal, gazoducte, condiții mai bune în școli sau grădinițe, iluminat stradal și alte proiecte care sunt promovate și implementate de către aleșii locali au drept scop îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni. Eu cred că fiecare primar ales, indiferent dacă este din România, Polonia sau Republica Moldova are misiunea sa de bază, cea de a spori nivelul de trai al oamenilor din comunitate. Acest lucru îl facem zilnic, chiar dacă de multe ori nu suntem înțeleși, deoarece nu putem răspunde tuturor necesităților în termeni restrânși sau în perioade când nu sunt bani în bugetele locale. Cred că deja a venit momentul când și autoritățile din RM trebuie să audă vocile noastre, fie prin intermediul CALM, fie prin intermediul partidelor de guvernare, prin prisma altor asociații, așa cum este ACoR, dar și prin intermediul Guvernului României care a menționat de câteva ori că Republica Moldova trebuie susținută în cadrul programelor europene și celor românești. Trebuie să ne audă și ai noștri, astfel încât să înregistrăm rezultate pentru cei care au rămas în țară.



Serviciul de Comunicare al CALM