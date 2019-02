Vizualizări: 58

Președintele CALM Tatiana Badan: „APL din Republica Moldova este tot mai bine auzită la nivelul UE!”

27 Februarie 2019 — Președintele CALM Tatiana Badan, primar al satului Selemet, Cimișlia a pledat în cadrul sesiunii ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România pentru o cooperare mai efectivă între comunitățile locale de pe cele două maluri de Prut, dar și pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană prin intermediul comunităților locale și a reprezentanților acestora. Despre emoțiile trăite zilele trecute la București, dar și despre obiectivele CALM este interviul oferit pentru calm.md.



Ați avut un discurs emoționant la București, aplaudat de toți cei prezenți...



Tatiana Badan: Emoțiile s-au acumulat încă în perioada petrecută la Bruxelles, în perioada forumului de cooperare, dar și a sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor (COR). Am fost impresionați de felul în care Asociația Comunelor din România (ACoR), împreună cu ceilalți reprezentanți ai delegației din România în Comitetul European al Regiunilor au promovat CALM și autoritățile locale din Republica Moldova în cadrul acestei instituții europene. De asemenea, am fost plăcuți surprinși să vedem disponibilitatea președintelui COR Karl-Heinz Lambertz de a găsi timp pentru a discuta cu delegația noastră, dar și de a coopera cu CALM. Solicitarea noastră de a fi mai aproape de aceste instituții europene pentru a putea promova autoritățile publice locale din RM a fost auzită, este unul dintre obiectivele CALM, pentru că anume autoritățile locale sunt susținătorii veritabili ai valorilor europene, ai integrării în UE. Succesul înregistrat de CALM la Bruxelles se datorează ACoR. Suntem recunoscători colegilor din Asociația Comunelor pentru contribuția lor la realizarea dezideratului nostru de a aduce mai multă schimbare, de a contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Guvernul RM în domeniul autonomiei locale și descentralizării, în vederea susținerii și promovării Cartei europene. Ne-am întors de la Bruxelles, dar și de la București cu multe emoții pozitive, deoarece avem parte de susținerea Comitetului Regiunilor, dar a ACoR.



Care a fost obiectivul participării CALM la ședința ACoR?



Tatiana Badan: În primul rând ne-am dorit să venim cu un mesaj de mulțumire din partea CALM, dar și a tuturor autorităților locale din Republica Moldova pentru colegii din România, pentru Guvernul de la București, dar și pentru instituțiile europene. Totodată, în cadrul ședinței plenare a Adunării Generale a ACoR am avut posibilitatea să spun tuturor participanților, deoarece au fost reprezentanți ai APL din diverse țări, că cetățenii din RM sunt, în esență, europeni, o bună parte dintre ei dețin cetățenia română sau a altui stat membru al UE. Ne dorim să implementăm mai rapid modelele de guvernare locală preluate din UE, astfel încât să consolidăm autonomia locală prin descentralizarea administrativă, financiară, socială, APL –urile noastre să aibă pârghiile necesare de a genera mai multă dezvoltare, a crea mai multe servicii publice de calitate la nivel local. Spre bucuria mea și a colegilor mei, premierul Viorica Dăncilă a menționat de nenumărate ori intenția Guvernului României de a susține în continuare parcursul european al Republicii Moldova și a integrării APL din statul nostru în acest proces. Viorica Dăncilă a fost de acord să organizăm o întrevedere între Guvernele Republicii Moldova și României la care să participe și reprezentanți ai ACoR și ai CALM, astfel încât să consolidăm activitatea Consiliului Comun al Autorităților Locale din cele două state, să oferim mai mult sprijin APL, mai multe oportunități de colaborare, să dezvoltăm proiecte comune în localitățile noastre și să continuăm implementarea proiectelor directe între APL din cele două state. A fost de apreciat acest mesaj venit din partea prim-ministrului României. Atât Dna premier, cât și miniștrii prezenți au vorbit despre Republica Moldova, despre deschiderea Guvernului României privind susținerea parcursului european al RM și al integrării APL din RM în acest proces.



Viorica Dăncilă a menționat la un moment dat că toate realizările din comunitățile locale sunt posibile datorită cooperării dintre Guvern și APL...



Tatiana Badan: Premierul României a mai afirmat că pașii importanți se fac doar în echipă și ar fi foarte bine dacă de acest deziderat ne-am ghida și în Republica Moldova, pentru că doar împreună am putea schimba lucrurile în statul nostru, am putea genera dezvoltare prin implementarea mai multor proiecte pentru cetățeni. Dacă vom fi pe diverse baricade dezvoltarea satului nu se va produce. Mi-a plăcut foarte mult că în cadrul acestei sesiuni s-a menționat foarte des despre importanța dezvoltării satului românesc, îmi doresc ca și în RM să avem cu toții această preocupare, pentru că în cazul în care va continua acest exod masiv al cetățenilor, nu știu dacă vom reuși să salvăm satele.



Cam toți membrii delegației CALM la acest eveniment au fost impresionați de faptul că atât premierul României, dar și miniștrii au prezentat o dare de seamă despre ce s-a făcut, dar și ce urmează a fi întreprins pentru a contribui la această dezvoltare…



Tatiana Badan: Delegația noastră a fost compusă din nouă primari și toți am fost impresionați că în prima parte a sesiunii în prezidiu se aflau invitații din diverse țări, dar și conducerea ACoR, iar premierul împreună cu miniștrii erau în sală. Viorica Dăncilă a venit împreună cu opt miniștri la lucrările sesiunii ACoR și toți au raportat în fața reprezentanților APL despre activitatea Guvernului ce schimbă satul românesc, primarii de comune au fost informați și despre programele care sunt în susținerea dezvoltării locale. De asemenea, un alt obiectiv realizat în România este că peste 60% din venituri rămân în comunități, iar noi practic avem bugete austere și atunci cum am putea să dezvoltăm satele? Ne dorim să reușim consolidarea relațiilor dintre APC și APL/CALM, sper că se va înțelege și în Republica Moldova importanța dezvoltării locale, descentralizării și consolidării autonomiei locale. Îmi doresc ca APL să beneficieze de mai multe pârghii, dar și de mai multă libertate pentru ca să poată să se dezvolte. Mi-a plăcut foarte mult nivelul de dialog profesionist la care a ajuns autoritățile centrale cu ACoR. Avem multe de învățat de la frații noștri.



Vă mulțumim!