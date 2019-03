Vizualizări: 87

Membrii CRD Nord au luat act de realizările de anul trecut ale ADR Nord și au aprobat planul de implementare a SDR Nord pentru 2019

Bălți, 1 Martie 2019 — Raportul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) Nord și activității ADR Nord în anul 2018 a fost prezentat joi, 28 februarie a.c., în cadrul primei ședințe ordinare din acest an a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord. Totodată, membrii Consiliului au aprobat planul de implementare a SDR Nord și activității operaționale a ADR Nord pentru anul 2019.



În debutul ședinței, Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a menționat că „ne dorim o nouă paradigmă a dezvoltării regionale, focalizată pe mai multă implicare din partea actorilor regionali”. Totodată, funcționarul MADRM a precizat că printre prioritățile următoarei perioade se va regăsi și noul concept de politici publice privind dezvoltarea urbană, luându-se în considerare noile perspective în sfera revitalizării urbane. „Urmează să organizăm un nou apel de propuneri de proiecte. Este primordial să acordăm o mai mare importanță programelor de dezvoltare economică la nivel regional. Îndemnăm autoritățile publice locale să participe activ la viitorul apel de propuneri de proiecte și să se implice plenar în activitățile noastre”, a menționat secretarul de stat Dorin Andros.



La rândul său, Ion Leucă, președintele CRD Nord, deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova în urma desfășurării alegerilor parlamentare din 24 februarie a.c., și-a exprimat speranța că viitorii parlamentari vor putea îmbunătăți cadrul legislativ, astfel încât autoritățile publice centrale și cele locale să aibă o mai bună colaborare în domeniul dezvoltării regionale. „Până mai ieri, nimeni în țara asta nu s-a ocupat serios de un domeniu atât de important precum este aprovizionarea populației cu apă potabilă din surse sigure. În acest sens, un nou program guvernamental urmează să ofere soluții în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. E logic să faci mai întâi sisteme de apeduct și canalizare, după care și drumuri”, a punctat președintele CRD Nord, Ion Leucă.



În discursurile lor, directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, și șefii de secții din cadrul Agenției au adus la cunoștința membrilor CRD Nord informații despre realizările ADR Nord în anul 2018 și despre activitățile Agenției planificate pentru anul 2019. Astfel, într-un raport ce a vizat activitățile desfășurate pe parcursul anului trecut, directorul ADR Nord a prezentat invitaților la ședință cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în activități de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, programare regională și cooperare externă, organizare evenimente și promovarea regiunii, schimb de experiență etc.



În raportul prezentat se spune că, în 2018, ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Anul trecut, valoarea totală a investițiilor s-a cifrat la 101,36 milioane lei, din care 71,8 milioane lei alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 13,24 milioane lei atrași din surse externe, o parte din care urmează să fie valorificate în 2019. Totodată, membrii CRD Nord au fost informați că, în anul 2019, ADR Nord va implementa 16 proiecte: 10 proiecte finanțate din FNDR și 6 proiecte - de Uniunea Europeană. Între altele, ADR Nord mai planifică să organizeze un forum investițional, un concurs de micro-granturi și alte activități menite să contribuie la implementarea și promovarea politicii de dezvoltare regională.



La prima ședință a CRD Nord din acest an a fost prezentat și raportul pe marginea studiului „Analiza diagnostic privind dezvoltarea turismului rural și agroturismul în Regiunea de Dezvoltare Nord", al cărui scop este să evalueze situația actuală și oportunităților de dezvoltare a agroturismului în Regiunea de Dezvoltare Nord, să identifice și să descrie localitățile rurale cu potențial turistic pentru vizitatorii naționali și străini.



De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat noul proiect „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Membrii CRD Nord au fost informați despre oportunitățile oferite de proiect pentru regiune și despre rolul Consiliului în implementarea acestuia. Bugetul proiectului se cifrează la 4,9 milioane de euro și va fi implementat în cele patru regiuni de dezvoltare ale republicii în perioada 2019-2021. Bugetul estimativ planificat pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord se cifrează la 1 milion de euro. Sectoarele acoperite de proiect sunt (1) Infrastructura în apă și canalizare; (2) Gestionarea deșeurilor; (3) Eficiența energetică și (4) Mediul și schimbările climatice. În context, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a anunțat un program de granturi locale. Detalii se găsesc aici: http://bit.ly/2GSU35Z



CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.



