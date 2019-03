Vizualizări: 191

Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir: „Oare cum am fi procedat noi dacă am fi fost în locul colegilor din România?”

4 Martie 2019 — Premierul României, alături de mai mulți miniștri au răspuns la întrebările primarilor timp de patru ore iar în sală nici zare de angajați ai Serviciului de Protecție și Pază. Sunt câteva dintre observațiile primarului de Capaclia, Cantemir Alexei Busuioc făcute în timpul sesiunii ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACoR). Evenimentul s-a desfășurat în perioada 17-20 februarie la București.



Ce v-a impresionat în cadrul întrunirii primarilor de comune din România?



Alexei Busuioc: În primul rând, pentru prima dată am văzut un Guvern întreg, în frunte cu premierul, care să stea de vorbă timp de 4 ore cu primarii. Am observat că primarii care au venit de la ACoR, prezenți aproape 600 în sală, erau foarte bine pregătiți, se vedea și după felul în care discutau cu miniștrii. Avem și noi primari competenți, dar eu nu mă consider pregătit în măsura în care erau colegii din România și chiar dacă am 12 ani în spate nu sunt gata să mă lansez în discuții teoretice în ceea ce privește hotărârile de Guvern, numărul hotărârii, alineatul, etc. Posibil că ei au pregătit întrebările din timp. Noi cunoaștem Legea 436 și deja fiecare în dependență de ce „hop„ a avut de trecut a fost nevoit să studieze unele sau altele Legi sau hotărâri de Guvern. Poate că alții sunt mai bine pregătiți decât mine, eu vorbesc despre mine. Totodată, am mai participat la ședințe cu reprezentanți ai Guvernului nostru, cu alți funcționari și trebuia să trecem prin detectoare de metale, sala era plină de bodyguarzi și monitorizată, peste tot erau ușile închise, acolo nu am observat niciun securist.



Poate erau, dar nu i-ați observat deoarece sunt bine pregătiți?



Alexei Busuioc: Aceasta le este și funcția, să fie bine pregătiți dar să nu fie vizibili și să nu încurce. Din păcate, la noi sunt primari care nu pot merge nicăieri fără garda de corp, nu mai vorbesc de oameni de afaceri sau guvernanți.



Unii se întreabă dacă există rezultate după aceste reuniuni ale primarilor?



Alexei Busuioc: Cred că vom vedea rezultatele în decursul a câteva luni. Noi am discutat în particular cu colegul Alin Nica, primar de Dudeștii Noi, Timiș și am explicat cum ar putea interveni Consiliile locale din România în ajutorul direct al APL de nivelul I din Republica Moldova, prin Programele de Dezvoltare Locală, astfel încât banii să nu mai treacă prin Guvernul Republicii Moldova, iar alesul local a expus gândurile noastre în discursul său ținut în fața primului-ministru și al membrilor Guvernului României.



Procedura ar fi mai simplă dacă banii nu ar trece prin Guvernul Republicii Moldova?



Alexei Busuioc: Toți banii care trec prin Guvern sunt distribuiți după culoarea politică și ochi frumoși. Ne-am văzut cu toți frățiorii de comune cu care suntem înfrățiți. Ne-am îmbrățișat, am trasat unele idei privind viitoarele colaborări de ordin economic și cultural, este o relație pe care o menținem de ani buni. Eu am patru înfrățiri și absolut toate sunt funcționabile, chiar recent am primit un buldoexcavator de la frățiorul de la Niculițel, noi îi spunem cealaltă Capaclie.



Ne simțim cumva rudele sărace în relația cu partenerii din România?



Alexei Busuioc: Din păcate așa este. Nici colegii noștri nu sunt foarte bogați, pentru că au ieșit din sărăcie. Până a fi membri ai Uniunii Europene la ei lucrurile erau cam ca la noi. În această perioadă însă au făcut un salt economic imens, mai ales la capitolul infrastructură. Chiar dacă uneori mai există această frică de a nu reveni la sărăcia de altă dată și chiar dacă nu toate satele și comunele din România sunt atât de înfloritoare, din puținul pe care îl au, colegii noștri se împart cu noi ca cu niște frați. Eu îmi pun adesea întrebarea cum am fi procedat noi dacă am fi fost în locul lor?



Vă mulțumim!