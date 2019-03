Vizualizări: 178

Ilie Vârtosu, primar de Mălăiești Orhei: „Ne dorim ca înfrățirile să aducă beneficii pentru ambele părți”

4 Martie 2019 — Ilie Vârtosu, primar de Mălăiești, Orhei a avut recent mai multe întrevederi cu primarii din România, atât la București, cât și la Fălticeni. Ce aspirații au primarii de pe cele două maluri de Prut aflăm din interviul pentru calm.md.



Sunteți unul dintre cei 10 reprezentanți ai APL din Republica Moldova care au participat la sesiunea ordinară a Asociației Comunelor din România (ACoR)…



Ilie Vârtosu: Comuna Mălăiești are șase acorduri de parteneriat cu primării din România. La a 22-a sesiune ordinară a ACoR m-am întâlnit cu doi primari ai localităților cu care avem înfrățiri, dar și cu președintele Asociației Primarilor din Fălticeni, județul Suceava, primarul de la Cornu Luncii Gheorghe Fron, cel care a reușit să implementeze cele mai multe proiecte în zona Sucevei.



Știți deja ce fel de proiecte veți putea implementa împreună cu partenerii din România?



Ilie Vârtosu: Avem înaintat un proiect comun pentru a crea un parc de odihnă pentru toate vârstele, ne dorim să plantăm specii rare de arbori. Ar putea veni și oameni din alte localități și chiar să se organizeze lecții de botanică pentru elevi. Ne propunem să dezvoltăm și infrastructura localităților ca să cream condiții pentru mai mulți agenți economici de a prelucra terenurile, realiza produsele, dar și pentru a facilita schimbul de experiență privind creșterea animalelor, a legumelor și fructelor, etc. Premierul Viorica Dăncilă ne-a asigurat că Guvernul României va susține cooperarea dintre localitățile de pe cele două maluri ale Prutului. Legea actuală din România nu permite finanțarea proiectelor comune, iar nouă ni s-a promis că în scurt timp acest lucru va deveni posibil.



De la București ați mers la Fălticeni…



Ilie Vârtosu: Anul trecut, 12 primari din raionul Orhei au semnat acorduri de parteneriate cu primării din regiunea Fălticeni. Anul acesta, timp de două zile (20 și 21 februarie) ne-am întâlnit cu acești primari ca să vedem ce am reușit și care sunt modalitățile de colaborare pentru viitor, astfel încât să aibă de beneficiat atât localitățile din România, dar și cele din Republica Moldova.



Vă mulțumim!