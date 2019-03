Vizualizări: 128

Gheorghe Falcă, primarul comunei Ghindești, Florești: „Cred că anume datorită CALM-ului au fost create condițiile ca autoritățile centrale să ne audă”

18 Martie 2019 — Dezvoltarea localităților este preocuparea principală a aleșilor locali. Dacă avem condițiile necesare pentru a atrage investitorii și turiștii, dar și cum ar contribui consolidarea autonomiei locale la dezvoltare ne spune Gheorghe Falcă, primarul comunei Ghindești, Florești.



În ce condiții ar putea deveni atractive localitățile noastre rurale?



Gheorghe Falcă: Pentru a dezvolta localitățile este nevoie de a atrage investitori, de a dezvolta turismul rural. Dacă nu investim în localități nici oamenii nu rămân acasă. Eu cred că am creat condiții pentru ca investitorii să vină, avem și materii prime, resurse naturale ce trebuie prelucrate, avem zăcăminte în teritoriu. De exemplu, la Țâra, întrunim condițiile necesare pentru a fi deschisă o fabrică de cărămidă și oale. Turismul rural poate fi dezvoltat deoarece avem locuri pitorești, este râul Răut, avem bordeie cu o vechime mai mare de 500 de ani, care sunt locuibile și astăzi. Trebuie să vedem care sunt și domeniile ce interesează un anume investitor sau altul.



Sunteți la al treilea mandat. Ați reușit în această perioadă să aduceți unele investiții?



Gheorghe Falcă: Cele mai multe proiecte le-am implementat în infrastructură, deoarece ne-am străduit să dezvoltăm anume această ramură. Am construit rețele de aprovizionare cu apă în toate cele patru sate din comună, în măsura posibilităților au fost reabilitate drumurile pentru a putea fi practicate, am renovat instituțiile publice, am atras și investitori care au deschis locuri de muncă.



Unii colegi de-ai DVS spun că dacă bugetele locale ar avea mai multe venituri ar fi mai ușor să dezvolte localitățile pe care le reprezintă. În ce condiții credeți că este posibilă creșterea veniturilor proprii?



Gheorghe Falcă: Am putea să majorăm taxele și impozitele, dar nu știu dacă populația le va putea suporta și nici nu cred că acest lucru ne va permite să putem face investiții mult mai mari. O soluție ar fi fondurile europene, dar este nevoie de specialiști în scrierea de proiecte, sunt și alte impedimente care ne împovărează în acest proces.



Unii investitori spun că nu avem potențial uman în sate și se opresc doar în orașele mai mari…



Gheorghe Falcă: Cum nu avem potențial uman? Este populație în sate, doar nu suntem pe cale de dispariție. Sunt investitori și la noi, dar ori condițiile sunt foarte dure pentru ei ori, uneori, acești investitori cred că oamenii noștri trebuie să lucreze pe un salariu mic. În aceasta constă problema. Oamenii fug la oraș pentru că acolo își găsesc de lucru cu salarii mai mari decât în localitățile rurale. Investitorii când vin în localitățile rurale trebuie să le ofere aceleași salarii și atunci cetățeanului îi va fi mai ușor să decidă dacă pleacă la oraș sau rămâne în sat.



Ați fost la începuturile creării CALM. Au autoritățile locale autonomia pentru care s-a militat în toți acești ani?



Gheorghe Falcă: Noi am visat la mai mult, dar trebuie totuși să recunoaștem că unii pași s-au făcut. A fost adoptată și pusă în aplicare Legea finanțelor publice, a fost descentralizat parțial Fondul Rutier, deja de doi ani îl implementăm și este foarte bine venit, acum se discută despre evaluarea imobilelor și cred că anume datorită CALM au fost create condițiile ca APC să ne audă. Noi cerem de la autoritățile centrale să ne dea autonomie ca să putem să aducem singuri investiții în teritoriu, să putem accesa mai multe fonduri.





Ce obiective mai aveți până la final de mandat?



Gheorghe Falcă: Am început un proiect de infrastructură privind construcția sistemului de canalizare în comuna Ghindești. Ne propunem să construim o grădiniță de copii, deja o parte din surse au fost alocate din bugetul de stat, mai avem de realizat o parte din proiectul iluminării stradale, deoarece sunt patru localități și este mai dificil de realizat acest lucru decât în unele primării cu o singură localitate.



Despre reforma teritorial-administrativă ce părere aveți?



Gheorghe Falcă: Pentru noi și orășelul Ghindești ar fi un lucru binevenit. Nu putem obține finanțarea în cazul unor proiecte unde se calculează numărul populației, deoarece suntem împărțiți pe bucăți, orășelul Ghindești situându-se între două sate din comuna noastră. Am avut proiecte pe care le-am pierdut deoarece scriam un număr de populație, dar locuitorii din satele vecine nu susțineau satul unde se dorea a aduce investiția. Pe vremuri, orășelul Ghindești era împreună cu satele din comuna noastră.



Vă mulțumim!