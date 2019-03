Vizualizări: 74

Natalia Petrea, primar de Costești, Ialoveni: „Ne dorim legătură directă cu finanțatorii europeni”

20 Martie 2019 — Zece primari din Republica Moldova, membri ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au participat la summit-ul European al Regiunilor și Orașelor ce s-a desfășurat la București, în perioada 14-15 martie. Care au fost subiectele abordate, dar și cu ce impresii s-au întors acasă reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova aflăm de la Natalia Petrea, primar de Costești, Ialoveni.



Evenimentul a reunit sute de lideri locali și naționali…



Natalia Petrea: S-a discutat despre necesitatea coeziunii și unirii tuturor autorităților publice, mai ales în contextul Brexitului, moment foarte important pentru Uniunea Europeană. A fost o întrunire la care au participat reprezentanți din toate statele UE. Referitor la autoritățile locale, noi am văzut care sunt posibilitățile de dezvoltare a localităților noastre, în contextul acestei coeziuni, deoarece cuvântul-cheie în toate dezbaterile a fost coeziunea, adică unirea noastră în soluționarea problemelor comune.



Ați spus că au participat autorități locale din întreaga Europă. Republica Moldova nu este membră a UE…



Natalia Petrea: Noi, cei zece primari, am reprezentat CALM-ul care a fost invitat să participe în baza acordurilor de colaborare cu Asociația Comunelor din România și Asociația Orașelor din România.



Ce presupune pentru autoritățile noastre locale această colaborare cu asociațiile reprezentative ale APL din România și cum ar putea această coeziune aduce beneficii pentru comunitățile noastre locale?



Natalia Petrea: Experiența administrației publice locale din România este foarte benefică pentru noi, deoarece și noi tindem să mergem pe aceeași cale de dezvoltare europeană. Primarii de peste Prut au posibilitatea de a obține finanțări prin intermediul Programelor Naționale de Dezvoltare Locală și, mai ales, din proiectele europene. Noi am militat în cadrul acestui Summit pentru ca și APL din Republica Moldova să aibă acces la mai multe fonduri europene, care să vină direct la nivel local. La Costești am beneficiat de unul dintre primele proiecte- pilot finanțat de Consiliul Europei privind transparența. Acum, Consiliul Europei desfășoară proiecte de dezvoltare economică etc. Ne dorim legătură directă între finanțatorii europeni și primăriile care aplică la aceste proiecte, adică mai multe posibilități de dezvoltare a localităților noastre.



Credeți că ați fost auziți?



Natalia Petrea: Sperăm, mai ales că am rugat conducerea Asociației Comunelor din România (ACoR), dar și a Asociației Orașelor din România (AOR) să transmită și în continuare acest mesaj al nostru.



La Summit a participat și Comisarul European pentru politică regională Corina Crețu…



Natalia Petrea: În deschiderea lucrărilor unei sesiuni, Comisarul European a făcut una dintre cele mai importante prezentări și a venit cu același mesaj, necesitatea de coeziune. Au participat și experți din Franța, Germania etc pe care i-am ascultat cu interes și din discursul cărora am învățat că politica este o mare diplomație pe care trebuie să o învățăm și noi ca să putem depăși anumite obstacole, provocări care ne apar în cale.



V-ați revăzut și colegii primari cu care aveți stabilite relații de colaborare…



Natalia Petrea: Sigur că da. Noi avem deja șapte acorduri de colaborare cu primării din România. Nu au fost toți la Summit, doar unii reprezentanți ai Asociației Comunelor din România, ai Asociației Orașelor din România, ai Asociației Județelor din România și ai Asociației Municipiilor din România. La noi CALM-ul reprezintă toate unitățile administrativ-teritoriale, în România sunt patru asociații. La evenimentul de la București a fost transmis și un mesaj de coeziune a acestor organizații reprezentative ale APL din România.



Se pare că există această coeziune între aceste asociații românești ale autorităților locale, dacă împreună au militat pentru cooperarea mai strânsă a UE cu APL din Republica Moldova…



Natalia Petrea: Chiar dacă au făcut prezentări separate, am văzut unitatea administrației publice. De mult timp admir această colaborare și coeziune între autoritățile locale și autoritățile centrale din România. De fiecare dată când mergeam la întrunirile Asociației Comunelor din România, ale Asociației Orașelor din România am văzut această colaborare între administrația publică locală și Guvern. Are loc un dialog direct între aceste autorități în vederea soluționării problemelor care sunt la nivel local, deoarece toate aceste întruniri au scopul de dezvoltare regională. Chiar dacă acum a fost un Summit al Regiunilor și Orașelor, accentul s-a pus pe dezvoltarea satelor, acolo unde cetățeanul nostru așteaptă cel mai mult schimbările în bine.



Putem spune că și autoritățile locale de la noi au o comunicare la fel de bună cu autoritățile centrale?



Natalia Petrea: Sigur că este loc de mai bine. CALM dar și noi trebuie să solicităm mai multe întruniri cu APC, cu deputați, cu miniștri, cu cei care au competența de a soluționa problemele din localitățile noastre, deoarece ne-am convins că atunci când s-a întâmplat acest lucru au avut de beneficiat toate părțile. Totodată, în calitate de primar îi înțeleg pe cei care reprezintă administrația centrală, pentru că de multe ori cetățeanul vine să-mi spună despre o problemă, eu îl ascult, dar nu întotdeauna îl pot ajuta. Așa e și în cazul autorităților centrale, dar comunicarea este foarte importantă. Eu ascult cetățeanul și îi spun care sunt posibilitățile, așa și noi avem nevoie să fim auziți, să comunicăm și să stabilim care sunt prioritățile pentru a le include în planurile de dezvoltare strategică a țării.



Vă mulțumim!