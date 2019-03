Vizualizări: 73

Ion Munteanu, primar de Fetești, Edineț: „Viorile și violoncelele fabricate în Fetești ajung în toate colțurile lumii”

20 Martie 2019 — O fabrică de creare a instrumentelor muzicale, dar și un punct de asistență medicală urgentă prespitalicească au fost deschise anul trecut la Fetești, Edineț. Astfel, câteva zeci de persoane și-au găsit un loc de muncă, iar alte câteva mii beneficiază de aceste servicii. Identificarea partenerilor care să creeze locuri de muncă este șansa localităților noastre, susține primarul de Fetești, Edineț, Ion Munteanu.



Știm că citiți cu regularitate ziarul editat de CALM „Vocea Administrației Locale”...



Ion Munteanu: Primăria noastră este membră a CALM și primim cu regularitate ziarul care este o bună sursă de informare pentru aleșii locali. Îmi place să citesc despre lucrurile pozitive realizate de colegii primari.



Pot fi aceste rezultate niște exemple pentru alți primari sau și în această breaslă există concurență?



Ion Munteanu: Cred că există o concurență sănătoasă între primari, avem și multe exemple de conlucrare. Ne străduim să învățăm din bunele practici implementate de colegi.



Ce v-a determinat acum 12 ani să candidați pentru funcția de ales local?



Ion Munteanu: Anterior am activat în cadrul MAI, la Comisariatul de Poliție din Edineț, dar locuiam la Fetești, pentru că aceasta este baștina mea și mă durea sufletul când vedeam că satul degradează. Mi-am propus să intervin, chiar și până a deveni primar mă străduiam să ajut cu ce pot comunitatea noastră.



Ați avut posibilitățile necesare pentru a contribui la dezvoltarea localității?



Ion Munteanu: De când sunt primar cred că am reușit să urnesc carul din loc. Am participat în cadrul unor diverse programe, am adus mai multe resurse prin intermediul mai multor proiecte.



Faptul că cetățenii v-au ales pentru al treilea mandat ar fi o dovadă că ați reușit să faceți ceea ce le-ați promis…



Ion Munteanu: Am reușit, în mare parte, dar mai avem încă multe lucruri de făcut. Ne dorim să reparăm mai multe drumuri, să amenajăm stadionul, trebuie să efectuăm unele lucrări la grădiniță, dar și la primărie.



Oamenii din Fetești își găsesc locuri de muncă la Edineț sau cum procedează?



Ion Munteanu: Și de la noi au plecat mulți tineri, circa 80% sunt în Franța, circa 10% în Italia și circa 10% în Rusia. Totuși, ne străduim să creăm condițiile necesare cetățenilor pentru a rămâne acasă. Anul trecut, la 20 august, în localitatea noastră a fost deschisă o fabrică de confecționare a viorilor și violoncelelor. Este investiția dlui Vasile Gliga din municipiul Reghin, județul Mureș, România. Astfel, în sat au apărut 30 locuri noi de muncă, dar mai avem cetățeni care studiază această meserie la Reghin și atunci când vor reveni acasă numărul angajaților va crește. După ce sunt produse aici, instrumentele pleacă la Reghin, acolo sunt vopsite și aranjate strunele, după care ajung în toate colțurile lumii.



Cum a apărut această idee?



Ion Munteanu: Anul trecut, la 6 martie, satul Fetești a votat pentru unirea simbolică cu România și la 25 martie, un grup de locuitori și elevi din localitatea noastră au participat la un concert care a avut loc la Casa de Cultură din municipiul Reghin, județul Mureș. Când au evoluat elevii noștri toți oamenii din sală s-au ridicat în picioare. Am trăit niște emoții de nedescris. După ce a fost citită Declarația de Unire, aceasta a fost înmânată Dlui Vasile Gliga care, în calitate de fost deputat, avea misiunea să o ducă la București. L-am văzut emoționat și pe Vasile Gliga. El cunoștea că avem în sat o clădire de vânzare și astfel a apărut ideea. Ulterior oameni din Fetești au mers la Reghin pentru a studia fabricarea viorii.



Aveți vreo școală muzicală în localitate, pentru că e păcat să nu profitați de această șansă?



Ion Munteanu: Nu avem deocamdată școală muzicală, dar sunt diverse cercuri cu profil muzical în cadrul liceului teoretic, avem ansamblul folcloric Buciumul, avem instrumente muzicale donate tot de la Reghin, sper că în perspectivă vom deschide o filială a școlii muzicale din Edineț.



Locurile de muncă contribuie la dezvoltarea localității…



Ion Munteanu: Da, este important să găsim mai mulți parteneri care ar deschide cât mai multe locuri de muncă, astfel încât oamenii să nu plece din sat. Tot anul trecut, la 12 februarie s-a deschis un punct de asistență medicală urgentă prespitalicească, creându-se și 13 locuri noi de muncă. Instituția deservește nu doar cei 2744 de locuitori din Fetești, dar și localitățile limitrofe. Cred că acest lucru a devenit posibil deoarece satul nostru este destul de mare, dar și amplasarea geografică este destul de bună. În afară de punctul de asistență medicală urgentă prespitalicească avem pompieri, dar și sector de poliție. Pompierii sunt în gestiunea Primăriei și îi întreținem din bugetul local. De asemenea, avem livezi pe o suprafață de 12 ha, dar și o carieră de piatră amplasată pe o suprafață de 76 de ha unde sunt angajați vreo 34 de muncitori. Anual, obținem venituri de circa 200 de mii lei din activitatea carierei, bani care ne permit să facem câte ceva pentru comunitate.



Vă mulțumim!