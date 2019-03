Vizualizări: 34

Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: „Susținerea de care se bucură CALM-ul din partea asociațiilor reprezentative ale APL din România este foarte benefică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova”

20 Martie 2019 — Valentina Casian a făcut parte din delegația Republicii Moldova la Summit-ul European al Regiunilor și Orașelor de la București în calitate de primar al municipiului Strășeni, dar și de vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În cadrul unui interviu pentru calm.md, Valentina Casian ne-a explicat de ce este important ca vocea liderilor locali și regionali să fie auzită, dar și în ce măsură reușesc primarii să aducă plus valoare localităților pe care le reprezintă, dar și Republicii Moldova.



De ce a fost important ca o delegație a CALM să participe la acest eveniment?



Valentina Casian: Vreau să mulțumesc pentru această oportunitate de a participa la un asemenea eveniment de amploare. A fost cea de-a 8-a ediție a Summit-ului European al Regiunilor și Orașelor. Evenimentul a fost organizat în contextul exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene și a întrunit peste 800 de lideri naționali, regionali și locali din întreaga Europă. Important este că s-a dorit ca la acest eveniment să fie auzită vocea liderilor locali și regionali. Provocările cu care se confruntă acum Europa pot fi soluționate doar cu contribuția guvernelor locale și regionale, dar și prin finanțarea serviciilor publice locale. Astăzi nu putem să vorbim despre o Europă puternică fără implicarea cetățeanului sau a autorităților locale, cele care sunt cel mai aproape de oameni. Pe de altă parte, noi nu putem să creăm niște condiții mai bune cetățenilor, să-i informăm, să guvernăm transparent, dacă nu avem acoperire financiară. Orice competență care ne este delegată trebuie să fie acoperită financiar. Au fost mai multe panele de discuții, tematicile ședințelor au fost diverse, am discutat cu primari din diferite țări, inclusiv cu cei din România.



Ce politici ar trebui să elaborăm ca să ajungă aceste servicii mai aproape de cetățean?



Valentina Casian: Anume autoritățile locale sunt în avangarda acestor mecanisme de implementare a politicilor, pentru ca localitățile să devină mai atractive. Au fost diferite propuneri, în primul rând să fie implementat un model de guvernanță inovatoare, bazat pe parteneriat, care recunoaște pe deplin rolul guvernelor locale și regionale în structura guvernării europene. S-a discutat și despre revizuirea modalităților de dialog civil european prin introducerea unui statut specific pentru organizațiile care reprezintă guvernele locale și regionale. Pentru a introduce mai multă transparență în procesul de luare a deciziilor, instituțiile europene ar trebui, în opinia mea, să informeze mai bine cetățenii cu privire la activitatea acestora, la poziția lor în negocieri și în deciziile care se iau. Din păcate, în ultima perioadă, în multe localități se implementează proiecte cu fonduri europene, dar cetățenii nu cunosc despre toate acestea. Este nevoie de această schimbare pentru ca mesajul să fie transmis direct. În acest context, autoritatea locală cu toți specialiștii din Primărie sunt forța care trebuie implicată în acest proces.



Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu a vorbit despre cele 90 de milioane de euro disponibile pentru proiecte transfrontaliere. Primarii susțin că este destul de greu de accesat aceste fonduri…



Valentina Casian: Mesajul Dnei Corina Crețu a fost unul consistent, din care am extras multe învătăminte. Am discutat despre problemele cu care ne confruntăm noi, primarii. În primul rând, noi avem parteneriate cu localități din diferite regiuni ale României și devine imposibil de aplicat la aceste proiecte transfrontaliere. Cu propunerea de a oferi tuturor comunităților posibilitatea să aplice și să acceseze aceste fonduri a venit și Dna Mariana Gâju, primar de Cumpăna, Constanța. Astăzi nu trebuie să direcționăm fondurile doar pentru cele mai slabe comunități, sau după criterii politice, dar trebuie să fie după competență și necesitate. De ce să nu oferim posibilitatea autorităților locale de a atrage aceste fonduri în localitățile pe care le administrează? Mai mult decât atât, primăria municipiului Strășeni are un asemenea parteneriat și noi am aplicat dar este aproape imposibil de a câștiga, în condițiile în care avem un număr redus de specialiști cu cunoștințe necesare, deoarece trebuie să cunoaștem toate elementele ca să obținem numărul maxim de punctaj și să avem rezultatul așteptat. Aceasta este părerea mai multor primari care au abordat acest subiect și noi sperăm că în viitorul apropiat se va identifica o soluție pentru ca mai multe autorități din Republica Moldova și România să aibă această posibilitate să acceseze fondurile europene ce sunt direcționate pentru dezvoltarea comunităților.



Finanțarea parțială a unor lucrări reprezintă o altă problemă …



Valentina Casian: În proiectul precedent noi am obținut surse pentru îmbunătățirea condițiilor în instituțiile preșcolare, dar sunt probleme pe care trebuie să le abordăm, care trebuie luate în calcul. Important este că și la acest eveniment s-a pus accentul pe faptul că vocea autorităților locale trebuie să fie auzită. Spre exemplu, am o sumă minimă pentru reparația unei anumite instituții. Noi nu putem să reparăm doar jumătate de acoperiș, sau să schimbăm doar un geam. A fost o modalitate de repartizare a resurselor financiare după diverse criterii, dar nu s-a pus accentul pe durabilitatea proiectului, pe calitate etc. Nu putem să vorbim de proiecte de calitate în situația când nu există acoperire financiară definitivă. Avem multe proiecte implementate și în derulare unde am identificat surse suplimentare, mă refer la sinergia de fonduri. Dacă am obținut de la un donator o sumă, dar ea nu este integrală pentru implementarea unui proiect, atunci eu, în calitate de primar, dar cred că și colegii mei, încercăm să identificăm alte surse necesare pentru a executa integral o anumită lucrare.



V-ați întors acasă încrezători că măcar o parte din problemele abordate în cadrul acestui Summit vor fi soluționate?



Valentina Casian: Însăși denumirea Declarației adoptate în a doua zi a Summit-ului „Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele” ne vorbește despre faptul că se dorește această schimbare și am revenit acasă optimiști. Chiar și președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR) Karl Heinz Lambertz a menționat că Uniunea Europeană are nevoie de orașele și regiunile sale în aceeași măsură în care acestea au nevoie de Uniunea Europeană. Pe lângă toate acestea, Summit-ul este o platformă de dialog, este și o modalitate de a aduce plus valoare localităților pe care le reprezentăm, dar și țării în întregime. Țin să mulțumesc președintelui Asociației Comunelor din România (ACoR) Emil Drăghici datorită căruia a fost posibilă participarea noastră la acest eveniment major. Acest parteneriat, această colaborare foarte strânsă și acest sprijin pe care îl simte acum CALM-ul din partea asociațiilor reprezentative ale APL din România este foarte benefic pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, nu doar cele membre ale CALM, deoarece de aceste proiecte pot beneficia absolut toate comunitățile. Îndemn toți primarii care încă mai stau la îndoială să se implice, pentru că schimbarea trebuie să o începem de la noi. Nu trebuie să așteptăm, pentru că nu va veni nimeni niciodată să ne caute, noi trebuie să interacționăm tot mai mult, iar acest lucru se face prin intermediul CALM-ului. Vreau să mulțumesc președintelui CALM, directorului executiv și tuturor celor din cadrul CALM pentru că activează în sprijinul primarilor, a autorităților locale și al cetățenilor.



Vă mulțumim!