9 ani de CALM - o istorie de succes a unei instituții care a reușit să unească, nu să dezbine!

25 Martie 2019 — Reprezentanți ai autorităților publice locale, centrale, deputați, Ambasadori, donatori, parteneri și oaspeți de onoare s-au reunit joi, 21 martie, pentru a marca 9 ani de la constituirea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Sala a devenit neîncăpătoare pentru nenumărații prieteni, membri ai familiei CALM. Totodată, evenimentul cu genericul „9 ani cu CALM pentru Descentralizare, Autonomie și Dezvoltare Locală” a fost dedicat finalizării mandatului tuturor aleșilor locali și aprecierii aportului lor esențial în dezvoltarea colectivităților locale pe care le conduc cu succes și dedicație remarcabilă. Participanții au remarcat faptul că acum 9 ani a fost greu de crezut că se va reuși unirea autorităților locale în cadrul unei asociații reprezentative, dar acest lucru a devenit posibil grație încrederii în CALM, dedicației primarilor și dorinței de a contribui la dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. În semn de înaltă apreciere, Congresul Autorităților Locale din Moldova a oferit distincții primarilor și partenerilor care au stat la leagănul creării CALM, celor care au reușit să implementeze bune practici în dezvoltarea locală, care au contribuit la consolidarea CALM, dar și la promovarea și apărarea intereselor și drepturilor administrației publice locale. De asemenea, unii aleși locali s-au învrednicit de Titlul „Primar emerit”. În același timp, aleșii locali prezenți în sală au avut posibilitatea să facă cunoștință cu noi programe de dezvoltare locală.



Președintele CALM Tatiana Badan a menționat că constituirea CALM și unificarea tuturor APL într-o singură asociație a reprezentat acum 9 ani un fenomen incredibil și nesperat, într-o societate extrem de dezbinată politic, cultural, social, național etc. „Credem că astăzi putem afirma cu certitudine că noi am reușit, iar CALM a devenit cu adevărat o organizație reprezentativă, neafiliată, care este preocupată în exclusivitate de problemele colectivităților locale. CALM a devenit o organizație care unește și nu dezbină - o istorie de succes nu numai pe plan național, dar și internațional, fiind adusă ca exemplu și bună experiență.” Printre rezultatele celor 9 ani de activitate a CALM, Tatiana Badan a menționat participarea activă în cadrul procesului decizional/normativ național cu avizări, documente de poziție, propuneri etc.; schimbarea atitudinii față de APL în societate – creșterea interesului față de problemele colectivităților locale; sensibilizarea permanentă și profesională a factorilor de decizie naționali și internaționali asupra problemelor APL; schimbarea sistemului de finanțe locale; creșterea salariilor în cadrul APL; descentralizarea parțială a Fondului rutier; recunoașterea dreptului APL de a schimba destinația terenurilor și de a se adresa la Curtea Constituțională; îmbunătățirea sistemului achizițiilor publice locale; impulsionarea procesului de înfrățiri cu localitățile din România și alte țări ale UE; reducerea presiunilor asupra aleșilor și funcționarilor locali. Pe plan extern, CALM este membru al majorității structurilor internaționale relevante care promovează drepturile APL și a reușit să se afirme în calitate de apărător al drepturilor APL din Republica Moldova pe arena internațională. Tatiana Badan a mulțumit partenerilor de dezvoltare care au o contribuție importantă în dezvoltarea și consolidarea colectivităților locale din Republica Moldova. De asemenea, în contextul în care aleșii locali sunt la final de mandat, președintele CALM a mulțumit tuturor autorităților locale pentru munca depusă în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă și i-a asigurat de tot sprijinul CALM și de acum încolo.



Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova a declarat că dezvoltarea unor administraţii locale puternice, care să dispună de resurse financiare corespunzătoare, reprezintă o precondiţie pentru stabilitatea şi bunăstarea tuturor locuitorilor Republicii Moldova. „Cu această ocazie vreau să evidenţiez posibilităţile autorităţilor locale din România de a finanţa direct proiecte comune cu autorităţile locale din Republica Moldova”, a afirmat Excelența Sa.



Peter Michalko, şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova și-a concentrat atenția asupra celor trei cuvinte-cheie din titlul evenimentului: Descentralizare, Autonomie Locală și Dezvoltare. „Viziunea noastră comună este de dezvoltare a autonomiei locale într-o manieră sustenabilă, care să asigure furnizarea de servicii adecvate populaţiei şi să aibă capacitatea de a gestiona diverse fonduri, inclusiv proiecte pe care Uniunea Europeană le implementează sau le are în pregătire la nivel local.”



Potrivit lui Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), organizația pe care o reprezintă nu ar fi întreagă fără cooperarea cu CALM. „Este absolut nevoie să fim împreună pentru că acesta și este scopul APL – de a fi mai aproape de cetățeni și de nevoile lor.” Emil Drăghici a afirmat că în acești 9 ani, CALM a făcut mulți pași înainte, iar ACoR-ul a avut multe de învățat de la CALM.



Și Mădălin Ady Teodosescu, președintele Asociației Orașelor din România (AOR) și-a manifestat dorința de a continua colaborarea cu CALM, astfel contribuind la dezvoltarea comunităților locale. „Considerăm că este nevoie ca frații noștri să fie alături de noi în Europa, iată de ce vom susține și în continuare CALM-ul în cadrul instituțiilor europene”, a punctat președintele AOR.



Ginka Tchavdarova, ex-director executiv al Asociației APL din Bulgaria (NAMRB) a menționat că în țările Europei de Est, unde există o gândire centralizată, este foarte greu de creat o asociație puternică, democratică, apolitică, care să apere interesele APL, adică ale cetățenilor. „Doar cei care au parcurs această etapă pot aprecia la justa valoare ceea ce au făcut colegii din CALM. Este important că au reușit în acești ani nu doar să existe, deoarece sunt asociații în alte țări care nu aduc niciun folos autorităților locale și societății. CALM-ul, încă de la început s-a implicat în proiectele internaționale, precum cele ale NALAS, a acumulat experiență, a venit cu expertiză și încearcă să construiască un dialog cu autoritățile centrale conform principiilor democratice.” Ginca Tchavdarova le-a dorit reprezentanților APL să-și dezvolte capacitățile, dar și cultura de a atrage investiții, de a administra transparent și astfel rezultatele vor fi și mai vizibile.



Bjoern Rongevaer, expert în cadrul Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia și-a manifestat bucuria de a fi în această zi semnificativă alături de CALM, constatând evoluția acestei organizații. „Vă transmit cele mai calde felicitări din partea asociației mele, cea care va lucra și în continuare cot la cot cu CALM. Mă bucur că această organizație s-a dezvoltat și vă asigur de susținerea noastră. Pentru autoritățile centrale este greu să aibă aproape 900 de interlocutori, iar CALM reprezintă majoritatea autorităților locale și este un partener de dialog.”



Potrivit Deputatului Igor Munteanu, ex director al IDIS Viitorul, CALM este una dintre cele mai viabile instituții care reprezintă autoritățile locale din toată Europa de Est. „Zestrea cea mai de preț pe care o are la ora actuală CALM-ul este încrederea. Acest lucru v-a ajutat să depășiți diferențele de partid, să aveți încrederea oamenilor care au viziuni diferite. Vreau să cred că această construcție minunată care se numește CALM își va păstra dedicația pentru ceea ce face și peste 20 de ani va da lecții și altor democrații consolidate din Europa Centrală și de Est.”



Managera proiectului Migrație și Dezvoltare Locală Oxana Măciucă a amintit că acum 9 ani, PNUD Moldova a fost unul dintre partenerii care au stat la baza creării CALM-ului. „Pe parcursul acestor 9 ani am fost alături atât de secretariatul CALM, cât și de primari și v-am susținut pe calea descentralizării, a autonomiei locale și a unei dezvoltări locale durabile. Agenția Elvețiană Pentru Dezvoltare și Cooperare a aprobat o nouă etapă a proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”, ceea ce înseamnă că vom lucra și în continuare cu APL.” În context, Oxana Măciucă a prezentat noile oportunități de suport pe care PNUD le va oferi în următorii patru ani APL.



Zoia Tulbure, șefa Biroului Relații cu Diaspora a Cancelariei de Stat a prezentat aleșilor locali noul program guvernamental care urmează a fi lansat în curând. „Programul DAR 1+1 are drept scop încurajarea și stimularea implicării diasporei în dezvoltarea localităților de baștină.”



Dan Nuțiu, directorul executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova a fost de părere că cei 9 ani de activitate a CALM sunt un pas extrem de important în consolidarea APL. „Doar colaborând cu APL din Republica Moldova putem să ne dezvoltăm, să creăm un mediu competitiv, locuri de muncă, să facem în așa fel încât oamenii să nu mai plece, așa cum se întâmplă în momentul de față.”



Și pentru Svetlana Tabacari, primarul satului Scoreni, Strășeni ziua de 21 martie este una deosebită. „CALM este un prieten bun pentru autoritățile locale, unde suntem mereu așteptați, iar atunci când nu găsim nicăieri în altă parte soluțiile la problemele cu care ne confruntăm, prietenii noștri din cadrul CALM ni le oferă pe cele mai bune.”



Stela Onuțu, primar de Glodeni și-a amintit că în 2015, atunci când a câștigat primul mandat de primar, nu cunoștea specificul APL. „Am venit la primele ședințe organizate de CALM și am înțeles din start că aici e bine, e calm, că este o directivă binevenită pentru primarii de la primul mandat.”



Vitalie Gărgăun, primarul orașului Leova a confirmat că cu susținerea CALM a reușit să implementeze mai multe proiecte. „Vreau să felicit CALM-ul cu ocazia celor 9 ani de la fondare. Urmăresc zilnic toate noutățile care vin de la CALM. Noi ne regăsim aici, în familia noastră de primari, aici ne simțim liberi, putem aborda orice întrebare și de cele mai multe ori găsim răspunsul.”



Vladimir Susarenco, primarul de Sadova, Călărași a afirmat că CALM este un avocat al administrației publice locale. „Ne ajută foarte mult, prin intermediul CALM am ajuns chiar și în Norvegia. Le dorim succes și încă mulți ani de acum încolo!”



Serviciul de Comunicare al CALM