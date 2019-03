Vizualizări: 64

Ginka Tchavdarova, ex-director executiv al Asociației APL din Bulgaria: „Scopul final al CALM este să schimbe în bine satele și orașele din Republica Moldova!”

27 Martie 2019 — Trebuie să le spunem mulțumesc oamenilor care au făcut ceva pentru CALM, care au contribuit la dezvoltarea comunităților.



40 de primari din Republica Moldova au mers acum 9 ani în Bulgaria pentru a cunoaște ce înseamnă o asociație reprezentativă a autorităților locale, una care să apere interesele tuturor autorităților locale, indiferent de apartenența politică. Ginka Tchavdarova era atunci director executiv al Asociației APL din Bulgaria (NAMRB), această instituție fiind un model pentru multe asociații din Europa de Est și cea Centrală. Ginka Tchavdarova a participat la evenimentul de marcare a celor 9 ani de la fondarea CALM și ne-a spus care sunt reușitele CALM, dar și care ar trebui să fie următoarele obiective.



Sunteți mulțumită de rezultatele înregistrate de CALM în acești 9 ani de activitate?



Ginka Tchavdarova: În Europei de Est, unde sunt țări care au avut regimuri comuniste, unde încă mai există o gândire centralizată, este foarte greu de creat o asociație puternică, democratică, apolitică, care să apere interesele APL, adică ale cetățenilor. Doar cei care au parcurs această etapă pot aprecia la justa valoare ceea ce au făcut colegii din CALM. Este important că au reușit în acești ani nu doar să existe, deoarece sunt asociații în alte țări care nu aduc niciun folos autorităților locale și societății. CALM-ul, încă de la început s-a implicat în proiectele internaționale, precum cele ale NALAS, a acumulat experiență, a venit cu expertiză și încearcă să construiască un dialog cu autoritățile centrale, conform principiilor democratice. Este adevărat că noi vrem să obținem rezultate cât mai repede. Dacă am avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor sau cu un alt reprezentant al Guvernului așteptăm ca imediat să fim auziți și să înregistrăm progrese. Experiența mea vastă de director al asociației APL din Bulgaria m-a învățat că uneori este nevoie de 10 întâlniri și tocmai la a 11-a vom obține un rezultat. Iată de ce unul dintre cuvintele care ar trebui să ne caracterizeze este răbdarea. E firesc să ne dorim ca mâine oamenii să trăiască mai bine, ca autoritățile locale să aibă posibilitatea să răspundă necesităților cetățenilor din localitățile lor, să poată privi în ochii consătenilor, să nu fie nevoite să explice că nu pot face una sau alta deoarece nu sunt bani. Prin prisma experienței mele, pot spune că sunt foarte mulțumită de rezultatele pe care le-a înregistrat CALM în acești 9 ani. Poate că cei din CALM nu sunt atât de mulțumiți, deoarece ei au așteptări mult mai mari, dar așa și trebuie să fie deoarece, dacă nu avem obiective mărețe, nici dezvoltare nu vom avea.



Ce părere aveți despre evenimentul care a fost organizat de CALM pentru a marca acești 9 ani de la constituire?



Ginka Tchavdarova: A fost un eveniment foarte bun, o modalitate de a ne revedea și e bine ca această manifestare să devină o tradiție. La început și pe noi ne criticau donatorii externi spunându-ne că deja am obținut niște rezultate și e timpul să ne oprim, să apreciem ceea ce am făcut, întrebându-ne de ce imediat venim cu altă problemă și alergăm să o soluționăm? Și voi trebuie să învățați să prețuiți efortul pe care îl depuneți, dar și oamenii care v-au ajutat să obțineți rezultatele pe care le aveți. Evenimentul de astăzi a avut anume acest obiectiv, de a aprecia oamenii care au făcut ceva pentru CALM, care au contribuit la dezvoltarea comunităților. Ei trebuie menționați și lor trebuie să le spunem mulțumesc! Primarii, atunci când se întâlnesc cu cetățenii, sunt luați la întrebări și chiar și atunci când oamenii văd rezultate, evită să spună mulțumesc. Oamenii nu le spun mulțumesc primarilor pentru că e lumină sau drumul reparat, dar imediat prezintă altă problemă ce trebuie soluționată. Este important să nu uităm cine a ajutat CALM-ul, această instituție trebuie să existe 100-200 de ani, la fel ca alte asociații din Europa, dar trebuie păstrată memoria instituțională a CALM, despre oameni, despre munca depusă și despre primele rezultate. Acestea pot părea nesemnificative, dar la acea vreme ele erau foarte importante, deoarece au schimbat unele abordări. Mi-a plăcut foarte mult forumul de astăzi, iar o idee foarte bună a fost cea de a invita noii reprezentanți ai Parlamentului care până acum au avut putere de decizie la nivel local. Totodată, asociațiile noastre sunt viabile și înregistrează rezultate pentru că misiunea este de a avea dialog atât cu reprezentanții APL, dar și cu guvernarea. Acest lucru nu este întotdeauna ușor, dar dacă noi nu vom vorbi, nu vom propune soluții, va rămâne totul la nivel de plângeri și nemulțumiri. Doresc CALM-ului să nu-și piardă dispoziția creativă, să aibă puteri și răbdare și să înregistreze, pas cu pas, noi rezultate, ca să schimbe în bine satele și orașele din Republica Moldova, deoarece acesta este scopul final al CALM. Urmăresc că deja orașele și satele s-au schimbat, au fost renovate grădinițele, școlile, sunt reparate unele drumuri, iar acesta este efortul făcut la nivel local. Sigur că acest lucru a devenit posibil susținerea partenerilor europeni, dar e greu de obținut finanțările, de coordonat cu acestea și de dat dări de seamă. Noi o perioadă lungă am învățat acest proces și cunoaștem că pentru greșeli se plătește cu bani grei. Iată de ce trebuie să dezvoltăm capacitățile și cunoștințele APL, să dezvoltăm cultura de a atrage investiții, cum să administrăm transparent și astfel rezultatele vor fi și mai vizibile.



Vă mulțumim!