Reprezentanții APL instruiți de CALM în domeniul scrierii proiectelor și atragerii de fonduri

30 Martie 2019 — Unul dintre obiectivele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) este de a acorda tuturor categoriilor de specialiști din cadrul APL posibilitatea de a se dezvolta și de a-și consolida capacitățile, inclusiv prin crearea unor rețele profesionale corespunzătoare. Responsabilii de scriere de proiecte și atragere de fonduri reprezintă o verigă importantă a APL care asigură un proces efectiv de atragere, planificare și administrare a resurselor financiare locale necesare pentru implementarea corespunzătoare a competențelor APL și prestarea serviciilor publice. În acest context, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat la 29 martie curent seminarul de instruire „Dezvoltarea comunitară prin consens social”. La eveniment au participat primari, responsabili de scriere de proiecte, dar și experți ai CALM. În cadrul întrunirilor anterioare, CALM a identificat care sunt necesitățile acestor categorii de funcționari din cadrul APL, iar unele dintre tematicile ce au trezit un interes sporit au fost dezbătute în cadrul seminarului.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a vorbit despre importanța funcționarilor responsabili de atragerea de fonduri, dar și despre necesitatea dezvoltării acestor tipuri de servicii. „Consolidarea capacităților APL în domeniul atragerii de investiții trebuie să aibă loc în paralel cu procesul de descentralizare și autonomie locală.”



Expertul CALM Victoria Matveev a vorbit despre faptul că în unele comunități se văd schimbările, iar în altele nu. „Prosperarea satului nu depinde doar de persoana care știe să scrie proiecte și să atragă fonduri. Este foarte importantă implicarea comunității, ca aceasta să conlucreze în comun cu APL, să stabilească niște parteneriate. APL trebuie să știe cum să-i motiveze pe oameni să se simtă membri ai comunităților, să se implice și împreună să soluționeze problemele existente. Dacă proiectele sunt implementate doar de către primării acestea nu au durabilitate, deoarece cetățenii nu prețuiesc rezultatele obținute.” Potrivit expertului CALM, atunci când cetățeanul se implică, impactul este mult mai mare și există o durabilitate a proiectului. „În ultimul timp, nici nu prea am întâlnit finanțatori care să nu pună condiția de implicare a comunității în implementarea proiectelor, prin cofinanțare, prin muncă, prin orice fel de contribuție, deoarece doar astfel putem avea rezultate.”



Elena Hreașcă, primarul satului Năvârneț, raionul Fălești a venit la seminarul organizat de CALM deoarece ea este cea care scrie proiectele și își dorește să învețe lucruri noi. „De fiecare dată mă uimesc constatând că nu cunosc încă multe lucruri. Am încercat să deleg aceste atribuții unui funcționar din primărie, dar nu a făcut față cerințelor, deoarece are alte atribuții directe. Sunt nevoită să găsesc eu timp deoarece, până la urmă, oamenii cer rezultate de la primar.”



Ion Plămădeală, primar de Izbiște, Criuleni a încercat să scrie câteva proiecte transfrontaliere dar nu a avut rezultatele scontate. „Înțelegem că dacă dorim finanțări importante trebuie să îndeplinim mai multe condiții, iar pentru aceasta este nevoie de mai multe cunoștințe. Implicarea comunității este o temă foarte actuală deoarece, la acest capitol, este loc de mai bine. Din păcate, mulți cetățeni sunt foarte activi pe rețelele de socializare, dar e mai greu atunci când trebuie să treacă la fapte.”



Anatolie Bobici, primarul satului Aluatu, raionul Taraclia a afirmat că datorită CALM-ul a acumulat foarte multă experiență și a soluționat foarte multe probleme în localitate. „Conform statisticilor, foarte puține proiecte se implementează în raionul Taraclia, eu lucrez cu CALM-ul și sunt foarte mulțumit. Să nu fi fost CALM-ul mi-ar fi fost mult mai greu.”



În cele mai multe cazuri, primăriile nu au o persoană angajată care să se ocupe doar de scrierea proiectelor și de atragerea fondurilor în localitate. O altă problemă ar fi lipsa instruirilor în acest domeniu, astfel nu pot fi dezvoltate capacitățile funcționarilor de a scrie și a implementa proiecte. CALM-ul va continua sesiunile de instruiri pentru această, dar și alte categorii de funcționari din cadrul APL.



Serviciul de Comunicare al CALM