Vizualizări: 125

Raportorul CALRCE Gunn Marit Helgesen a pledat pentru respectarea Cartei Europene a Autonomei Locale și restabilirea principiilor autonomei locale

8 Aprilie 2019 — Raportul privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova” a fost prezentat și aprobat în cadrul celei de-a 36-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). La evenimentul ce a avut loc în perioada 2-4 aprilie, la Strasbourg (Franța) a participat delegația Republicii Moldova, dar și Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi.



Reprezentanta Norvegiei Gunn Marit Helgesen a prezentat proiectul cu recomandări privind democrația locală în Republica Moldova. Raportorul a amintit că a vizitat Republica Moldova în perioada 12-15 iunie 2018. „La 2 octombrie 1997, Republica Moldova a ratificat Carta Europeană a Autonomiei Locale cu toate anexele. De atunci și până acum au avut loc două vizite de monitorizare, iar ca rezultat avem două recomandări, în 2005 și în 2011, după care a fost elaborat un raport foarte pozitiv. A fost remarcat progresul obținut de guvernarea Republicii Moldova, ca rezultat al recomandărilor Consiliului Europei. Începând cu anul 2012 putem spune că situația generală în ceea ce privește democrația locală, din păcate, a început tot mai des să fie abordată în cadrul CALRCE. Suntem nevoiți să acordăm o atenție sporită multiplelor plângeri venite din partea aleșilor locali.”



Gunn Marit Helgesen a declarat în cadrul celei de-a 36 sesiuni a CALRCE că în 2016 au fost elaborate o serie de recomandări pentru Republica Moldova, ca urmare a monitorizării, scopul fiind de a ajuta statul nostru în lupta cu problemele din domeniul democrației locale și regionale. „Probabil vă amintiți că au mai fost efectuate două vizite în RM: în august 2017 și în decembrie 2017, pentru a vedea cum stau lucrurile la acel moment în cazul lui Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al CALRCE și primar de Chișinău, plasat în arest la domiciliu în mai 2017, după ce împotriva lui a fost deschis un dosar penal. Vă amintesc că condițiile în care a fost demis alesul local, de asemenea, au trezit îngrijorări în cadrul CALRCE. După aceste vizite au fost adoptate două rapoarte: în octombrie 2017 și martie 2018. În ambele documente CALRCE și-a exprimat îngrijorarea privind organizarea referendumului, dar și măsurile care au urmat privind îngrădirea unor drepturi ale primarilor. În aceste rapoarte a fost atrasă atenția și asupra faptului că starea lucrurilor în domeniul democrației locale s-a înrăutățit începând cu 2012. În calitate de raportori, am atras atenția la lipsa unor prevederi legale clare de demitere a aleșilor locali.”



În alocuțiunea sa, raportorul din Norvegia a vorbit și despre vizita din acest an întreprinsă în Republica Moldova. „Am constatat că recomandările noastre din 2016 sunt actuale și astăzi și am ajuns la concluzia că unele lucruri chiar s-au agravat, mai ales în domeniul salarizării, reprezentanții APL primesc salarii foarte mici, existând un control excesiv din partea organelor statului asupra APL, dar și îngrădirea unor activități prin lipsa de finanțare. De asemenea, am atras atenția asupra faptului că mulți aleși locali au fost nevoiți să-și schimbe apartenența politică pentru a putea să-și continue activitatea. La 14 iunie am avut o întrevedere foarte bună cu primarul Chișinăului, care a fost ales la 3 iunie. Spre marea noastră surprindere, la 20 iunie rezultatele acestor alegeri au fost invalidate. După cum vă amintiți, la ultima ședință a noastă a fost adoptată o declarație privind această chestiune. Am criticat dur această decizie caracterizând-o ca o amenințare directă la funcționarea democrației locale și a independenței sistemului judecătoresc.”



Gunn Marit Helgesen s-a arătat convinsă de faptul că starea lucrurilor descrise în Raport corespunde adevărului și a pledat pentru respectarea Cartei Europene a Autonomei Locale și restabilirea principiilor autonomei locale. „Am avut întrevederi cu reprezentanți ai APC și i-am asigurat de susținerea noastră în restabilirea dialogului între părțile interesate, astfel încât să avem rezultate pozitive.”



Serviciul de Comunicare al CALM