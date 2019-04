Vizualizări: 96

CALM a participat la Forumul Cooperării Franco-Române din Lyon, Franța!

9 Aprilie 2019 — Parteneriatul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu asociațiile autorităților locale din România dă roade! CALM a participat alături de cele patru asociații reprezentative ale autorităților locale din România la cea de-a cincea ediție a Forumului Cooperării Franco-Române, desfășurat în perioada 2-3 aprilie, la Lyon, Franța. Posibilitățile de cooperare între autoritățile locale din cele trei state, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel local și regional, accesarea în comun a fondurilor europene, promovarea politicilor de coeziune, exemple de bune practici, dezvoltarea turismului, reducerea poluării, acestea au fost doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul Forumului Franco-Român. La eveniment au venit reprezentanți ai autorităților locale și centrale din Franța, România și Republica Moldova. În rezultatul participării CALM la Forumul Român-Francez s-a decis organizarea pe parcursul acestui an în Republica Moldova a unei conferințe unde vor lua parte 10 primari din Franța, 10 din România și 30 din statul nostru.



Ambasadorul României în Republica Franceză, Excelența SA Luca Niculescu a afirmat că ideea organizării acestui Forum este extraordinară, deoarece aici este locul unde se fac contactele care vor rămâne. „Mi se pare important și faptul că autoritățile franceze au deschis invitația și către reprezentanții din Republica Moldova. Este foarte bine că se deschid noi piste de colaborare între autoritățile locale din Franța, din România și din Republica Moldova.”



În discursul său, Nadejda Darie, șef al Serviciului Cooperare Descentralizată și Rețele CALM a vorbit despre cooperarea cu Asociația Comunelor din România și cu Asociația Orașelor din România, dar și despre dorința reprezentanților APL din Republica Moldova de a consolida relațiile cu colegii lor din Franța. „Ne dorim legături mai strânse cu autoritățile locale din Franța, deoarece avem multe lucruri în comun: rădăcinile latine, cultura, sistemul de filosofie al administrației locale etc.”



Chirstian Daudel, consulul Republicii Moldova în regiunea Auvergne Rhone-Alpes a declarat că Republica Moldova este puțin cunoscută în Franța, chiar dacă este un stat important din punct de vedere geopolitic, iar prezența reprezentanților APL din statul nostru la Forum deschide noi oportunități de cooperare între Republica Moldova și Auvergne Rhone-Alpes.



Președintele Asociației Orașelor din România Mădălin Ady Teodosescu a afirmat că trebuie să creăm condiții pentru a rămâne în țările noastre și să ne facem datoria acolo unde suntem.



Yannick Neuder, vicepreședinte delegat al Învățământului Superior, Cercetării, Inovării și al Fondurilor Europene a vorbit despre schimbul de experiență între studenții din Franța și România, dar și despre oportunitățile de accesare a fondurilor europene.



Vorbind despre prezența reprezentanților CALM la Forumul Francez-Român, Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România a fost de părere că „dacă am fi mult mai uniți, mult mai consecvenți în obiectivele pe care le afirmăm privind deschiderea către Republica Moldova, rezultatele ar fi mult mai palpabile.” Emil Drăghici a scos în evidență și faptul că în Franța sunt peste 36 de mii de unități teritorial-administrative. „Oare suntem noi în drept să decidem dacă păstrăm sau nu identitatea unei comunități?”



Consultantul în dezvoltarea internațională Angela Golovco a declarat că la Camera de Comerț din Republica Moldova se înregistrează lunar câte o întreprindere franceză. „Republica Moldova este o țară francofonă, iar piața franceză este foarte interesata de noi piețe de desfacere (import-export), de noi relații comerciale. Daca vom cunoaște aceste diferențe culturale și de funcționare ale unui alt sistem economic, atunci vom avea cu toții de câștigat.”



Prim-vicepreședintele ACoR Mariana Gâju a declarat că Forumul Cooperării Franco-Române este o oportunitate majoră pentru APL din România, având în vedere experiența autorităților locale din Franța în accesarea fondurilor europene. Între altele, Mariana Gâju a menționat: „Frații noștri de peste Prut au dreptate să tindă spre a accesa și ei aceste fonduri, pentru că locuitorii colectivităților din Republica Moldova au dreptul la civilizație, ca și noi. Dacă noi ne plângem că nu ne ajung, noi, care am apucat să ne înfruptăm din aceste fonduri europene, cum să nu vrea și un primar din Republica Moldova să facă un parteneriat cu o comună din România și împreună să putem să realizăm canalizare în ambele comune?”



Alexandru Pascaru, primarul orașului Bucovăț, Strășeni a afirmat că în cadrul acestei vizite a avut ocazia să stabilească noi contacte cu colegii din România, dar și din Franța. „Am avut posibilitatea să cunoaștem bune practici implementate de prietenii din cele două state cu rădăcini latine. Orice experiență de acest fel este binevenită, deoarece colegii noștri au experiență bogată în domeniul schimburilor culturale, în învățământ și cel social.”



Primarul comunei Ciugud George Damian a vorbit în cadrul conferinței despre conceptele „smart village” implementate în comună, precum automatul de plată a taxelor și impozitelor, colectarea selectivă a gunoiului sau „primăria fără hârtii”. George Damian a afirmat că a văzut lucruri bune în Republica Moldova și s-a arătat convins că și francezii au ce învăța de la noi. „Parteneriatele trebuie să fie bidirecționale și să aducă plus valoare ambelor părți.”



Potrivit Stelei Onuțu, primar de Glodeni, în cadrul unor asemenea vizite de studiu întotdeauna ai ce învăța. „Chiar dacă nu sunt vizibile imediat rezultatele, evenimente de acest gen generează idei, oferă posibilități de a cunoaște oameni, de a dezvolta parteneriate puternice între autoritățile locale.”



La finalul Forumului Francez –Român reprezentanții APL au semnat noi acorduri de cooperare.



Serviciul de Comunicare al CALM