Președintele Asociației Orașelor din România Mădălin Ady Teodosescu: „Vrem să fim promotorii imaginii APL din Republica Moldova în Europa.”

11 Aprilie 2019 — Președintele Asociației Orașelor din România (AOR), primar al orașului Balș, județul Olt, Mădălin Ady Teodosescu a vorbit în cadrul unui interviu pentru calm.md despre relația dintre asociația pe care o reprezintă și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), despre participarea în comun la Forumul de Cooperare Român-Francez, dar și despre obiectivele acestor două asociații.



De ce a fost important pentru AOR să invite la Forumul de Cooperare Român-Francez ce s-a desfășurat la Lyon, Franța și câțiva reprezentanți ai autorități locale din RM?



Mădălin Ady Teodosescu: Tot timpul am considerat relațiile noastre cu Republica Moldova ca unele ale țărilor ce sunt prietene, surori. Faptul că vorbim aceeași limbă, suntem francofoni, ne permite să vă invităm la asemenea evenimente, mai ales că doar alături de voi ne simțim bine și ne doare sufletul când trecem granița și vedem că avem interdicții la hotar.



Chiar dacă suntem țări francofone, APL din Republica Moldova au mult mai puține posibilități decât colegii din România sau din Franța…



Mădălin Ady Teodosescu: Noi, autoritățile locale din România, am tras tot timpul un semnal de alarmă și vrem să fim promotorii imaginii APL din Republica Moldova în Europa. La nivel central, factorii de decizie nu se implică în asemenea acțiuni și nu există interes, cel puțin la momentul de față, iar lucrurile acestea trebuie legiferate foarte bine prin parteneriate între cele două Guverne, prin ședințe comune etc. Nu doar noi, dar și Asociația Comunelor din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Consiliilor Județene ne dorim să vă integrăm în Zona Euro. Trebuie să sensibilizăm și factorii de decizie dar până atunci, începem integrarea europeană de la nivel local. Cred că aceste forumuri se vor concretiza în unele parteneriate locale puternice. Ne dorim ca banii să vină direct de la noi către voi, nu prin intermediul Guvernelor noastre și numai atunci vom putea să înțelegem cu adevărat sensul acestor acțiuni.



Totodată, aceste reuniuni le oferă posibilitatea primarilor să se cunoască între ei, să facă schimb de opinii, să vadă cum se implementează proiectele în alte părți și să preia unele idei…



Mădălin Ady Teodosescu: Cel mai bine e să învățați singuri și să culegeți tot ce este pozitiv din toate țările UE, pentru că nici exemplul nostru nu cred că este cel mai bun la ora actuală. Preferabil este să vă adaptați specificului vostru și să gândiți prin prisma interesului cetățenilor orașelor și satelor DVS., pentru că numai așa se poate dezvolta o localitate puternică.



Am văzut la Forumul de la Lyon primari de comune și orașe din România rezultatele cărora pot fi un bun exemplu și pentru francezi…



Mădălin Ady Teodosescu: Cele mai multe exemple de bune practici s-au rezumat la a spune că am introdus apă și canal în comuna sau orașul respectiv. Părerea mea este că și noi am început cu stângul, deoarece în primă fază nu am ținut cont de ce este cu adevărat important. Infrastructura tehnico-edilitară, cea rutieră, partea sanitară, învățământul trebuie să primeze tot timpul. Nu există conexiuni între localitățile din jurul orașelor cu activitățile care concură la bunul mers al situației economice din zonă. Mă refer la faptul că încă nu se acordă atenția corespunzătoare dezvoltării orașelor, spitalelor, centrelor culturale. Vocea noastră de multe ori nu este ascultată, pentru că succesiunea de guverne, tranziția aceasta care există în toată lumea modernă nu produce decât niște efecte secundare, iar interesul politic primează mult mai mult decât cel social sau economic.



Totuși, în România s-au făcut mulți pași înainte…



Mădălin Ady Teodosescu: Pașii s-au făcut, trebuie să recunoaștem că nu mai suntem la talpa broaștei, așa cum zic unii cunoscuți. Din păcate, nu rezonăm de fiecare dată noi, autoritățile locale, cu autoritățile centrale și dorințele noastre adesea nu sunt înțelese. Nu am nimic cu nimeni, dar nu trebuie neapărat să asfaltăm un drum în pădure, sau într-o zonă care nu are potențial, este exact cum ai merge pe sens unic, către cimitir. Trebuie regândită poziția aceasta a României și a Republicii Moldova în ceea ce privește infrastructura, pentru că ea duce la dezvoltare, generează creșterea impozitelor și a economiei. Nu mai vorbesc de faptul că tinerii sunt supuși unui proces de migrație, deoarece salariile în Zona Euro sunt destul de bune.



Salariile medicilor și a altor specialiști din România sunt destul de atractive pentru colegii lor din Republica Moldova…



Mădălin Ady Teodosescu: Da, așa este, salariile medicilor de la noi sunt foarte bune pentru voi, iar faptul că mulți migrează pentru salarii comparative cu ale noastre este de neînțeles. Și noi avem sate și orașe care duc lipsă în continuare de medici, sunt comune prin zona munților sau a câmpiilor cu șapte, opt sate care nu au văzut un medic de cel puțin cinci, șase ani. Ne doare faptul că migrează tinerii. Probabil trebuie făcut ceva și în acest sens, poate o legislație care i-ar motiva să vină acolo unde este nevoie de ei.



DVS nu ați avut niciodată dorința de a pleca din România sau ce v-a motivat să rămâneți acasă?



Mădălin Ady Teodosescu: După Revoluție, fiecare tânăr avea această dorință de a pleca, dar faptul că am fost pregătiți foarte bine în România ne-a motivat să ne facem acasă meseria, să dezvoltăm industria românească, să rămânem acolo unde ne-am format. Chiar dacă avem salarii mai mici nu însemna că trebuie să dezertăm din România. Trebuie să rămânem în țările noastre și să ne facem datoria acolo unde suntem.



Vă mulțumim!