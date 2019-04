Vizualizări: 63

Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi, România: „Dorim să schimbăm mentalitățile unora că Republica Moldova este sortită unui viitor în umbra marelui partener estic”

11 Aprilie 2019 — Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi, Timișoara este unul dintre aleșii locali români care identifică resurse pentru a susține comunitățile locale din Republica Moldova cu care este înfrățit. Ori de câte ori are posibilitatea, militează pentru ca cooperarea dintre APL din România și Republica Moldova să devină una dintre prioritățile factorilor de decizie din cele două state.



Sunteți prezentat de către colegi ca exemplu de primar din România care ajută comunitățile locale din Republica Moldova…



Alin Nica: Avem deja al doilea proiect în derulare cu un partener din Republica Moldova, satul Cojușna din raionul Strășeni. Am mobilat al doilea corp de grădiniță în acest sat, valoarea totală a proiectului fiind de 50 de mii de lei românești. Este o sumă aproximativ egală cu cea cu care am finanțat anterior un alt proiect din același sat. Pentru noi este mai mult o datorie de suflet, pentru că cetățenii Republicii Moldova așteaptă acțiuni concrete din partea noastră, iar ele trebuie concretizate astfel încât să aibă un impact direct asupra colectivităților locale. Am spus întotdeauna că piramidele din cele două state se întâlnesc mult mai ușor la bază, ca să atingi vârfurile trebuie să faci un efort mult mai mare. Facem apel către Guvernele celor două state să pună mai mare accent pe această cooperare de la nivel local. Acest gen de cooperare are cel mai mare impact asupra cetățenilor și asupra schimbării mentalității unora că Republica Moldova trebuie să fie doar un stat asistat, fie de Uniunea Europeană, fie de Federația Rusă și, în același timp, a mentalității din România că Republica Moldova oricum este sortită unui viitor în umbra marelui partener estic. De aceea, noi trebuie să continuăm aceste eforturi și am propus în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor, în prezența Doamnei premier Viorica Dăncilă, ca în viitorul program guvernamental de dezvoltare locală să fie promovate cu predilecție proiecte realizate în parteneriat cu autorități locale din Republica Moldova și această cooperare, inclusiv financiară, între cele două părți, să obțină un cadru juridic statuat la nivel național.



Acest lucru înseamnă că autoritățile locale de pe cele două maluri ale Prutului vor putea scrie proiecte comune și vor putea obține finanțare de la Guvernul României …



Alin Nica: Exact aceasta este propunerea noastră, să scriem proiecte comune, bazate pe nevoile reale locale și acestea să primească finanțare prin acest program guvernamental românesc.



Credeți că în scurt timp acest lucru va deveni posibil?



Alin Nica: Dacă nu avem încredere și dacă nu luptăm pentru ce credem nu vom avea succes. Suntem consecvenți cu părerile noastre și asemenea picăturii chinezești, aducem în discuție această propunere ori de câte ori avem întâlniri cu factorii de decizie guvernamentali. Sperăm să avem același suport și din partea colegilor de peste Prut, iar ei să facă exact același lobby pe lângă Guvernul Republicii Moldova, astfel încât ceea ce ne dorim să se împlinească. Evident că ne lovim, poate, de o opoziție a unei părți din administrația centrală care dorește să aibă controlul acestor finanțări, însă credem că dacă vom insista și vom arăta beneficiile unei colaborări directe, vom demonstra că impactul este imediat, pierderea de timp cu scrierea proiectelor, cu jurizarea sau finanțarea este redusă la minimum și atunci vom putea să convingem că aceasta este cea mai bună cale de a aborda problema.



Și în cadrul instituțiilor europene, ori de câte ori aveți posibilitatea promovați CALM-ul și autoritățile locale din Republica Moldova…



Alin Nica: Categoric da. România a fost întotdeauna avocatul Republicii Moldova în acest lung drum al integrării europene și noi, ca și aleși locali, ne facem datoria față de frații noștri din Republica Moldova. Încercăm să îi promovăm, să arătăm realitățile administrației publice locale în fața partenerilor europeni, ori de câte ori avem această posibilitate. Aș menționa chiar ultima încercare de acest fel de la sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor ținută în mod extraordinar, cu ocazia președinției României a Consiliului Uniunii Europene, la București, în data de 14 și 15 martie curent, în care am invitat mai mulți primari din Republica Moldova să participe și să ia cuvântul la aceste lucrări. Iată chiar și la Lyon facem același lucru. În cadrul Forumului Cooperării Româno-Franceze am ținut neapărat ca trei reprezentanți ai CALM-ului să fie prezenți aici, alături de noi, să se familiarizeze cu modul nostru de lucru, cu proiectele noastre de cooperare româno-franceze și de ce nu, să lărgim aria noastră de cooperare incluzând și autoritățile locale din Republica Moldova.



Reprezentanții CALM au venit la Lyon cu ACoR dar și cu AOR, înțelegem că asociațiile autorităților locale din România fac front comun și în această privință…



Alin Nica: Așa este normal. Asociația Comunelor din România a fost cea mai activă în această direcție, dar iată că și Asociația Orașelor a luat exemplu de la noi. Sperăm ca și celelalte două asociații să instituționalizeze această cooperare cu CALM-ul și să vedem cât mai multe astfel de inițiative.



Vă mulțumim!