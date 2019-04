Vizualizări: 66

Rezultatele proiectului ApaSan, ale serviciului SOMAS și aspecte ale noului proiect finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare discutate cu CALM!

11 Aprilie 2019 — Experții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Alexandru Osadci, Ludmila Malai și Alexandru Morcov au avut întrevederi cu Lucie Leclert, expert al companiei de consultanță SCAT, în vederea evaluării rezultatelor proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan), finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).



Experții au abordat și aspecte ale noului proiect finanțat de Agenția Elvețiană de Cooperare ce va demara în luna septembrie a acestui an și care va fi axat pe toate serviciile APL, nu doar cele de apă și sanitație. De asemenea, a fost făcută legătura între proiectul precedent, inclusiv activitățile efectuate în cadrul Serviciului de Suport al Operatorilor Mici de Apă și Sanitație (SOMAS) al CALM, dar și în cadrul proiectului ApaSan și următorul proiect „Oameni implicați, municipalități puternice” care va fi finanțat, de asemenea, de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.



Potrivit coordonatorului de programe în cadrul CALM Alexandru Osadsci, acesta este un lucru firesc deoarece, atunci când vorbești despre etapele trecute ale unui proiect, analizezi unde sunt restanțele pentru a efectua unele eforturi adiționale, dar și pentru a identifica reușitele.



De asemenea, în cadrul întrevederilor s-a vorbit despre continuarea activităților începute în cadrul SOMAS, dar și extinderea acestora în cadrului Centrului de Expertiză, Asistență și Instruire (CEAI) a CALM, dar și consolidarea unor rezultate înregistrate. CALM a optat pentru abordarea anumitor direcții de bază, pe lângă cele din cadrul SOMAS și CEAI, cum ar fi consolidarea instituțională, a politicilor de descentralizare fiscală, administrativă, patrimoniul, cadrul legislativ etc.



Expertul CALM Alexandru Morcov a declarat că sistemul informațional, dar și infrastructura locală reprezintă un interes pentru APL și CALM. „În acest sistem informațional ar urma să fie înregistrată toată infrastructura care există, toate obiectele imobile, rețelele, țevile subterane etc, care ar crea condiții optime pentru planificarea strategică la nivel local.”



Expertul Ludmila Malai a afirmat că instituția CALM are ca obiectiv consolidarea serviciilor pe care le dezvoltă pentru membrii săi, reunite în cadrul CEAI, dar este nevoie de suport pentru anumite direcții care încă nu sunt pe deplin acoperite în cadrul activităților propriu-zise ale CALM-ului.



Consultantul Lucie Leclert a menționat că își dorește și pe viitor o cooperare strânsă cu CALM, cu autoritățile publice locale, deoarece și proiectul are aceleași obiective, fiind vorba și de investiții capitale pentru APL.



Serviciul de Comunicare al CALM