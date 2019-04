Vizualizări: 49

George Dămian, primarul comunei Ciugud, județul Alba: „În Republica Moldova mă impresionează primirea călduroasă, care e ca și atunci când te întorci acasă, în familie”

12 Aprilie 2019 — George Dămian, primarul comunei Ciugud din județul Alba a fost prezent la Forumul Cooperării Franco-Române, desfășurat în perioada 2-3 aprilie la Lyon, Franța. Ciugudul a fost prezentat ca un exemplu de bune practici în conceptul de ”smart village”. Despre parteneriatele pe care le are comuna Ciugud cu localități din Republica Moldova, dar și ce îi motivează pe aleșii locali din România să finanțeze proiecte în comunitățile locale din Republica Moldova aflăm din interviul pentru calm.md



Aveți două parteneriate cu localități din Republica Moldova?



George Dămian: Da, unul este cu satul Capaclia, raionul Cantemir și al doilea este cu satul Manta, raionul Ialoveni. Sunt două parteneriate de suflet ale comunei Ciugud, pentru că suntem susținătorii ideii de unitate, avem multe lucruri care ne unesc: cultura, limba, interesele. Frații noștri au fost despărțiți de noi, iar acest lucru a creat niște răni în sufletele noastre și ale lor și consider că aceste parteneriate sunt ca și atunci când doi frați se revăd după 45 de ani de despărțire. Sprijinul nostru nu este foarte mare, sunt circa 10 mii de euro pe an, bani care se duc în proiectele celor două comunități. În Capaclia am finanțat proiectul tehnic la un drum comunal, iar în Manta am finanțat covorul sintetic la un teren de sport. Sigur că am avut parteneriate pe partea culturală, educațională și socială. Urmează să vedem ce parteneriate mai dezvoltăm după alegerile locale ce vor avea loc anul acesta în Republica Moldova.



Ne-am convins că comuna Ciugud poate fi un exemplu și pentru unele comunități locale din Franța…



George Dămian: Sperăm că așa cum eu am văzut lucruri bune în Republica Moldova și francezii au ce învăța de la noi. Nu cred în aceste parteneriate care sunt doar într-un singur sens. Ele trebuie să fie bidirecționale și trebuie să aducă plus valoare și într-o parte și în alta, pentru că altfel, există riscul ca unii să se creadă mai superiori decât ceilalți și nu cred că aceasta este intenția unui parteneriat. Cred că există multe puncte comune sau diferențe car pot fi luate ca exemple de bună practică dintr-o comunitate și implementate în cealaltă.



Ce lucruri bune ați văzut în Republica Moldova?



George Dămian: M-a impresionat sufletul oamenilor, acea primire călduroasă care e ca și atunci când te întorci acasă, în familie.



Unii afirmă că și în comunitățile românești este nevoie de multe investiții și primarilor le este greu să rupă de la ei pentru a da și altora…



George Dămian: Până la urmă, banii niciodată nu sunt suficienți, chiar și cei care sunt milionari în euro se plâng că nu au destui. Pe de altă parte, cred că pe noi ca și primari ar trebui să ne caracterizeze recunoașterea celor care ne-au ales și ne-au investit acolo unde suntem. Spunea cineva că „Perla coroanei tale trebuie să fie faptul că te pui în slujba celorlalți”. Atunci când te simți împlinit pentru că te pui în slujba celorlalți realizezi cât de fericit poți fi. Pornind de la această idee, indiferent cât de săracă este o comunitate din România, dacă vrea să întoarcă recunoștința cuiva și de a da cuiva, cu siguranță, va avea de câștigat.



Cât de realizabile sunt proiectele comune, ca să avem și noi sentimentul că nu doar beneficiem, dar și contribuim implementarea proiectelor comune?



George Dămian: Există programul transfrontalier, din păcate, noi, Ciugudul, nu putem să aplicăm pentru că venim din centru Europei, dar nu ași merge doar pe fonduri europene. Pot exista foarte multe programe finanțate de noi, în care comunitatea din România să vină cu bani sau utilaje, iar comunitatea din Republica Moldova să vină cu resursa umană, să schimbăm mentalitățile că, până la urmă, tot la educație ajungem.



Vă mulțumim!