Slovacii transmit bunele practici din domeniul aprovizionării cu apă și sanitație instituțiilor de resort din Regiunea Centru, Republica Moldova

15 Aprilie 2019 — Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Centru în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia organizează astăzi, 15 aprilie a.c., primul atelier de lucru profesional în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației în cadrul proiectului "Sprijin în dezvoltarea gestionării apelor reziduale în Regiunea Centrală a Moldovei - o mai bună gestionare a apelor uzate pas cu pas".



Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă și echitabilă a Regiunii Centru prin intervenții în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitație. De asemenea, proiectul urmărește asigurarea consolidării capacităților autorităților publice locale și prestatorilor de servicii, precum și acordarea asistenței tehnice necesare.



Evenimentul are loc în incinta Complexului turistic "La Costești", r-ul Ialoveni, și întrunește reprezentanți ai Ambasadei Slovaciei la Chișinău, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) din RM, APL de nivelul I și directorii Întreprinderilor Municipale ce gestionează aprovizionarea cu apă și sanitației În Regiunea Centru.



Viorel Jardan, Director ADR Centru, a precizat în debutul evenimentului, că atelierul de astăzi se dorește a fi un început de implementare a practicilor europene de succes în domeniul aprovizionării cu apă și sanitației în RDC. " Pentru noi este o onoare să avem astăzi acest atelier, sub conducerea partenerilor slovaci. Țin să le mulțumesc pentru pentru acest proiect, deoarece domeniul de aprovizionare cu apă și sanitației este o problemă care necesită soluționare rapidă, atît în regiunea noastră, cît și în toată țara. Ne plac practicile europene, și începînd cu acest exercițiu ne dorim preluarea experiențelor de succes și adaptarea acestora condițiilor de la noi. Acest atelier va fi cu siguranță unul de bun augur, iar efectul lui credem că va fi resimțin în întreaga regiune", a mai adăugat șeful ADR Centru.



Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Slovaciei la Chișinău, Dl. Dušan Dacho, prezent la eveniment, a menționat că este o plăcere să susțină astfel de inițiative frumoase. "Sunt bucuros să vă salut. Îmi place să văd atîția oameni interesați, înseamnă că facem bine ceea ce facem, Acest proiect este susținut la cel mai înalt nivel în Slovacia, la fel ca și alte proiecte care vin să crească nivelul de trai al populației din Republica Moldova. Și Slovacia a trecut nu demult prin aceste etape de dezvoltare și îmbunătățire a condițiilor pentru cetățeni, sunt bucuros că putem fi un exemplu la acest capitol și cred că acest atelier va fi util pentru fiecare dintre participanți".



"Proiectul care astăzi este implementat cu suportul partenerilor din Slovacia are o importanță deosebită pentru politica de dezvoltare regională. Cetățenii au dreptul la condiții bune, iar practicile europene ne vor ajuta să creștem condițiile, dar totodată să asigurăm și protecția mediului înconjurător. MADRM depune eforturi considerabile care să asigure o planificare spațială inclusiv în domeniul asigurării cu apă a cetățenilor Republicii, iar acest proiect vine să asigure sustenabilitatea acestei cauze. Sunt încrezut că prin instruire și implicare activă vom reuși să atingem ceea ce ne-am propus, iar cetățenii vor aprecia la justa valoare, și cu eforturi comune vom atinge scopul propus inițial" a comunicat Igor Malai, Șef Direcție politici de dezvoltare regională din cadrul MADRM.



Eva Balazovicova, manager de proiect, reprezentant al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia a precizat că activitățile planificate în cadrul acestui proiect vin să creeze o platformă de comunicare între actorii implicați în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitație. " Suntem aici ca să ajutăm la crearea unei platforme de discuții, să transmitem practicile bune acumulate de slovaci la acest capitol. Noi credem că prin atelierul de astăzi, și activitățile ce urmează să fie implementate în cadrul proiectului vom crea oportunități de dezvoltare și vom multiplica practicile de succes. Vă îndemnăm să luați cît de mult posibil din exemplele cu care am venit astăzi în fața dumneavoastră și vă asigurăm de deschiderea noastră în a vă ghida spre atingerea scopului comun" .



Menționăm că proiectul dat este finanțat de Programul Oficial de Asistență pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Buget total constituie 221 390 euro, dintre care 199 251 euro - grant, 22 139 euro - cofinanțarea partenerului slovac. Pentru lucrări de construcție sunt destinate 50% din valoarea grantului.



În cadrul acestui proiect, în luna mai, urmează organizarea celui de-al doilea atelier profesional pentru 12 furnizori / operatori de servicii și 13 APL în domeniul managementului apelor reziduale și al protecției mediului, iar în toamna anului curent va fi organizată o vizită de studiu profesională în Slovacia.



Către finalizarea proiectului se va acorda suportul tehnic celor 12 Întreprinderi Municipale din regiune prin dotări în valoare de 1050 euro per întreprindere.



Amintim că, proiectul a fost elaborat și se implementează în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia - partener lider și Primăria municipiului Strășeni, R. Moldova, iar perioada de implementare este 1 octombrie 2018 - 31 martie 2020.