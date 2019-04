Vizualizări: 88

Victor Gori, primar de Botnărești, Anenii Noi: „Mai întâi de toate este nevoie de o descentralizare financiară”

17 Aprilie 2019 — Victor Gori este primar la al doilea mandat în Botnărești, Anenii Noi. A reușit să deschidă mai multe locuri de muncă în localitatea pe care o reprezintă. Este de părere că descentralizarea financiară ar permite acumularea mai multor venituri în bugetele locale, iar implementarea unei reforme teritorial-administrative ar distruge satele Republicii Moldova.



Aveți o experiență de opt ani în calitate de primar. Ați contribuit și la crearea locurilor de muncă în sat...



Victor Gori: Am reușit să aducem un agent economic puternic în localitate. Cu părere de rău, nu putem să ne lăudăm cu mari venituri deoarece unicul impozit care venea în bugetul local era cel din salariu, iar anul acesta au fost aplicate scutiri la impozitul pe venit, ceea ce a diminuat din venitul primăriei.



Cum am putea mări veniturile bugetelor locale?



Victor Gori: În primul rând este nevoie de o descentralizare financiară. La prima etapă cred că ar fi corect ca impozitul pe venitul din activitate să fie achitat în teritoriu.



Unii colegi de-ai DVS consideră că impozitul pe venitul din salariu ar trebui să ajungă acolo unde cetățeanul are viza de reședință.



Victor Gori: Nu cred că este corect, deoarece orice întreprindere generează și unele probleme. Cariera din localitate deteriorează drumurile de acces, creșterea păsărilor creează miros neplăcut etc, e firesc ca să rămână niște impozite acolo unde oamenii activează.



Care sunt cele mai importante realizări ale DVS?



Victor Gori: Unul dintre cei mai mari agenți economici care cresc păsări activează în localitatea noastră, avem și alți câțiva agenți economici, inclusiv cariera Cobusca. Mă bucur că în sat nu sunt oameni care să nu aibă un loc de muncă.



Pentru următorul mandat ce obiective aveți?



Victor Gori: Vreau să implementăm un proiect ce ar presupune construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare la nivel de raion. Am proiectul la nivel de sat, dar este mult mai efectiv să construiești o stație de epurare pentru mai multe localități.



Despre o reformă administrativ-teritorială ce părere aveți?



Victor Gori: Ar fi o prostie, pentru că așa vom distruge satele din Republica Moldova.



Despre activitatea CALM ce părere aveți?



Victor Gori: Este binevenită și necesară.



Vă mulțumim!