Vizualizări: 58

Concluziile CALM după doi de activitate a Serviciului de Asistență pentru operatorii mici de apă și sanitație!

18 Aprilie 2019 — La 16 aprilie a avut loc conferința națională dedicată finisării celor zece ani de implementare a proiectului elvețian „Apă și Sanitație în Moldova" (ApaSan). La eveniment au participat parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai proiectului, ai autorităților publice centrale și locale. Experții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Alexandru Morcov și Ludmila Malai au vorbit în cadrul sesiunii tematice „Servicii durabile de alimentare cu apă și sanitație" despre problemele, dificultățile și provocările cu care se confruntă operatorii mici de apă și sanitație în procesul de prestare a acestui serviciul la nivel local, dar și despre necesitatea asigurării unui serviciu durabil și calitativ.



De asemenea, experții au prezentat mai multe date colectate ca urmare a solicitărilor venite din partea APL și operatorilor mici de apă și sanitație, din aprilie 2017 până în decembrie 2018, perioadă de activitate a Serviciului CALM de Suport al Operatorilor Mici de Apă și Sanitație SOMAS . „În tot acest timp, toate solicitările și asistența pe care am prestat-o am înregistrat-o într-o bază de date complexă, detaliată, care ne permite să sistematizăm și să înțelegem problematica cu care se confruntă APL și operatorii mici de apă și sanitație din localitățile rurale", a explicat expertul CALM Alexandru Morcov.



Expertul juridic din cadrul serviciului SOMAS a CALM Ludmila Malai a constatat că serviciul finanțat de Apa San a fost unul binevenit, solicitat și așteptat de către APL și operatorii mici de apă și sanitație, care au fost neglijați în toată această perioadă de către autoritățile centrale responsabile de acest domeniu.



Pe parcursul activității SOMAS, experții CALM din cadrul acestui serviciu au acordat asistență pentru circa 600 de cazuri de solicitări unice. De cele mai multe ori, o solicitare cuprindea mai multe domenii de activitate a APL, dar și a operatorilor mici de apă și sanitație. Potrivit lui Alexandru Morcov, solicitarea de asistență reprezenta în majoritatea cazurilor un complex de servicii prestate operatorilor mici de apă și sanitație. „Circa 200 de autorități publice locale și în jur de 50 de operatori mici de apă și sanitație au beneficiat în această perioadă de serviciile experților din cadrul SOMAS", a punctat Alexandru Morcov.



De asemenea, la finalul acestui proiect, studiind structura solicitărilor, experții CALM au reiterat faptul că APL au nevoie de asistență nu doar în domeniul prestării serviciilor de apă și sanitație dar, practic, în toate domeniile de competență ce le revin, ceea ce reiese că politicile CALM de creare a Centrului de Expertiză, Asistență și Instruire (CEAI) se pliază perfect pe necesitățile APL. Acest proces este în plină desfășurare, CALM examinează toate solicitările APL și le identifică pe cele mai prioritare. „Constatăm cu regret că resursele din care se dezvoltă acest Centru sunt insuficiente și ar fi foarte important aportul partenerilor de dezvoltare în realizarea acestui deziderat, ceea ce ar constitui un pol de conservare și transmitere ulterioară a memoria instituțională, capacităților și expertizei etc, către autoritățile publice locale în cadrul unui proces continuu", a explicat Alexandru Morcov. Potrivit expertului CALM, ținând cont de salariile necompetitive, lipsa și migrația de cadre, precum și a altor factori, sunt foarte dese cazurile când se investește în specialiștii din cadrul APL, iar aceștia se eliberează din funcție și astfel se pierde memoria instituțională, se pierd investițiile proiectelor anterioare și în consecință avem o administrație publică vulnerabilă.



Serviciul de Comunicare al CALM