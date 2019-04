Vizualizări: 20

A fost creată Rețeaua Profesională a Secretarilor Consiliilor locale din cadrul CALM!

19 Aprilie 2019 — Secretarii Consiliilor locale din majoritatea raioanelor Republicii Moldova s-au întrunit vineri, 19 aprilie, la Chișinău, pentru a participa la conferința de constituire a Rețelei Secretarilor Consiliilor locale din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (RS CALM). Secretarul General adjunct al Guvernului Adrian Ermurachi, directorul executiv al CALM Viorel Furdui, experții CALM Nadejda Darie, Cătălina Scorțescu, Octav Ivanov și Alexandru Palii au fost printre participanții la eveniment.



RS CALM are drept obiectiv promovarea bunei guvernări, a eficientizării administrative și îmbunătățirea calității serviciilor publice în cadrul APL, recunoașterea rolului și importanței secretarilor Consiliilor locale, dezvoltarea și consolidarea statutului și capacităților profesionale ale secretarilor Consiliilor locale, apărarea și promovarea drepturilor și intereselor acestor funcționari etc. În scopul asigurării coordonării activităților din cadrul RS CALM au fost instituite Conferința Generală; Consiliul Național și Biroul RS CALM.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a afirmat că secretarii Consiliilor locale sunt una dintre cele mai importante categorii de funcționari din cadrul APL. „Avem circa 900 de primării unde există asemenea funcții, plus încă 32 de raioane. CALM a decis să ofere o platformă de comunicare pentru această categorie de profesioniști. Această Rețea este necesară pentru ca secretarii să aibă posibilitatea să comunice, să facă schimb de experiență, de idei, să-și fortifice capacitățile, dar și să-și promoveze drepturile și interesele profesionale.”



Potrivit directorului executiv al CALM, crearea unei astfel de Rețele se încadrează în obiectivele urmărite de CALM, cele de a crea un corp de profesioniști în cadrul APL, capabil să-și realizeze obiectivele, să presteze servicii calitative cetățenilor, dar și să contribuie la crearea unui sistem de administrație publică locală efectiv, orientat pe soluționarea problemelor cetățenilor. În altă ordine de idei, Viorel Furdui a apreciat prezența Secretarului General adjunct al Guvernului la eveniment, opinând că anume această categorie de funcționari din cadrul APL au cele mai multe tangențe cu Cancelaria de Stat, cu Guvernul. „Ne propunem ca această Rețea să conlucreze cu Guvernul, cu Cancelaria de Stat, inclusiv pe creșterea capacităților, a legalității actelor normative, eficienței procesului decizional, a instruirilor etc.”



Adrian Ermurachi, Secretar General adjunct al Guvernului a declarat că această categorie de funcționari va putea avea o platformă și o voce comună în provocările cu care se confruntă în activitatea zilnică. „Pentru Cancelaria de Stat orice expertiză este valoroasă, inclusiv a secretarilor Consiliilor locale, pentru că sunt provocări, inclusiv normative. Atât timp cât vor putea veni cu anumite inițiative proprii, pentru noi va fi o valoare adăugată pe care o vom putea mai ușor să o reflectăm în actele normative și în documentele de politici.”



Silvia Țurcanu, primarul comunei Chișcăreni, raionul Sângerei a menționat că pe parcursul a 16 ani a fost secretar al Consiliului local, iar de 16 ani este ales local. „Ambele funcții sunt cu responsabilitate maximă. Secretarul deține funcția-cheie în primărie, iar alesul local trebuie să aibă toată încrederea în secretar, în caz de necesitate să poată se-i delege niște atribuții. Secretarul trebuie să aibă studii și să cunoască legislația. Este foarte importantă decizia CALM de a crea o asemenea Rețea. Acum zece ani, alături de alți 40 de primari am mers în Bulgaria și am văzut prima dată cum funcționează o veritabilă asociație a autorităților locale. Mă bucur că și CALM-ul s-a transformat într-o asemenea instituție.”



Maria Galiț, primarul comunei Sărata Veche, Fălești, vicepreședinte al CALM a afirmat că mulți aleși locali au crescut din punct de vedere profesional în cadrul CALM, iar de acum încolo această posibilitate o vor avea și alți specialiști din APL. „Alături de Cancelarie, care întotdeauna a fost un promotor al noilor idei, care ne-a susținut mereu, este și CALM-ul care vine în sprijinul secretarilor și a altor funcționari din APL. Sunt convinsă că această Rețea ne va ajuta foarte mult în activitate.”



Ina Danilov, secretar al Consiliului local din comuna Coșnița, Dubăsari a specificat faptul că așteptările sunt mari de la Rețeaua Profesională a Secretarilor din cadrul CALM. „Deseori, la nivel național, Parlamentul, Guvernul, nu cunosc problemele de la nivel local și cu care se confruntă adesea secretarii Consiliilor locale în realizarea cerințelor populației din teritoriu. Ne dorim modificarea statutului secretarului Consiliului local, dar și perfectarea bazei legislative. Denumirea funcției noastre nu corespunde cerințelor și obligațiunilor de serviciu. Cred că corect ar fi să fim denumiți consultanți ai primăriei sau juriști, deoarece toți avem studii juridice.”



Expertul CALM Octav Ivanov a amintit că aceasta este cea de-a patra întrunire a secretarilor Consiliilor locale în ultima jumătate de an, obiectivul fiind instituționalizarea RS CALM. „Astfel vor fi fortificate capacitățile acestei categorii de funcționari, va exista o platformă în care toți secretarii din cadrul APL să aibă oportunitatea să interacționează, să se facă auziți, să-și promoveze drepturile.”



Membrii Consiliului Național au ales în calitate de președinte al Rețelei Secretarilor CALM pe Svetlana Mitrofan, secretarul Consiliului local din satul Grozești, Nisporeni. Vicepreședinți au devenit Tatiana Cioban, secretarul Consiliului local din satul Bolohan, Orhei; Ina Danilov, secretarul Consiliului local din comuna Coșnița, Dubăsari; Vasile Bubuioc, secretarul Consiliului local din satul Lăpușna, raionul Hâncești; Olesea Cebanova, secretarul Consiliului local din municipiul Ciadîr-Lunga; Gheorghe Bordeian, secretarul Consiliului local din comuna Lipoveni, Cimișlia; Mariana Lupu, secretarul Consiliului orășenesc Dondușeni și Mircea Morar, secretarul Consiliului orășenesc Edineț.



Svetlana Mitrofan le-a mulțumit colegilor pentru încrederea acordată și a menționat că va solicita întotdeauna ajutorul acestora, pentru că doar muncind în echipă poți obține rezultate.



Serviciul de Comunicare al CALM