ÎN FRANȚA AU FOST ABORDATE SUBIECTE DE INTERES MAJOR PENTRU AUTORITĂȚILE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA!

21 Aprilie 2019 — Două subiecte am analizat în cadrul ediției din 13 aprilie, a emisiunii „La Înălțime cu CALM". Ambele evenimente s-au desfășurat în Franța, la începutul lunii aprilie și ambele vizează activitatea autorităților locale din Republica Moldova. În primul rând, am vorbit cu directorul executiv al CALM Viorel Furdui despre raportul și recomandările privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova" elaborate de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, adoptate la 4 aprilie, la Strasbourg, în cadrul celei de-a 36-a sesiuni plenare a CALRCE, după care vom afla de la Excelența Sa Luca Niculescu, Ambasadorul României în Republica Franceză, de la Chirstian Daudel, consulul Republicii Moldova în regiunea Auvergne Rhone-Alpes, Franța, Nadejda Darie, șef al Serviciului Cooperare Descentralizată și Rețele CALM, Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România; Mădălin Ady Teodosescu, Președintele Asociației Orașelor din România, Mariana Gâju, prim-vicepreședintele ACoR, Alexandru Pascaru, primarul orașului Bucovăț, Strășeni, Dan Cherciu, meșter popular din satul Chirica, județul Vrancea, Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi, Timișoara, dar și George Damian, primar de Ciugud, Alba ce reprezintă Forumul de Cooperare Francez-Român care a avut loc în perioada 2-3 aprilie la Lyon, de ce a fost importantă participarea CALM la acest eveniment și bineînțeles că am abordat subiecte ce vizează cooperarea între autoritățile locale și asociațiile lor reprezentative din România și Republica Moldova.



Emisiunea poate fi audiată la următorul link: http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=5186