Vizualizări: 76

La Chișinău a fost prezentat Studiul de fezabilitate privind crearea Centrului Tehnologic de Aviație în Republica Moldova, elaborat în cadrul unui proiect de dezvoltare a afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord

Chișinău, 23 Aprilie 2019 — Studiul de fezabilitate privind crearea Centrului Tehnologic de Aviației în Republica Moldova a fost prezentat luni, 22 aprilie, la Chișinău, în incinta Companiei aeriene de stat „Air Moldova”. Studiul a fost elaborat de către Regional Air Services SRL din România, grație parteneriatului dintre ADR Nord, Întreprinderea de Stat „Moldaeroservice” și People in Need Moldova în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”.



Obiectivul general al studiului de fezabilitate prezentat, pregătit în mod confidențial și exclusiv pentru ÎS „Moldaeroservice”, este creșterea capacității de mentenanță, reparații, cercetare-dezvoltare-inovare a Î.S.„ Moldaeroservice” prin construcția unui Centru tehnologic de aviație. Studiul de fezabilitate propune soluții de dezvoltare pentru ambele locații unde Î.S. „Moldaeroservice”, în calitate de beneficiar al studiului, își desfășoară activitatea: Aeroportul Internațional Chișinău și din Aeroportul Bălți-Leadoveni.



Pentru Aeroportul Bălți-Leadoveni, aflat în proprietatea beneficiarului, prestatorul propune înființarea unui Centru de instruire personal navigant profesionist ATO, conform EASA, și construcția unui Hangar de Aeronava Diamond 42.



De asemenea, studiul de fezabilitate conține capitole în care sunt prezentate propuneri și soluții tehnice privind asigurarea Centrului cu surse alternative de energie electrică și termică, precum și informații necesare cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor. Totodată, studiul prezintă un șir de recomandări privind profilul și cerințele față de potențialii executori ai lucrărilor.



Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către Dorin Ivașcu și conține 241 de pagini.



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, este implementat de către ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională” în perioada anilor 2017-2019. Datorită parteneriatului dintre ADR Nord, People in Need Moldova, AO „Pro Cooperare Regională”, Incubatoarele de Afaceri din Soroca și Sângerei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, vor fi create condiții mai bune pentru susținerea start-up-urilor și aplicarea inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord.



www.adrnord.md