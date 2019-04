Vizualizări: 63

Elena Hreașca, alesul local din Năvîrneț, Fălești: „CALM-ul ne-a educat să fim mai unite, noi, femeile primar!”

24 Aprilie 2019 — Pe Elena Hreașca, primarul de Năvîrneț, Fălești am întâlnit-o la seminarul organizat de CALM pentru responsabilii de scriere de proiecte și atragere de fonduri. Este la primul mandat, iar greutățile nu au învins-o, dimpotrivă, își dorește să continue schimbările în comunitatea pe care o reprezintă.



Aveți de învățat lucruri noi de la seminarele organizate de CALM?



Elena Hreașca: De fiecare dată învăț ceva nou și mă conving de faptul că încă multe nu cunosc. Totodată, îmi doresc să cunosc mai multe în ceea ce privește scrierea de proiecte și atragerea de fonduri, deoarece primarul este cel responsabil de scrierea proiectelor. Am încercat să deleg această atribuție unui funcționar din primărie, dar nu reușea, are și el atribuțiile lui directe. Sunt nevoită să găsesc eu timp pentru a scrie proiecte, fiindcă cetățenii de la primar cer schimbări în comunitate.



Ați reușit să atrageți investiții în localitate?



Elena Hreașca: Am reușit în cazul proiectelor mici. Cred că din cauza faptului că sunt candidat independent nu prea m-am bucurat de susținere. Mai mult decât atât, în ultimul timp se observă o indiferență în comunitatea noastră. Aflu de la colegi că și în alte primării este aceeași problemă. Poate este din cauza faptului că mai puțin comunicăm.



Poate pentru că a plecat forța tânără, cea care se implică?



Elena Hreașca: Satul nostru este relativ tânăr, avem 2500 de locuitori și puțini oameni au plecat. Am reușit să reparăm grădinița cu ajutorul IREX, iar școala cu susținerea Fondului de Investiții Sociale din Moldova, avem Oficiul medicilor de familie, instituțiile sociale sunt dezvoltate. Problema cea mai mare la ora actuală rămâne a fi lipsa canalizării și necesitatea de evacuare a apelor reziduale. Avem apeduct și necesitatea evacuării apelor reziduale este acută. Am elaborat proiectul tehnic care costă 19 milioane de lei și îmi doresc foarte mult să-l pot depune undeva pentru a putea fi implementat.



Sunteți motivată să mai candidați pentru un mandat de primar?



Elena Hreașca: Câteodată nu, dar nu mi-aș dori să las mâinile în jos. Simt că pot să mai fac câte ceva pentru comunitatea mea.



Sunt unite femeile primar, colaborează, doresc să împărtășească experiența lor?



Elena Hreașca: Nu am observat acest lucru la început de mandat, dar pe parcurs, mergând la instruirile organizate de CALM, ne-am unit. CALM-ul ne-a educat în așa fel încât să fim mai unite, noi, femeile primar. Inițial nu eram așa, acum însă colaborăm, activitatea cu CALM ne-a dat foarte mult, această organizație fiind ca o soră a noastră mai mare.



Ați reușit să mergeți în localități din alte raioane, în România?



Elena Hreașca: Am mers în alte sate și am constatat că problemele sunt aceleași. Nu am reușit însă să fac nicio înfrățire cu vreo localitate din România. Poate trebuia să fiu eu mai insistentă, dar am dorit ca și consilierii, oamenii din sat să fie pregătiți pentru această decizie. Cei mai mulți cetățeni de la noi care au plecat sunt în Rusia și au alte viziuni. Îmi doresc ca această inițiativă să vină de la ei și cred că încet-încet vom reuși și acest lucru.



Vă mulțumim!