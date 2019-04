Vizualizări: 68

Republica Moldova este statul care oferă cele mai puține resurse și printre cele mai multe competențe APL!

24 Aprilie 2019 — 22 EUR per capita reprezintă veniturile proprii pe durata unui an ale autorităților publice locale din Moldova



În calitatea noastră de cetățeni ai Republicii Moldova, fiecare dintre noi suntem în același timp și rezidenții uneia dintre localitățile din țară. Calitatea vieții din localitatea în care avem reședința este, poate, unul dintre factorii care ne preocupă cel mai mult, iar autoritățile publice locale sunt cele de la care, de fapt, așteptăm să ne ofere servicii publice de care noi toți avem nevoie. Serviciile publice la nivelul fiecărei localități pot fi oferite doar dacă autoritățile publice locale vor dispune de mijloacele financiare necesare. Înțelegerea corectă a situației financiare ale autorităților publice locale uneori prezintă dificultăți pentru publicul larg, dar este importantă din perspectiva celor descrise mai sus, dar și în vederea creșterii calității vieții a fiecăruia dintre noi la nivelul localității în care suntem stabiliți cu traiul.



Datele conținute de Raportul privind indicatorii descentralizării fiscale pentru Europa de Sud Est ne oferă posibilitatea înțelegerii mai bune a situației financiare în care se află autoritățile publice locale din Republica Moldova. Astfel, pentru anul 2017, veniturile proprii ale autorităților publice locale din Republica Moldova au fost de ordinul a 22EUR per capita pe durata întregului an. Importanța acestui indicator este majoră, cel puțin din următoarele aspecte: fără a avea venituri proprii, autoritățile publice locale sunt lipsite de capacitatea de a acționa în interesul rezidenților localităților conduse, rolul acestora reducându-se la cel de ”simplu spectator”; într-o societate deschisă, care este guvernată de principiile unei economii de piață, mărimea absolută a resurselor puse la dispoziție este indicatorul care contează, așa cum achizițiile de bunuri sau servicii se fac la prețul pieții și nu țin cont de puterea relativă de cumpărare a celor implicați în tranzacție. Pentru regiunea Europei Sud Est mărimea medie acestui indicator a fost pentru anul 2017 de 141EUR per capita, sau de 6,4 ori mai mult decât în Republica Moldova.



Moldova este țara care oferă cele mai puține resurse autorităților publice locale, în condițiile în care numărul competențelor puse în seama acestora este peste media pe care o atestăm în regiunea Europei de Sud Est.



Expertul CALM Viorel Gîrbu



Raportul poate fi consultat la această adresă http://www.nalas.eu/News/FD_2018