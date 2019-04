Vizualizări: 61

CALM- instituție de suport a Convenției Primărilor pentru Eficiență Energetică!

25 Aprilie 2019 — La 23 și 24 aprilie, reprezentanți ai primăriilor semnatare ale Convenției Primarilor privind Clima și Energia au participat la trainingul dedicat specificului implementării proiectelor privind iluminatul stradal. CALM-este organizația care de mai mulți ani ajută administrațiile publice locale să devină membre ale acestei inițiative și le ghidează în procesul de realizare a acestor obiective.



Potrivit expertului CALM Octav Ivanov, trainingul a fost foarte util, atât din punct de vedere al expertizei, cât și din punct de vedere al abordării complexe al întregului proces, începând de la ideea de proiect și până la efectuarea auditului energetic sau implementarea proiectului, alegerea corectă a schemei de iluminare, a corpurilor de iluminat etc. „A fost o abordare ce permite efectuarea unui proces integral, începând de la idee și până la darea în folosință a unui sistem de iluminat public stradal.”



Achizițiile publice, monitorizarea implementării proiectelor, aspecte de ordin financiar au fost alte subiecte abordate în cele două zile de training.



Deplasarea în teren pentru a vedea proiecte de succes și posibilitatea de a învăța din experiența colegilor a fost un alt aspect al evenimentului.



„În prima seară am vizitat sectoare din Chișinău unde iluminatul nu este de cea mai bună calitate, dar am mers și în zone unde iluminatul corespunde tuturor standardelor”, a explicat Octav Ivanov.



Participanții s-au deplasat și la Ialoveni, această primărie fiind membră a Convenției Primarilor privind Clima și Energia, iar un proiect este la etapa finală de implementare în localitate. „Am văzut unele soluții de ordin tehnic foarte interesante. Am avut posibilitatea să studiem și câteva proiecte inteligente de gestionare a sistemului de iluminat stradal care permit dirijarea acestuia de la distanță, dar și schimbarea intensității luminii, în caz de necesitate, ceea ce reduce nu doar costurile, dar și consumul energiei.”



Convenția Primarilor privind Clima și Energia este o inițiativă a Uniunii Europene, în cadrul căreia administrațiile publice locale, prin intermediul aleșilor locali, își asumă angajamentul benevol de a reduce consumul de energie și emisiile de bioxid de carbon în atmosferă. Un alt obiectiv al Convenției este majorarea procentului de utilizare a energiilor regenerabile în structura consumului de energie.



Serviciul de Comunicare al CALM