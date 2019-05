Vizualizări: 41

Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț: „ Am rămas uniți chiar dacă au fost încercări din partea mai multor guvernări de a dezbina CALM-ul”

8 Mai 2019 — Primarul municipiului Edineț, vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Constantin Cojocaru este unul dintre fondatorii asociației primarilor din Republica Moldova. Acum 10 ani, împreună cu alți 35 de aleși locali de la noi, în cardul unei vizite de studiu în Bulgaria au văzut cum funcționează o asociație reprezentativă a APL care unește toți primarii, indiferent de viziunile lor politice. De ce a fost nevoie de a constitui CALM-ul, ce reprezintă această instituție, dar și ce a determinat autoritățile locale să rămână împreună în cadrul CALM aflăm de la Constantin Cojocaru.



Acum 10 ani, în Bulgaria s-a decis crearea CALM-ului...



Constantin Cojocaru: Ginka Chavdarova, directorul executiv al asociației primarilor din Bulgaria a fost cea care ne-a explicat atunci ce înseamnă o instituție de acest tip. Am văzut și cum se organizau instruiri pentru personalul din APL. Putem spune că Ginka Chavdarova a fost cea care ne-a blagoslovit și a pus prima temelie la crearea CALM. Ulterior, după vizita întreprinsă, prin adunarea generală am constituit CALM-ul. Îmi amintesc că au fost mai multe candidaturi pentru funcția de președinte, eram și eu, dar și primarul municipiului Chișinău. Totuși, fiind persoane politice, am conștientizat că nu vom reuși să păstrăm unitatea aleșilor locali și atunci am făcut câte un pas înapoi, identificând candidatura unei doamne foarte deosebite, care nu avea apartenență politică, Tatiana Badan, care este președinte până astăzi. Alegerea ei a avut drept obiectiv coagularea rândurilor APL în cadrul acestei asociații, dar și pentru a nu avantaja un anumit partid. Cred că am reușit acest lucru.



Cum credeți, de ce este nevoie de o asemenea asociație în Republica Moldova?



Constantin Cojocaru: Primarii nu sunt membrii unui sindicat care să-i reprezinte, să le apere drepturile, iar CALM-ul asta face. Totodată, vocea APL este auzită. Atunci când eram dispersați, fiecare încerca să se facă auzit în partidul său. Prin intermediul CALM, APL are o voce comună, reprezentativă, atât în relația cu administrația centrală, cât și în structurile europene etc. Consider că acesta este un lucru foarte important, deoarece e important să mișcăm cu toții carul într-o singură direcție. De asemenea, cred că depolitizarea activității asociației ne-a permis să ne facem auziți atât în țară, cât și în afara ei.



După părerea DVS, care au fost cele mai importante rezultate ale CALM-ului în acești 9 ani?



Constantin Cojocaru: Cred că cea mai mare realizare a noastră este că am reușit să rămânem non-politici. CALM este o asociație formată din persoane care fac politică, dar care au reușit să se asocieze pe principii non-politice, punând la baza activității aspectul legislativ și problemele oamenilor din teritoriu. Am rămas uniți chiar dacă au fost încercări din partea mai multor guvernări de a dezbina CALM-ul. În afară de aceasta, am făcut ca vocea APL să fie auzită la nivel extern. Suntem reprezentați în mai multe structuri din occident, dar și din orient. Îmi amintesc că am reprezentat CALM-ul și în Federația Rusă, atunci când am semnat acordul de parteneriat cu o asociație a APL de la Moscova. De asemenea, am reușit modificarea multor legi, lucru de neimaginat la acea etapă și care părea imposibil de promovat în Republica Moldova. Am reușit prin presiunea, coordonarea și expertiza făcută de primari și experții de la CALM.



Ce v-a ținut împreună, mai ales că au existat tentative de a fi dispersați?



Constantin Cojocaru: Problemele comune, interesul de a face cât mai multe pentru comunitățile noastre, nu am atras atenția la culoarea politică a celorlalți colegi, dar și faptul că avem o președintă care a reușit în acești 9 ani să-și mențină poziția distantă de politica propriu-zisă. Cred că aceștia sunt pilonii.



Vă mulțumim!