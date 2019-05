Vizualizări: 43

Primarul orașului Călărași Nicolae Melnic: „CALM a reușit unească toate primăriile, având drept obiectiv îmbunătățirea serviciilor destinate populației”

8 Mai 2019 — Orașul Călărași are o populație de 16 mii de locuitori. Primarul Nicolae Melnic are 69 de ani, este la al patrulea mandat și afirmă că a reușit să aducă investiții pentru a construi stația de epurare și sistemul de canalizare, să ilumineze străzile, să creeze condiții pentru ca oamenii să dorească să rămână acasă, iar cei plecați să revină. Alesul local s-a întors recent din Turcia, acolo a avut ocazia să vadă cum sunt implementate noile tehnologii în domeniul iluminatului public stradal, în contextul în care, cu suportul Uniunii Europene, în Călărași se realizează un asemenea proiect pe o porțiune de 21 km.



E posibil de implementat în Republica Moldova noile tehnologii văzute în Turcia?



Nicolae Melnic: Sigur că există asemenea posibilități. Important a fost să vedem în realitate cum arată proiectele implementate, am fost și la câteva întreprinderi unde se execută asemenea lucrări. Noi am semnat un contract privind finanțarea iluminatului stradal cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Acum lucrăm la elaborarea caietului de sarcini pentru a organiza licitația privind realizarea lucrărilor. Obiectivul este de a ilumina 21 de km, ceea ce înseamnă că după implementare orașul va fi iluminat în proporție de 75%.



Recent, ați dat în exploatare o nouă grădiniță...



Nicolae Melnic: În acest caz am pus accent pe energia regenerabilă. O sută de copilași frecventează deja al doilea an această instituție, beneficiind de condiții foarte bune. Am realizat mai multe obiective. La capitolul drumuri avem încă mult de lucru. Drumul Chișinău-Ungheni se repară al cincilea an și ni s-a promis că lucrările vor fi finisate anul acesta. În cadrul programului Drumuri Bune au fost renovate cinci străzi, așteptăm începerea lucrărilor în cadrul programului Drumuri Bune II.



Aveți locuri de muncă în Călărași?



Nicolae Melnic: Problema nu constă în lipsa locurilor de muncă, ci în lipsa celor care și-ar dori să se angajeze. Sperăm să se întoarcă oamenii care au plecat peste hotare, pentru că avem locuri vacante destul de bine plătite în filiala zonei economice libere Ungheni. Condiții sunt și acasă, e și foarte frumos, suntem în zona codrilor, una ecologic curată.



Ați reușit să realizați tot ceea ce v-ați propus pentru acest mandat?



Nicolae Melnic: Nu știu dacă există un om care să spună că a făcut în viața aceasta tot ce și-a propus. Am construit o stație de epurare și canalizare, ceea ce nu avuse orașul. Nu ardea niciun bec, acum jumătate de oraș este iluminat. Am implementat mai multe proiecte totuși, sunt încă multe de făcut.



Ce părere aveți despre Congresul Autorităților Locale din Moldova?



Nicolae Melnic: Suntem membri ai CALM încă de la constituirea acestei instituții. Este asociația care a reușit să unească toate primăriile, având drept obiectiv îmbunătățirea serviciilor destinate populației care ne votează.



Au devenit mai bune aceste servicii în acești 9 ani activitate a CALM?



Nicolae Melnic: Bineînțeles. CALM-ul ne ajută foarte mult, inclusiv pe contabili, secretarii Consiliilor locale, inginerii cadastrali. Vreau să mulțumesc echipei CALM pentru tot ceea ce face.



Vă mulțumim!