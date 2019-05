Vizualizări: 56

Ziua Europei, celebrată la Bălți. Directorul ADR Nord: „Ziua Europei a devenit o frumoasă tradiție în regiunea noastră”

Bălți, 16 Mai 2019 — Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord a fost marcată joi, 16 mai, în incinta Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți printr-o reprezentație muzicală cu genericul „Prin artă - în Europa” și printr-un un program literar-artistic cu genericul „Europa, casa mea”. Totodată, a fost organizată o expoziție cu imagini de la proiectele cu finanțare europeană implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord, precum și un târg de obiceiuri și tradiții europene. De asemenea, studenți de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și elevi de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți și Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei, au susținut un concert.



La eveniment au participat ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Excelența Sa Bartłomiej Zdaniuk, ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Excelența Sa Zdeněk Krejčí, consulul general al României la Bălți, Excelența Sa Mihail Baciu, prim-prectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Lilia Pădureac, autorități publice locale din nordul republicii, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și jurnaliști.



În mesajul său de inaugurare a Zilei Europei în regiune, directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, a vorbit despre beneficiile cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Totodată, directorul ADR Nord a menționat că implementarea Acordului de Asociere RM-UE este de o mare importanță pentru țara noastră.



„Sărbătorim Ziua Europei începând cu anul 2011 și ne bucurăm că acest eveniment a devenit o frumoasă tradiție în regiunea noastră. Uniunea Europeană este unul dintre principalii donatori ai Republicii Moldova, aprobând finanțări pentru reabilitarea drumurilor, dezvoltarea afacerilor, educație, sănătate, modernizarea agriculturii, dezvoltare regională, dezvoltarea zonelor rurale, producerea biocombustibilului și altele. De o importanță fundamentală pentru țara noastră este Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, document ce reglementează cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acordul de Asociere se concentrează pe susținerea reformelor-cheie în multe domenii. Referindu-ne la regiunea noastră, în perioada 2011-2016, ADR Nord a implementat trei proiecte de dezvoltare regională cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei, valoarea totală a acestora fiind de circa 1,39 milioane de euro. Totodată, în perioada 2017-2020, Uniunea Europeană susține în Regiunea de Dezvoltare Nord șase proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și eficiență energetică, în valoare de circa 13,82 milioane de euro. De asemenea, partenerii din Cehia oferă suport în această perioadă întreprinderilor mici și mijlocii din regiune, în valoare de 500 de mii de euro, iar partenerii din Elveția a oferit o cofinanțare de 30,4 milioane de lei pentru un important proiect de alimentare cu apă și sanitație în raionul Florești”, a relevat directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, în fața publicului care a venit la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți pentru a celebra Ziua Europei.



Ca în anii precedenți, Ziua Europei în Regiunea de Dezvoltare Nord, ajunsă la cea de a IX-a ediție, a fost organizată, în parteneriat, de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Consulatul General al României în Bălți și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. În acest an, la organizarea evenimentului au mai participat, în calitate de parteneri, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), People in Need Moldova, Primarii pentru Creșterea Economică, Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” și, în calitate de partener instituțional, Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți.



Sărbătorirea Europei la Bălți s-a încheiat cu distribuirea de către voluntari a materialelor informative despre Uniunea Europeană. Totodată, elevii s-au ales cu diferite materiale promoționale și obiecte de birotică oferite în dar de către organizatorii evenimentului.



În Regiunea de Dezvoltare Nord, Ziua Europei a fost celebrată oficial pentru prima dată la 14 mai 2011, în municipiul Bălți.



