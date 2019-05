Vizualizări: 47

Filialele CALM și ACoR cooperează în vederea accesării proiectelor transfrontaliere!

22 Mai 2019 — Primari și funcționari ai Filialei raionului Cantemir a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și reprezentanți ai Filialei județene Iași a Asociației Comunelor din România (ACoR) s-au întrunit în perioada 6-7 mai, la Iași, în cadrul Forumului de Cooperare Transfrontalieră Republica Moldova – România.



Evenimentul a avut loc la inițiativa primarului de Capaclia, Cantemir Alexei Busuioc, președintele Filialei Cantemir a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și a primarului comunei Aroneanu, Iași Benoni Moruzi, președinte al Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România (ACoR). Alături de aleșii locali din cele două state au fost Prefectul Județului Iași Marian Șerbescu, dar și expertul în cadrul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași Victor Poede.



În cadrul ședințelor comune au fost abordate mai multe subiecte, printre acestea fiind organizarea de tabere școlare comune sau diverse programe artistice la care vor lua parte elevii cu rezultate școlare deosebite atât din România, cât și din Republica Moldova; finanțarea de către UAT-urile din România a unor proiecte de investiții ale UAT-urilor din Republica Moldova, în valoare de până la 5000 euro, prin intermediul acordurilor de înfrățire existente la nivelul UAT-urilor; organizarea de sesiuni ce vor avea ca temă prezentarea unor proiecte de cooperare transfrontalieră finalizate sau în curs de implementare, în urma cărora vor fi elaborate o serie de propuneri pentru viitoarele apeluri de proiecte, urmând a fi transmise către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră din Iași; dezvoltarea de incubatoare de afaceri mixte, pentru antreprenori din România și Republica Moldova prin intermediul Programelor de Cooperare Transfrontalieră etc.



Primarului comunei Aroneanu, Iași Benoni Moruzi a declarat că colegi din România, care sunt la etapa de implementare a unor proiecte transfrontaliere au povestit din experiența proprie colegilor din Republica Moldova, în vederea unor viitoare colaborări. „Proiectele transfrontaliere sunt greu de accesat, numărul acestora este limitat, deoarece nevoi sunt mai multe decât bani, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la idee”, a menționat președintele Filialei Județene Iași a Asociației Comunelor din România.



Aexei Busuioc a afirmat că în urma înțelegerilor bilaterale, cele 8 primării din raionul Cantemir, Republica Moldova (Capaclia, Cociulia, Vișniovca, Tartaul, Lingura, Câșla, Enichioi și Coștangalia), prezente la Forum, vor putea depune mici proiecte, în valoare de până la 5 mii de euro, care vor fi finanțate de către Consiliile Locale din primăriile județului Iași! "De asemenea, Prefectul de Iași va analiza propunerea noastră ca elevii din Cantemir cu cele mai bune rezultate la studii să poată să-și petreacă vacanța de vară în județul Iași".



Tudor Hantea, primarul de Coștangalia, Cantemir a afirmat că pentru satele noastre suma de 5 mii de euro este una destul de importantă. „Deja am făcut unele devize de cheltuieli privind extinderea iluminatului stradal, am construit un parc de agrement pentru copii și avem nevoie de circa 300 metri pătrați de pavaj, vom trimite proiectele și le mulțumim colegilor din România pentru tot sprijinul.”



Filiala Cantemir a CALM are stabilite relații de cooperare și cu filiala ACoR din Alba, președinte Gheorghe Dămian, dar și cu filiala ACoR din Vaslui, a cărei președinte este Nicolae Moraru.



Serviciul de Comunicare al CALM